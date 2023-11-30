  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
16 минут назад
Алиса Гаджиева
27

Генетики нашли прапраправнука мезолитической шаманки

4.7

За последние 20 лет генетики предприняли несколько попыток проанализировать ДНК женщины и ребенка из загадочного двойного захоронения. И каждое исследование приводило к разным результатам.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# генетика
# мезолит
# охотники-собиратели
# погребение
кости шаманки
Экспозиция с находками 1934 года в Музее первобытной истории земли Саксония-Анхальт / © Jörg Orschiedt et al.

Одна из самых интересных находок, относящихся к европейскому мезолиту, — захоронение взрослой женщины и младенца, датируемое примерно 7000-6800 годами до нашей эры. Его случайно раскопали в 1934 году в городе Бад-Дюрренберг (на востоке Германии) во время строительных работ.

Первоначально археологи нашли только останки женщины — и очень необычный погребальный инвентарь. Женщину похоронили в сидячем положении, что тоже очень нетипично для погребений европейских охотников-собирателей той эпохи.

головной убор шамана
По мнению ученых, эти рога и кости украшали голову женщины / © Jörg Orschiedt et al.

Вместе с ней в могиле находились кремневые артефакты и инструменты, а также предметы из кости и оленьих рогов, кусок красной охры, несколько костей животных, включая панцирь по меньшей мере трех сухопутных черепах и частично пробитые зубы животных. Оленьи рога и шесть кабаньих клыков, по мнению ученых, составляли украшение для головы покойной.

На основе всех этих данных захоронение интерпретировали как шаманское. Позже, во время дополнительных раскопок, археологи обнаружили примерно в том же месте частично сохранившийся скелет младенца. Это породило целый ряд спекуляций. Появились предположения, что младенец — сын женщины, а первоначально тела были сгруппированы так, как если бы она держала его на руках.

Но все это было лишь гипотезами до появления методов анализа ДНК. Первые попытки извлечь ДНК из костей шаманки предприняли немецкие ученые в 2003-2006 годах. Потом, с развитием технологий, такие исследования регулярно повторяли. С их помощью определили, что у женщины были относительно темная кожа, прямые темные волосы и голубые глаза. Это довольно распространенное сочетание черт в ту эпоху, поскольку белокожим население Европы стало несколько позже.

На момент смерти женщине было 30-40 лет. Рост — примерно 1,55 метра, что типично для того времени. Дополнительное изучение костей показало, что крепкими мышцами, характерными для охотников-собирателей, она не отличалась. Особенно это касалось мышц ног. Кроме того, ученые выяснили, что врожденные аномалии развития первого и второго позвонков приводили в некоторых случаях к защемлению кровеносных сосудов.

Его можно вызвать намеренно, приняв определенную позу головы. Последствия вряд ли были бы серьезными или опасными для здоровья человека, но они могли вызвать нистагм — повторяющиеся неконтролируемые ритмичные подергивания глазных яблок с высокой частотой. Эту необычную особенность древние люди могли воспринимать как нечто сверхъестественное, что должно было поддерживать авторитет шаманки.

реконструкция захоронения
Одна из ранних реконструкция погребения шаманки. Тогда предполагали, что младенца она держала на руках / © Jörg Orschiedt et al.

Геномный профиль предков шаманки полностью совпадает с несколькими десятками других мезолитических охотников-собирателей из Центральной и Западной Европы. Но вот вопрос о ее родстве с младенцем долгое время оставался открытым.

Так как кости ребенка сохранились очень плохо, образцы для анализа ДНК из них брали редко и крайне осторожно. Геномные данные ребенка показали, что он тоже носитель типичных для европейских охотников мезолита генов, поэтому относится к тому же временному периоду. Кроме того, стало ясно, что младенец был мужского пола.

А что насчет его родственных связей с шаманкой? Первые сравнительные методы показали, что в родстве они состояли, но не в близком: мальчик не был ни сыном, ни братом женщины. В 2023 году группа немецких генетиков пошла дальше. Результаты их работы опубликованы в сборнике материалов конференции Propylaeum.

Поскольку к этому моменту уже были получены высококачественные данные по обоим скелетам, ученые использовали недавно разработанный метод, сканирующий образцы ДНК на наличие, количество и длину таких участков в геноме, которые общие для двух особей, — это так называемые участки идентичности по происхождению. Метод оптимизирован для работы с отсутствующими данными, как это часто бывает в фрагментированной древней ДНК. Он позволяет обнаружить биологическое родство вплоть до 10-й степени.

В результате исследователи выяснили, что женщина и младенец связаны четвертой или пятой степенью родства. По их мнению, родство шло по прямой линии, что делает шаманку прапрапрабабушкой (или даже еще раз «пра») младенца. В этом случае женщина не могла знать о существовании своего потомка, поскольку временной промежуток между их смертями составил бы не менее 60-80 лет.

Это ставит вопрос о датировке скелета младенца. Авторы статьи отметили, что одна из костей мальчика дает возможность провести повторное датирование по углероду-14. В этом случае новые данные могут существенно изменить наши представления о самом необычном погребении мезолитической Европы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Антропология
# анализ ДНК
# археология
# генетика
# мезолит
# охотники-собиратели
# погребение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Экзосомы в нейробиологии
Нейрокампус
Москва
Лекция
30 Ноя
400
Ян Оорт: о кометах и галактиках
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Беспозвоночные животные как биоиндикаторы озерных экосистем
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Дек
500
Generative AI: тренд, который затронет каждого
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Дек
500
Социальная организация и культурные традиции китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
01 Дек
500
Между быком и леопардом: исток европейской цивилизации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Растительный мир Камчатки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о породах собак
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о содержании попугаев
Дарвиновский музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:02
Ольга Иванова

Привязанность домашнего питомца к хозяину связали с невротизмом владельца

Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.

Психология
# домашние питомцы
# кошки
# невроз
# невротизм
# собаки
# хозяева
Вчера, 20:27
Василий Парфенов

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Существующая разведывательная спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски баллистических ракет по всему миру. Но ее разрешающей способности достаточно только для отслеживания активных участков траектории — пока работают двигатели ускорителей. Если ракета имеет маневрирующую или гиперзвуковую головную часть, определить, куда именно летят боеголовки, пока затруднительно. Новые спутники, которые недавно заказал Пентагон, исправят этот недочет.

Космонавтика
# баллистическая ракета
# военный спутник
# гиперзвуковое оружие
# малые спутники
# США
Вчера, 19:00
Дарья Губина

Открыта редкая система с шестью «резонансными» экзопланетами

Астрономы описали редкую звездную систему, все планеты которой находятся в резонансе. Это означает, что со времен формирования система почти не изменилась.

Астрономия
# Tess
# космос
# орбиты планет
# экзопланеты
24 ноября
Ольга Иванова

В своем будущем финансовом успехе оказались уверены лишь те, кто обладают низким интеллектом

Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.

Психология
# интеллект
# когнитивные способности
# оптимизм
# пессимизм
# успех
# финансы
27 ноября
Кирилл Отавин

Тест: какая специальность в атомной отрасли вам больше подходит?

Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# инженер
# математика
# профессии
# физика
# химия
Выбор редакции
Позавчера, 18:39
Мария Азарова

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания из популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы «достигли высочайшего уровня интеграции» в язык — главным образом благодаря тому, что со временем стали независимыми от вселенной «Звездных войн».

Офтоп
# «Звездные войны»
# английский язык
# культура
# лингвистика
# фильмы
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
5 ноября
Александр Березин

Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?

Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?

С точки зрения науки
# авиация
# Ил-96-400М
# транспорт
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Пермская разработка поможет сократить число аварий на газопроводах

    Только что

  2. Генетики нашли прапраправнука мезолитической шаманки

    16 минут назад

  3. Самолет-лаборатория помог разработать новый метод исследования вод арктических морей

    28 минут назад

  4. Риск диабета оказался связан со скоростью ходьбы

    35 минут назад
Выбор редакции

Тест: какая специальность в атомной отрасли вам больше подходит?

