Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Генетики нашли прапраправнука мезолитической шаманки
За последние 20 лет генетики предприняли несколько попыток проанализировать ДНК женщины и ребенка из загадочного двойного захоронения. И каждое исследование приводило к разным результатам.
Одна из самых интересных находок, относящихся к европейскому мезолиту, — захоронение взрослой женщины и младенца, датируемое примерно 7000-6800 годами до нашей эры. Его случайно раскопали в 1934 году в городе Бад-Дюрренберг (на востоке Германии) во время строительных работ.
Первоначально археологи нашли только останки женщины — и очень необычный погребальный инвентарь. Женщину похоронили в сидячем положении, что тоже очень нетипично для погребений европейских охотников-собирателей той эпохи.
Вместе с ней в могиле находились кремневые артефакты и инструменты, а также предметы из кости и оленьих рогов, кусок красной охры, несколько костей животных, включая панцирь по меньшей мере трех сухопутных черепах и частично пробитые зубы животных. Оленьи рога и шесть кабаньих клыков, по мнению ученых, составляли украшение для головы покойной.
На основе всех этих данных захоронение интерпретировали как шаманское. Позже, во время дополнительных раскопок, археологи обнаружили примерно в том же месте частично сохранившийся скелет младенца. Это породило целый ряд спекуляций. Появились предположения, что младенец — сын женщины, а первоначально тела были сгруппированы так, как если бы она держала его на руках.
Но все это было лишь гипотезами до появления методов анализа ДНК. Первые попытки извлечь ДНК из костей шаманки предприняли немецкие ученые в 2003-2006 годах. Потом, с развитием технологий, такие исследования регулярно повторяли. С их помощью определили, что у женщины были относительно темная кожа, прямые темные волосы и голубые глаза. Это довольно распространенное сочетание черт в ту эпоху, поскольку белокожим население Европы стало несколько позже.
На момент смерти женщине было 30-40 лет. Рост — примерно 1,55 метра, что типично для того времени. Дополнительное изучение костей показало, что крепкими мышцами, характерными для охотников-собирателей, она не отличалась. Особенно это касалось мышц ног. Кроме того, ученые выяснили, что врожденные аномалии развития первого и второго позвонков приводили в некоторых случаях к защемлению кровеносных сосудов.
Его можно вызвать намеренно, приняв определенную позу головы. Последствия вряд ли были бы серьезными или опасными для здоровья человека, но они могли вызвать нистагм — повторяющиеся неконтролируемые ритмичные подергивания глазных яблок с высокой частотой. Эту необычную особенность древние люди могли воспринимать как нечто сверхъестественное, что должно было поддерживать авторитет шаманки.
Геномный профиль предков шаманки полностью совпадает с несколькими десятками других мезолитических охотников-собирателей из Центральной и Западной Европы. Но вот вопрос о ее родстве с младенцем долгое время оставался открытым.
Так как кости ребенка сохранились очень плохо, образцы для анализа ДНК из них брали редко и крайне осторожно. Геномные данные ребенка показали, что он тоже носитель типичных для европейских охотников мезолита генов, поэтому относится к тому же временному периоду. Кроме того, стало ясно, что младенец был мужского пола.
А что насчет его родственных связей с шаманкой? Первые сравнительные методы показали, что в родстве они состояли, но не в близком: мальчик не был ни сыном, ни братом женщины. В 2023 году группа немецких генетиков пошла дальше. Результаты их работы опубликованы в сборнике материалов конференции Propylaeum.
Поскольку к этому моменту уже были получены высококачественные данные по обоим скелетам, ученые использовали недавно разработанный метод, сканирующий образцы ДНК на наличие, количество и длину таких участков в геноме, которые общие для двух особей, — это так называемые участки идентичности по происхождению. Метод оптимизирован для работы с отсутствующими данными, как это часто бывает в фрагментированной древней ДНК. Он позволяет обнаружить биологическое родство вплоть до 10-й степени.
В результате исследователи выяснили, что женщина и младенец связаны четвертой или пятой степенью родства. По их мнению, родство шло по прямой линии, что делает шаманку прапрапрабабушкой (или даже еще раз «пра») младенца. В этом случае женщина не могла знать о существовании своего потомка, поскольку временной промежуток между их смертями составил бы не менее 60-80 лет.
Это ставит вопрос о датировке скелета младенца. Авторы статьи отметили, что одна из костей мальчика дает возможность провести повторное датирование по углероду-14. В этом случае новые данные могут существенно изменить наши представления о самом необычном погребении мезолитической Европы.
Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.
Существующая разведывательная спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски баллистических ракет по всему миру. Но ее разрешающей способности достаточно только для отслеживания активных участков траектории — пока работают двигатели ускорителей. Если ракета имеет маневрирующую или гиперзвуковую головную часть, определить, куда именно летят боеголовки, пока затруднительно. Новые спутники, которые недавно заказал Пентагон, исправят этот недочет.
Астрономы описали редкую звездную систему, все планеты которой находятся в резонансе. Это означает, что со времен формирования система почти не изменилась.
Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания из популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы «достигли высочайшего уровня интеграции» в язык — главным образом благодаря тому, что со временем стали независимыми от вселенной «Звездных войн».
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вакцинный блицкриг: Россия получила эффективную вакцину от коронавируса. Но это не поможет остановить его ближайшей зимой, и вот почему
Смех, игра и обезьяны
Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга
С точки зрения истории: может ли война на территории Украины вернуть мир в стагфляцию семидесятых?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии