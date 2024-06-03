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5 часов назад
Игорь Байдов
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Червей назвали вероятной причиной бума одного из самых значимых биоразнообразий Земли

4.2

Группа палеонтологов и биогеохимиков из США рассказала, что смогла установить доисторических существ, ответственных за появление невероятного количества видов на нашей планете. Речь идет о событиях, которые произошли примерно 480 миллионов лет назад. Тогда на Земле случился один из самых значительных всплесков биоразнообразия, который продолжался с перерывами на протяжении 30 миллионов лет.

Палеонтология
# доисторическое животное
# палеозойская эра
# черви
доисторический червь
По словам исследователей, жизнедеятельность доисторических червей и некоторых других беспозвоночных на дне океана вызвала цепочку событий, которые способствовали увеличению пирита и, как результат, высвобождению кислорода в океан и атмосферу, что дало толчок резкому биоразнообразию / © Richie Howard, Luke Parry, National History Museum

Ранний палеозой (около 540-420 миллионов лет назад) — геологическая эра в истории планеты, которая ознаменовала эпоху колоссальных изменений в биосфере: появились разнообразные группы наземных животных (позвоночные, членистоногие и моллюски). Многие организмы приобрели чрезвычайно важную способность строить минеральный скелет (раковину, панцирь), который создавал надежную опору и защищал от хищников.

Исследователи полагают, что всплеск биоразнообразия вызвало резкое увеличение содержания кислорода (O2) в атмосфере планеты. В этот же период начался процесс биотурбации — перемешивания отложений животными. Живые существа стали копать норы, проделывать ходы, то есть оказывать влияние на почву, породы и донные отложения.

Предполагается, что начавшаяся биотурбация могла уменьшить количество отложений пирита (FeS2) — минерала, который играет ключевую роль в накоплении кислорода. В результате уровень O2 в атмосфере должен был постепенно падать.

Группа американских палеонтологов и биогеохимиков под руководством Майи Гомес (Maya Gomes) из Университета Джонса Хопкинса попыталась узнать, как скачки уровня кислорода в атмосфере влияли на всплеск биоразнообразия, случившегося сотни миллионов лет назад. Результаты своего исследования ученые представили в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta.

Специалисты изучили аналог ранней палеозойской среды, то есть пород, сформировавшихся гораздо позже, но похожих на породы раннего палеозоя, и оценили содержание в них пирита. Кроме того, группа Гомес исследовала взаимосвязь между перемешиванием отложений, вызванным древними роющими червями, и пиритом. В качестве рабочего материала ученые использовали отложения, собранные в Чесапикском заливе в Северной Америке, форма которого образовалась приблизительно 35,5 миллиона лет назад.

Результаты исследования показали, что участки с перемешанными осадками толщиной всего несколько сантиметров содержали больше пирита, чем места без перемешивания. Чем больше пирита образуется и закапывается под илом или песком, тем больше повышается уровень кислорода. Это перемешивание происходило во время «взбивания» осадочных пород червями, которые зарывались в дно океана.

По словам исследователей, жизнедеятельность доисторических червей и некоторых других беспозвоночных на дне океана вызвала цепочку событий, которые способствовали увеличению пирита и, как результат, высвобождению кислорода в океан и атмосферу, что дало толчок резкому биоразнообразию. Это случилось примерно 480 миллионов лет назад.

Авторы научной работы отметили, что уровень кислорода оставался относительно стабильным в течение миллионов лет, а затем повысился в палеозойскую эпоху. При этом его резкий подъем произошел в ордовикский период — второй период палеозойской эры.

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Палеонтология
# доисторическое животное
# палеозойская эра
# черви
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Комментарии

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2 Комментария

Alexey Vinogradov
Alexey Vinogradov
1 час назад
-
0
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"появились разнообразные группы наземных животных" мнээ, в раннем палеозое?
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0
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Виктор Ларионов
Виктор Ларионов
4 часа назад
-
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+
Всё хорошо, познавательный материал. Добавил бы из первоисточника уточнение: «Это что-то вроде Златовласки. Условия должны быть подходящими. Вам нужно немного перемешать, чтобы кислород попал в осадок, но не настолько, чтобы кислород разрушил весь пирит и не было никаких чистых накоплений.» + «...повысился в палеозойскую эпоху[?]. При этом его резкий подъем произошел в ордовикский период...» - Вы и вправду думаете, что все читатели NS наизусть помнят когда была и сколько длилась та или иная геологическая эра/период???/UPD: «Предполагается, что начавшаяся биотурбация могла уменьшить количество отложений пирита (FeS2) — минерала, который играет ключевую роль в накоплении кислорода. В результате уровень O2 в атмосфере должен был постепенно падать.» А в оригинале: «Ранее предполагалось...» - чувствуете разницу???
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Игорь Абросимов
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Про какие носы вы говорите, это же просто картинка, которая с реальным аппаратом (если он будет) может не иметь ничего общего. Вам что, чертежи

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Иван Колупаев
1 час назад
Николай, так небось в стелс хотят вот и компромисс с аэродинамикой. Насколько помню как раз максимально острый клюв полезен для малозаметности.

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Ruslan
3 часа назад
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Виктор Ларионов
4 часа назад
Всё хорошо, познавательный материал. Добавил бы из первоисточника уточнение: «Это что-то вроде Златовласки. Условия должны быть подходящими. Вам

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