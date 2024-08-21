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5 минут назад
Татьяна Пичугина
39

Эксперимент показал, как древнее население Северной Америки убивало мамонтов

4.7

Каменные наконечники культуры Кловис, в изобилии добываемые археологами в Северной Америке, представляют собой научную загадку. До сих пор не ясно, как их использовали. Прикрепляли к метательным копьям, чтобы охотиться на мегафауну? Окружали мамонта группой и закалывали? Может, это был универсальный инструмент, который в том числе служил для разделки туш? Для ответа на эти вопросы американские археологи собрали сложное оружие и поставили эксперимент.

Антропология
# культура Кловис
# мамонт
# мегафауна
# наконечники копий
Кловис
Наконечники культуры Кловис / © Courtesy of Scott Byram

Археологическая культура Кловис, сложившаяся в конце плейстоцена, 13 тысяч лет назад, считается самой ранней в Северной Америке. Для нее характерны ланцетовидные рифленые наконечники с вогнутыми основаниями. Их делали главным образом из кремня. Расцвет Кловис совпал с пиком вымирания мегафауны. 

Несмотря на активные исследования, многое в технологиях Кловис до сих пор не ясно, а использование наконечников вызывает горячие споры. 

Из антропологических работ известно, что двусторонние наконечники-ланцеты использовали как в метательном оружии, так и в пиках (рогатинах) для охоты на крупных животных. Даже в век огнестрельного оружия пики оставались в арсенале как более эффективные. Их применяли в армии против лошадей, в охоте на медведя, крупного кабана. Атакующий зверь сам натыкался на острие и уже не мог достать человека. Существует множество картин, запечатлевших сцены сражений и охоты с пиками. 

Пика, собранная учеными для эксперимента / © Byram, R. Scott et al., PLOS ONE, 2024

В Северной Америке пики-рогатины могли применять для охоты на таких представителей мегафауны, как мамонты, наземные ленивцы, лошади, бизоны. Учитывая, что люди Кловис на излете плейстоцена конкурировали с крупными животными за ресурсы, подобное оружие было критически важно для защиты, особенно в малых мобильных группах. 

Могли ли наконечники Кловис использовать в рогатинах, вопрос открытый. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США) решили в этом разобраться. Они сделали копии наконечников из техасского сланца, рукоятки из твердых пород деревьев диаметром три сантиметра, скошенные костяные иглы в качестве древков и полоски оленьих шкур для крепления. Из всего этого собрали рогатины

Далее построили тестовую платформу для измерения силы, при которой оружие еще остается целым, то есть не ломается острие, не расщепляется древко. Это помогло оценить пределы прочности системы.

Серия снимков, сделанная во время эксперимента, когда груз весом 11,34 килограмма роняют с высоты 35 сантиметров. Видно, как наконечник входит в древко и раскалывает его / © Scott Byram

Эксперимент показал, что пики могли использовать в упоре о землю. Острие направляли на атакующее животное под определенным углом — так оно проникало глубже в тело и наносило более серьезные раны, чем если бы охотник сделал это сам.

«Эта технология древних коренных народов Америки — поразительная охотничья инновация. Она приоткрывает окно в технику охоты и выживания, используемую тысячелетиями большинством народов мира», — отметил археолог Скотт Байрам, первый автор статьи, вышедшей в журнале PLOS One.

Байрам еще в школе заинтересовался каменными орудиями, делал реплики наконечников Кловис и фигурные копья по традиционным технологиям. Он помнит, насколько этот процесс времязатратный и как важно, чтобы наконечник работал эффективно. 

«Я стал догадываться, что наконечники служили другим целям. В отличие от некоторых зазубренных остриев, это более увесистое оружие. Оно скорее для защиты», — пояснил исследователь. 

Ученые планируют вскоре продолжить эксперимент. Они хотят построить копию мамонта, которая будет скользить или качаться, имитируя атаку. Так собираются проверить эффективность пики, вооруженной наконечником Кловис, против бегущего крупного животного.

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Антропология
# культура Кловис
# мамонт
# мегафауна
# наконечники копий
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