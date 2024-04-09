Каменными наконечниками древние охотники не только убивали животных, но и разделывали туши

Листовидные каменные наконечники культуры Кловис, которыми доисторические охотники убивали животных, были эффективны и при разделке туш крупных травоядных. Это показал современный эксперимент, во время которого ученые «гуманно убили» бизона и разделали его тушу копиями таких орудий. Авторы нового исследования уверены, что их открытие изменит представления об охоте древних людей.

В XX и XXI веках в западной части Северной Америки археологи нашли несколько стоянок человека каменного века. Среди находок оказались остатки бизонов, а также каменные наконечники охотничьих копий и каменные осколки (чешуйки). Орудия датировали поздним плейстоценом (129 000 — 11 700 лет назад), они принадлежали представителям археологической культуры Кловис, которая существовала на территории современных Соединенных Штатов примерно 13,5-12,8 тысячи лет назад.

Археологи давно выдвигали предположение, что наконечники культуры Кловис представляли собой универсальное орудие, которое древние люди использовали не только для убийства животных, но еще как режущие и скоблящие инструменты.

За последние десятилетия ученые провели ряд экспериментов, чтобы лучше понять эффективность таких орудий. В частности, исследователи пытались оценить проникающую способность и ударопрочность этих наконечников, а также выяснить, можно ли использовать их в качестве ножей для разделки мяса. Подобные эксперименты специалисты проводили на некоторых животных, зачастую на мертвых лошадях и слонах. Последние служили аналогом ныне вымерших хоботных, обитавших на территории Северной Америки.

Конечно, представители культуры Кловис охотились на животных, отличных от современных хоботных. В то время предки этих травоядных в большинстве случаев были крупнее и тяжелее. Поэтому подобные эксперименты вряд ли можно считать полноценными.

Если с каменными наконечниками культуры Кловис еще остаются пробелы в эффективности по разделке туши, то по другим инструментам, которые часто находят рядом с останками бизонов на стоянках каменного века в Северной Америке, таких вопросов не возникает. Речь идет о скребках из небольших острых камней, они же чешуйки. Считается, что с помощью чешуек представители этой культуры снимали шкуру с бизонов и разделывали их.

Группа американских антропологов и археологов под руководством Метин Эрен (Metin Eren) из Кентского государственного университета в Огайо объединила усилия с современными охотниками, чтобы сравнить, насколько хорошо копии двух типов доисторических каменных орудий (наконечников и чешуек) подходят для разделки туши животного. В качестве подопытного ученые взяли бизона — двухлетнего самца массой 450 килограммов, которого заранее «гуманно убили». Результаты работы опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Охотники во время разделки туши бизона. У каждого охотника был с собой регистратор, который записывал все их действия, в том числе и то, какой именно инструмент они использовали. Охотники поочередно работали с каждым из двух видов каменного орудия / © Metin I. Eren

Пятерым охотникам потребовалось всего три часа и 10 минут, чтобы полностью разделать тушу бизона с помощью двух видов копий каменных инструментов. Когда охотники применяли каменные наконечники, разделка шла быстрее, чем когда они использовали острые скребки: 0,38 килограмма в минуту против 0,34 килограмма в минуту.

Копии каменных наконечников культуры Кловис обладали большим преимуществом — они не травмировали охотников, в отличие от скребков. Четыре из пяти обвальщиков, работающих со скребками, во время эксперимента получили незначительные порезы. Эта разница объясняется удобством: на копии каменных наконечников охотники предварительно установили деревянные рукоятки из желтой сосны длиной 17,78 сантиметров. Острие к рукояткам прикрепили с помощью специального термопластичного клея, который чем-то напоминает сосновую смолу.

Отметим: мы не знаем, прибегали ли к деревянным рукояткам сами носители культуры Кловис, а если нет, то способ, которым воспользовалась команда Эрена, снижает чистоту эксперимента.

Авторы научной работы заключили, что каменные наконечники культуры Кловис оказались более эффективны в разделке туши, чем скребки, которые ранее считались идеальным инструментом для этого.

Копии каменных наконечников культуры Кловис с рукоятью / © Metin I. Eren

Интересно, что во время разделки мяса наконечники часто притуплялись, в отличие от скребков, то есть первому типу каменных орудий постоянно требовалась заточка. Кроме того, три из 10 наконечников во время эксперимента сломались, что говорит об их относительной «хрупкости», несмотря на всю эффективность, а ведь подобные изделия нелегко изготовить.

Еще одним сюрпризом для ученых стало то, что копии острия культуры Кловис ломались таким же образом, как при разделке туши слона, выполненной похожими инструментами в предыдущих экспериментах.

«Когда ученые находят останки бизона вместе с орудиями на стоянках каменного века, специалисты могут неправильно трактовать, для чего именно использовались эти каменные наконечники. Потому что повреждения от удара острым предметом могут быть ошибочно приняты за следы от снятия мяса», — пояснил Метин Эрен.

Копии каменных осколков (чешуйки), которая сделала команда Метин Эрена для эксперимента / © Metin I. Eren

По мнению авторов исследования, сломанные наконечники, обнаруженные на стоянках человека каменного века в Северной Америке, могут представлять собой вовсе не «убедительное доказательство успешной охоты», как ранее полагали исследователи, а свидетельства разделки уже мертвого животного. Другими словами, ученым станет сложнее реконструировать события на стоянках, где были найдены орудия и останки животных: если раньше такие стоянки однозначно интерпретировали как место охоты, то теперь может оказаться, что древним людям просто улыбнулась удача.

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