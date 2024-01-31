  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Мария Азарова
1
88

Томатный сок убил возбудителя брюшного тифа

5.1

Сок из измельченных помидоров и некоторые его антимикробные пептиды оказались действенным средством против бактерий Salmonella Typhi, вызывающих брюшной тиф у людей, и некоторых других кишечных патогенов.

Биология
# антибиотикорезистентность
# антимикробные пептиды
# бактерии
# брюшной тиф
# инфекции
# Помидоры
# сальмонеллы
# тиф
# томатный сок
# томаты
Бактерии Salmonella Typhi
Бактерии Salmonella Typhi / © ResearchGate

Помидоры — популярные и доступные практически всем овощи, приносящие пользу здоровью за счет антиоксидантов и противомикробных веществ. В то время как антиоксидантный эффект, то есть способность нейтрализовать реакцию окисления, плодов томата изучен хорошо, их антимикробным свойствам ученые уделяли недостаточно внимания. Этот пробел восполнило новое исследование команды микробиологов из Корнеллского университета в Итаке (штат Нью-Йорк, США), статья которых опубликована в рецензируемом научном журнале Microbiology Spectrum.

Авторы изучали эффективность томатного сока и антимикробных пептидов, полученных из помидоров, против бактерии Salmonella Typhi — возбудителя брюшного тифа. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта смертельная инфекция каждый год поражает примерно девять миллионов человек (по другим подсчетам, до 21 миллиона), распространяясь через загрязненные продукты и воду. В список симптомов входят головная боль, тошнота, стойкая повышенная температура, боли в животе, запор или, напротив, диарея, в некоторых случаях встречается сыпь.

Вакцины от брюшного тифа есть: к примеру, полисахаридная ViCPS, вводимая внутримышечно, и пероральная ослабленная (аттенуированная) Ty21a. Оба препарата вызывают иммунный ответ у 50-80% привитых. Профилактика брюшного тифа положена детям, путешествующим на Индийский субконтинент, в страны Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна, Африки и Азии.

Кроме того, брюшной тиф можно лечить антибиотиками. Однако устойчивость к противомикробным препаратам помогает инфекции распространяться, особенно в районах, жители которых не имеют доступа к чистой питьевой воде.

«Проблема антибиотикорезистентности несет риск, особенно для детей, страдающих от недоедания. В одном из предыдущих исследований авторы обнаружили: значительная часть детей (в возрасте 6-23 месяцев), проживающих в 64 развивающихся странах, не включают овощи или фрукты в свой рацион, что указывает на проблему неполноценного питания в этой группе населения. В Пакистане произошло распространение S. Typhi с сильной лекарственной устойчивостью, особенно в последние годы. Причем в 2018 году примерно 65% детей в этой стране не потребляли достаточного количества овощей или фруктов — самый высокий показатель среди азиатских стран (следом идет Индия). Это можно объяснить связью между потреблением фруктов и овощей, повышением иммунитета и антибактериальной активности», — уточнили микробиологи.

Поскольку плоды томата люди едят достаточно часто, ученые решили оценить, будут ли сок из помидоров и антимикробные пептиды «томатного происхождения» (tdAMPs) эффективны против патогенов пищевого происхождения, в частности нетифоидной сальмонеллы Salmonella Typhi, Salmonella Typhimurium и уропатогенной Escherichia coli (кишечная палочка).

Для эксперимента взяли помидоры сорта Campari и «реликтовые». Плоды измельчили с помощью гомогенизатора, затем получившуюся смесь процедили через два слоя нейлоновой сетки. Потом ученые провели инкубационный эксперимент в лаборатории, во время которого образцы Salmonella Typhi подвергли воздействию томатного сока. Через два часа после инкубации было заметно снижение КОЕ (колониеобразующая единица, оценивает количество микробных клеток) по сравнению с контрольной группой, обработанной раствором солей.

Помимо этого, бактерии Salmonella Typhi эффективно уничтожались в течение 24 часов, что, по мнению исследователей, подтвердило антимикробные свойства томатного сока. Чтобы исключить вероятность того, что роль в этом сыграла кислая среда (уровень pH сока составил примерно 4,5), ученые решились на сравнительные тесты. Так выяснилось, что воздействие на образцы Salmonella Typhi оставалось тем же при pH 4,5 и 7,4.

Чтобы определить кандидатов на роль антимикробных пептидов, микробиологи провели секвенирование полного генома томата (Solanum lycopersicum), в сумме проанализировав 37 658 генов. После тщательной оценки в топ вышли tdAMP-1, tdAMP-2, tdAMP-3 и tdAMP-4. Но лишь первые два показали максимальную эффективность против S. Typhi, а пептиды tdAMP-3 и tdAMP-4 вовсе усилили рост бактерий. К тому же tdAMP-1 и tdAMP-2 оказались успешны против штаммов S. Typhi, устойчивых к ципрофлоксацину — главному антибиотику для лечения брюшного тифа. И tdAMPs, и сам томатный сок проявили бактерицидное действие благодаря разрушению бактериальных мембран.

На этом исследователи не остановились. Чтобы оценить пригодность сока из помидоров и его пептидов для борьбы с другими кишечными патогенами, ученые провели испытания на S. Typhimurium и E. coli. Тут их снова поджидала удача: спустя 24 часов после воздействия ни один из штаммов не получилось выделить.

Пептиды tdAMP-1, tdAMP-2 и томатный сок проявили противомикробные свойства в отношении различных кишечных патогенов (A-F) / © Microbiology Spectrum

«Так как мы проверили только четыре кандидата в tdAMP, разумно предположить, что в плодах томатов может содержаться гораздо больше таких антимикробных пептидов. Дополнительные исследования позволят добиться всестороннего понимания антимикробных свойств помидоров, тем самым внеся ценный вклад в укрепление здоровья населения», — подытожили авторы работы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# антибиотикорезистентность
# антимикробные пептиды
# бактерии
# брюшной тиф
# инфекции
# Помидоры
# сальмонеллы
# тиф
# томатный сок
# томаты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Янв
550
Открытие нейтронных звезд
Московский Планетарий
Москва
Лекция
31 Янв
600
Определение расстояний в астрономии: от Эратосфена до Хаббла
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Фев
500
Иберийское царство
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Фев
Бесплатно
Большие панды – загадочные гости с Востока
Московский зоопарк
Москва
Лекция
02 Фев
Бесплатно
Можно ли вырастить ухо в пробирке?
ВЭБ
Москва
Лекция
02 Фев
700
Итоги 2023 года в зоологии беспозвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Беседа
02 Фев
Бесплатно
Может ли ИИ объяснить ИИ?
Шанинка
Москва
Лекция
03 Фев
900
Пришли к успеху: млекопитающие в кайнозое
Medio Modo
Москва
Лекция
03 Фев
400
Зрительные иллюзии: нейробиология движения
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:55
Александр Березин

Японский лунный аппарат SLIM неожиданно вышел на связь из перевернутого положения

Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.

Космонавтика
# JAXA
# SLIM
# космонавтика
# луноходы
# Японское агентство аэрокосмических исследований
Вчера, 13:21
Алиса Гаджиева

Доисторическая бижутерия разделила граветтскую культуру

Французские археологи рассказали о том, как украшали себя жители Европы времен верхнего палеолита.

Антропология
# археология
# верхний палеолит
# граветтская культура
# доисторическая Европа
# украшения
Позавчера, 19:01
Илья

Впервые описаны случаи болезни Альцгеймера, приобретенной в результате заражения

Ученые выявили пять случаев болезни Альцгеймера, возникших из-за заражения амилоидным белком в результате лечения десятилетиями ранее. Эти уникальные прецеденты помогут переосмыслить связь между прионными заболеваниями и болезнью Альцгеймера.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# прионные болезни
Позавчера, 10:55
Александр Березин

Японский лунный аппарат SLIM неожиданно вышел на связь из перевернутого положения

Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.

Космонавтика
# JAXA
# SLIM
# космонавтика
# луноходы
# Японское агентство аэрокосмических исследований
28 января
Василий Парфенов

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Он должен был хотя бы раз оторваться от поверхности Красной планеты, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, марсианский вертолет прослужил почти три года. Технологический демонстратор, предназначенный для простой проверки концепции, он сделал гораздо больше. Малыш Ingenuity отправляется в отставку, а мы взглянем, как дрон из совсем не предназначенных для космоса компонентов произвел в космонавтике революцию.

Космонавтика
# Ingenuity
# Ingenuity Mars
# Jet Propulsion Laboratory
# NASA
# Perseverance
# вертолет NASA
# марс
# США
Выбор редакции
Позавчера, 19:46
Мария Азарова

Алкоголь на ночь изменил структуру сна

Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.

Медицина
# алкоголь
# фазы сна
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
4 января
Александр Березин

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.