27 ноября

Последние комментарии

Николай Цыгикало
16 минут назад
Shelove517, без юмора скучно ))

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Shelove517
24 минуты назад
Николай Цыгикало, жирно)))))

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Андрей Дибров
29 минут назад
Вячеслав, Новость в том, что при реальном замесе никто по три штуки тех гиперзвуков пулять не будет. Бессмысленно. А на массовый забег также за

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Андрей Дибров
33 минуты назад
Питон Удав, То что, через минуту минитмены с трайдентами в известном направлении ?

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

kpi
37 минут назад
Sergej, Нет такого эффекта как замедление при отражении! А по поводу "скорость разная в разных направления" не поленюсь повторить то, что уже один раз

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Sergej, А вот тут "учебники тебе в руки"! Читай, разбирайся. Ты не первый, что задался этим вопросом. И это не настолько просто, чтобы объяснять здесь.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
2 часа назад
Shelove517, ну и ну... Спасибо! Я тоже нашел про него вон в ссылке с картинкой под первым комментарием, где "Отличной посадки на Титан, "Стрекоза".

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Shelove517
2 часа назад
Николай Цыгикало, да вы чего? Гюйгенс же, если по-русски. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81_(%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4)

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Николай Цыгикало
2 часа назад
Space Engineer, да ладно. ) вы шутите. Какой ещё cassini huygens. Никто не слышал про такое. Я тоже. И что, прям на сам Титан сел? И когда ж это было? Где почитать-то?)

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Николай Цыгикало
2 часа назад
Написал Вячеславу, но наверное стоит написать вообще. Система слежения измеряет не только координаты гиперзвуковой цели в мент времени, но и

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Space Engineer
3 часа назад
Николай Цыгикало, ну вообще посадка на титан уже была почитайте про cassini huygens

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Slavik Mudrik
3 часа назад
monblan, Ну, 167г. по Цельсию это на открытой поверхности. А в кратерах, каньёнах наверняка прохладнее. Да и сама планета может быть tidally locked, с целым

Открыта редкая система с шестью «резонансными» экзопланетамиОткрыта редкая система с шестью «резонансными» экзопланетами

Сергей Сергеев
4 часа назад
Когда же они у меня на участке вымрут...

Ученые нашли золотых кротов, которые более 80 лет считались вымершимиУченые нашли золотых кротов, которые более 80 лет считались вымершими

Pavel
4 часа назад
meautentico, есть масса гипотез, но пока ни одна не объясняет всё, насколько я знаю. Мозг человека плохо приспособлен, чтобы думать о таких больших вещах,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Sergej
4 часа назад
Что есть свет? Видимый спектр .невидимый. тепло? А может волны? Что двигается со скоростью 30000000000 км. В сек.?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
4 часа назад
Вячеслав, в плане перехвата. Система слежения знает не только координаты в момент, но и последовательное их изменение во времени. Это уже параметры

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Николай Цыгикало
4 часа назад
Вячеслав, да, неудачно выразился, коль второй раз мне на это указывают.) Имел в виду изложение, формат, доведение информации. Вернее было бы написать

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Олександр Романовський...
4 часа назад
aleksander kraev, А вот Мосфильм как раз к возвращению астронавтов США на Луну готовит блокбастер "Свинарка и пастух - 2". В главных ролях Дима Алконавт и

Индия раскрыла планы по покорению космоса на ближайшие десятилетияИндия раскрыла планы по покорению космоса на ближайшие десятилетия

Sergej
4 часа назад
Скорость света в одном направлении измерить невозможно. Её измеряют когда свет отражается. Может тогда он замедляется?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Вячеслав
5 часов назад
Николай Цыгикало, во-первых, почему новость отличная? Во-вторых, чем это поможет? Ну да, они будут знать точные координаты ракеты в текущий момент,

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить