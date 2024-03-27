Геологи отвергли эпоху антропоцена

После ледникового периода 11 700 лет назад наступил голоцен — эпоха, в которой человечество живет по сей день. Однако некоторые ученые в XX веке предложили новый период в истории планеты, берущий начало с середины XIX века — антропоцен. Как следует из названия, человек стал главной действующей фигурой, которая повсеместно влияет на Землю, и в особенности, на климат и биосферу. Недавние изменения, предположительно, настолько серьезные, что окружающая среда покинула условия голоцена и шагнула в новую эпоху.

Считается, что сотни миллиардов тонн углекислого газа, производимые в гигантских количествах, это главный след, который человек оставит после себя. Но в геологической летописи таких свидетельств пока найти не удается. Из-за этого предложение периода антропоцена остается спорным.

В 2009 году образовалась Рабочая группа по изучению антропоцена (AWG), которая должна была доказать, что климатические и геологические изменения соответствуют смене эпох. Точкой отсчета выбрали испытание ядерной бомбы. Дебаты продолжались почти 15 лет, пока в 2023 году Рабочая группа не подготовила отчет для Подкомиссии по стратиграфии четвертичного периода, которая входит в состав Международный союз геологических наук (IUGS). В отчете специалисты в качестве индикаторов начала антропоцена предлагали «Великое ускорение», а также канадские озера Кроуфорд, где в донных отложениях обнаружили изотопы плутония — они возникли после испытания атомной бомбы.

Слои осадочных пород озера Кроуфорд содержат явные свидетельства воздействия человечества на Землю, в том числе изотопы плутония, полученные в результате испытаний бомб / © AFP via Getty Images.

Но на днях Международный союз геологов решительно и почти единогласно отверг антропоцен как новую эпоху в истории Земли. Этот термин, как отмечается, можно использовать только неформально. Дело в том, что детали отчета Рабочей группы были известны еще до официальной публикации и широко разошлись в СМИ и научно-популярной литературе. Из-за этого слово «антропоцен» успело войти в обиход до научного обоснования.

Как отмечают эксперты IUGS, крупные трансформации планеты вроде «Великого окисления» или Кембрийского взрыва за последние 70 с небольшим лет не произошли. Ведь по сравнению с другими периодами, антропоцен длится меньше, чем одна человеческая жизнь. Но несмотря на это, Рабочая группа, как говорится в заявлении Международного союза, оказала важную услугу научному сообществу, собрав данные о глобальном влиянии деятельности человека.

Свой комментарий оставил и геолог Ян Заласевич, который руководил Рабочей группой по антропоцену с 2009 года: «Постановление IUGS означает, что понятие “антропоцен” будет и дальше использоваться для отражения принципиально разных концепций. Это упущенная возможность признать и одобрить ясную и простую реальность: наша планета резко и безвозвратно покинула естественное состояние функционирования в середине XX века. Мириады геологических сигналов отражают этот факт».

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