С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий

BobiBobObana
BobiBobObana
43 минуты назад
-
0
+
На практике. Однажды я серьёзно травонулся. И томатный сок очень быстро мне помог. Так что в нем точно что то есть
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Томатный сок убил возбудителя брюшного тифа

    1 час назад

  2. Найдены обломки самолета первой женщины-пилота, перелетевшей Атлантику

    3 часа назад

  3. В НИТУ МИСИС предложили новые износостойкие покрытия для нефтегазовой отрасли

    3 часа назад

  4. В Пермском Политехе улучшили систему охлаждения элементов газотурбинного двигателя

    3 часа назад
Выбор редакции

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

28 января

Последние комментарии

Daria Vieru
22 минуты назад
Алексей, на самом деле, мало кто верил в слонов и черепах

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Daria Vieru
24 минуты назад
Радомир, мы тут про тёмную материю обсуждаем

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

BobiBobObana
34 минуты назад
Игорь, государство забирает со всех моих трат 20% (тот самый НДС. Так что даже если человек вообще налогов не платит то он так же платит 20%). Плюс 13% с

Россияне посчитали, что их заработок слишком мал для рождения ребенкаРоссияне посчитали, что их заработок слишком мал для рождения ребенка

Sam Dowson
39 минут назад
В., Проверочное слово для поролельных - поролон? 🤣

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

BobiBobObana
43 минуты назад
На практике. Однажды я серьёзно травонулся. И томатный сок очень быстро мне помог. Так что в нем точно что то есть

Томатный сок убил возбудителя брюшного тифаТоматный сок убил возбудителя брюшного тифа

Николай Цыгикало
1 час назад
В А-135 два типа и ракет: большой дальности и поменьше. Которые поменьше аналог — все они аналоги, на самом деле, ибо аналогия понятие растяжимое. В

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Vadim Yedzinovich
2 часа назад
Vlad, а в какой момент камень из материального превратиться в релятивистский объект и на него перестанут действовать классические законы физики?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Giorgi Shelegia
2 часа назад
Георгий, а современное грузинское, произведенное в кверви ничем не отличается по технологии от того древнего грузинского из Шулаверской культуры

Археологи узнали вкус и запах древнеримского винаАрхеологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Николай Цыгикало
2 часа назад
Как бы да, но вертолетик не АМС, и к ним отношения не имеет. АМС работают подольше и в других условиях. Не отрицаю крутого прорыва в лице вертолетика,

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Giorgi Shelegia
3 часа назад
Интересно, а что с ним станет при попадании молнии? Или корпус будет дюралевый?

Elysian представила проект полностью электрического пассажирского самолетаElysian представила проект полностью электрического пассажирского самолета

Редакция Naked Science
4 часа назад
Affidavit, едва ли. Комментарии скорее модераторы удаляют. И точно это не случится, если на ошибку будет указано корректно, а не так, как это делаете вы.

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Affidavit Donda
4 часа назад
Николай, так-то оно так, но изготовление хотя бы какой-нибудь работоспособной части АМС из бытовых комплектующих, изначально для этого не

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Affidavit Donda
4 часа назад
Николай, ракеты, применяемые в системе А-135, случайно не аналоги "Sprint'а"? А то, вроде бы, как-то похожи. https://ru.wikipedia.org/wiki/Спринт_(ракета)

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Василий Березин
4 часа назад
S., я до 5-го класса до учиться не осилю, к тому же не доверяю школьным знаниям. Сейчас вон кажуть шо есть бох, но нет эфира . при СССР небыло ни бога, ни

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

galina shafikova
4 часа назад
Смит в том то и дело,что НТР не ждёт отстающих,а кадры не растут на деревьях и финансы не безразмерные.

Первые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 годуПервые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 году

Affidavit Donda
5 часов назад
. Бюджеты голливудских "дешёвых шоу"(ц) смотрят на это смелое заявление с жалостливым недоумением.

Андроид Ameca рассказал, исчезнет ли человечествоАндроид Ameca рассказал, исчезнет ли человечество

Affidavit Donda
5 часов назад
Иван, вот только одни власти яростно бьются в грязь лицом, натужно пыжась забанить Телеграм для всех жителей своей страны, а другие другие

Сотрудникам ЦРУ по России запретили пользоваться Telegram на рабочих компьютерахСотрудникам ЦРУ по России запретили пользоваться Telegram на рабочих компьютерах

Heyder Eliyev
5 часов назад
Max, хах, спасибо, поугарал) Мечтать они не перестанут уж точно) Ещё полупроводники с 16 и 8 нм хотят в будущем, угу ща будет)

В России запатентовали электрическую «четверку» в стиле Tesla CybertruckВ России запатентовали электрическую «четверку» в стиле Tesla Cybertruck

ראובן פיאטיגורסקי
5 часов назад
"Неправильная новая подпись" - расплывчатый ответ. Что стало ее причиной? На вопрос, кто сломал, есть три возможных кандидата: - успешная хакерская

Мог ли сбой интернета в России 30 января быть вызван вспышкой на Солнце? Или это балуется Роскомнадзор?Мог ли сбой интернета в России 30 января быть вызван вспышкой на Солнце? Или это балуется Роскомнадзор?

Affidavit Donda
5 часов назад
Иван, а им самим-то что вживили?

Компания Илона Маска впервые вживила имплантат в мозг человекаКомпания Илона Маска впервые вживила имплантат в мозг человека

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить