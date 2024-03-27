  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 минут назад
Андрей Папиш
37

Геологи отвергли эпоху антропоцена

6.1

Международный союз геологических наук решительно отверг антропоцен, как новую эпоху в истории Земли. Термин, который активно обсуждался 15 лет останется неформальным.

Геология
# антропоцен
# голоцен
# история Земли
# хронология
Спиральная графика геохронологической шкалы
Спиральная графика геохронологической шкалы / © Wikimedia Commons.

После ледникового периода 11 700 лет назад наступил голоцен — эпоха, в которой человечество живет по сей день. Однако некоторые ученые в XX веке предложили новый период в истории планеты, берущий начало с середины XIX века — антропоцен. Как следует из названия, человек стал главной действующей фигурой, которая повсеместно влияет на Землю, и в особенности, на климат и биосферу. Недавние изменения, предположительно, настолько серьезные, что окружающая среда покинула условия голоцена и шагнула в новую эпоху.

Считается, что сотни миллиардов тонн углекислого газа, производимые в гигантских количествах, это главный след, который человек оставит после себя. Но в геологической летописи таких свидетельств пока найти не удается. Из-за этого предложение периода антропоцена остается спорным.

В 2009 году образовалась Рабочая группа по изучению антропоцена (AWG), которая должна была доказать, что климатические и геологические изменения соответствуют смене эпох. Точкой отсчета выбрали испытание ядерной бомбы. Дебаты продолжались почти 15 лет, пока в 2023 году Рабочая группа не подготовила отчет для Подкомиссии по стратиграфии четвертичного периода, которая входит в состав Международный союз геологических наук (IUGS). В отчете специалисты в качестве индикаторов начала антропоцена предлагали «Великое ускорение», а также канадские озера Кроуфорд, где в донных отложениях обнаружили изотопы плутония — они возникли после испытания атомной бомбы.

Слои осадочных пород озера Кроуфорд содержат явные свидетельства воздействия человечества на Землю, в том числе изотопы плутония, полученные в результате испытаний бомб / © AFP via Getty Images.

Но на днях Международный союз геологов решительно и почти единогласно отверг антропоцен как новую эпоху в истории Земли. Этот термин, как отмечается, можно использовать только неформально. Дело в том, что детали отчета Рабочей группы были известны еще до официальной публикации и широко разошлись в СМИ и научно-популярной литературе. Из-за этого слово «антропоцен» успело войти в обиход до научного обоснования.

Как отмечают эксперты IUGS, крупные трансформации планеты вроде «Великого окисления» или Кембрийского взрыва за последние 70 с небольшим лет не произошли. Ведь по сравнению с другими периодами, антропоцен длится меньше, чем одна человеческая жизнь. Но несмотря на это, Рабочая группа, как говорится в заявлении Международного союза, оказала важную услугу научному сообществу, собрав данные о глобальном влиянии деятельности человека.

Свой комментарий оставил и геолог Ян Заласевич, который руководил Рабочей группой по антропоцену с 2009 года: «Постановление IUGS означает, что понятие “антропоцен” будет и дальше использоваться для отражения принципиально разных концепций. Это упущенная возможность признать и одобрить ясную и простую реальность: наша планета резко и безвозвратно покинула естественное состояние функционирования в середине XX века. Мириады геологических сигналов отражают этот факт».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Геология
# антропоцен
# голоцен
# история Земли
# хронология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Мар
Бесплатно
Тучерез — история строительства высотных зданий 19-20 веков
Библиотека имени П.И. Юргенсона
Москва
Лекция
27 Мар
600
Основы расоведения
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Мар
600
Общая теории относительности Эйнштейна (гравитация и искривление пространства-времени)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Мар
Бесплатно
По следам геологов на полуострове Таймыр
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Палеонейробиология
Нейрокампус
Москва
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Что такое энтропия или почему ветер не строит замков из песка
Вавилов
Москва
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Эволюция регенерации
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
28 Мар
Бесплатно
Развитие двигательных установок для исследования дальних космических зон
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
28 Мар
700
Туман, облака и миражи
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 19:20
Мария Азарова

Длина и состояние волос повлияли на сексуальную жизнь женщин

Исследователи из Южной Кореи на примере супружеских пар проверили, как длина и состояние волос женщин отражаются на влечении к ним мужчин и частоте половых контактов.

Психология
# брак
# волосы
# мужчины и женщины
# привлекательность
# сексуальная активность
# сексуальная жизнь
# сексуальность
24 марта
Михаил Орлов

Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще

Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.

Астрономия
# Луна
# лунотрясения
# планетология
# сейсмология
# Солнечна система
Вчера, 11:17
Игорь Байдов

Самки птиц повели себя как «джентльмены»

Орнитологи из Японии впервые зафиксировали у пернатых склонность к символическим жестам. Наблюдая за поведением японских синиц, ученые заметили, что те довольно часто начинают махать крыльями, когда оказываются рядом с гнездом вместе с партнером. Таким образом, предположили специалисты, самки проявляют вежливость, пропускают партнера вперед, как бы говоря ему «после вас». Японские синицы и, вероятно, другие виды птиц общаются между собой гораздо более сложным способом, чем считалось ранее.

Биология
# жесты
# животные
# птицы
# синица
# язык жестов
21 марта
Дарья Губина

Найден лучший кандидат в обитаемые водные миры

По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.

Астрономия
# водный мир
# Джеймс Уэбб
# обитаемые планеты
# планета
# планета-океан
24 марта
Михаил Орлов

Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще

Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.

Астрономия
# Луна
# лунотрясения
# планетология
# сейсмология
# Солнечна система
24 марта
Полина

У собак обнаружили словарный запас

Собаки способны соотносить слово с предметом, который оно называет. Открытие, указывающие на схожесть этих животных с людьми, сделали ученые из Венгрии.

Биология
# понимание языка
# словарный запас
# собаки
# язык животных
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
13 марта
Алиса Гаджиева

Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# охотники-собиратели
# патогены
# Скандинавия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Геологи отвергли эпоху антропоцена

    18 минут назад

  2. Анализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностей

    21 минута назад

  3. «Охлаждающее» покрытие уменьшило ощущение жары на 1,5 градуса

    Вчера, 19:44

  4. Длина и состояние волос повлияли на сексуальную жизнь женщин

    Вчера, 19:20
Выбор редакции

«Каждый мост индивидуален. И хорошие специалисты стараются это подчеркнуть». Разговор с Тимуром Берхамовым

21 марта

Последние комментарии

Всеволод Папшев
3 часа назад
Подобный человеку? У него внутр органы и пр? Может всё-таки человекообразный, антропоморфный?

Китай достиг новых высот в разработке универсальных человекоподобных роботовКитай достиг новых высот в разработке универсальных человекоподобных роботов

Дмитрий Филимонов
6 часов назад
"У участников исследования, которые родились в 1970-е, она была равна 2104 квадратным сантиметрам, в то время как у «поколения» 1930-х — на 15% меньше, 2056

Медики выяснили, как увеличение объема мозга сказывается на здоровьеМедики выяснили, как увеличение объема мозга сказывается на здоровье

Иван Колупаев
8 часов назад
Хотя если обратиться к другим источникам (карта, указан процент "хотя бы раз в неделю") корейцы этому делу уделяют внимания меньше чем россияне и

Длина и состояние волос повлияли на сексуальную жизнь женщинДлина и состояние волос повлияли на сексуальную жизнь женщин

Иван Колупаев
8 часов назад
Питон, ну если вы давите удава по три раза в день, то бедным корейцам вас конечно не догнать. Но если взять статистику по всем возрастам, то россияне

Длина и состояние волос повлияли на сексуальную жизнь женщинДлина и состояние волос повлияли на сексуальную жизнь женщин

Олег Свитов
8 часов назад
В конце 70х начале 80х активно в ссср в полтавской области применялась безотвалка,и досих пор применяется, ее активно пропогандировали в ссср но

Беспахотное земледелие в США: свой пророк в чужом отечествеБеспахотное земледелие в США: свой пророк в чужом отечестве

Иван Колупаев
9 часов назад
И не говори Тоша, так страшно жить в России... а вот на картинке сплошная духовность. Сам-то откуда, голубь?

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Виктор Ларионов
9 часов назад
Masyanya, в дальнейшем появятся возможно.

Стартап по добыче полезных ископаемых на астероидах готовит аппараты для встречи с АпофисомСтартап по добыче полезных ископаемых на астероидах готовит аппараты для встречи с Апофисом

Александр Бутюгин
10 часов назад
Ещё. Галактики имеют огромные гравитационные массы. То есть они искривляют пространство время. То есть каждая галактика "сидит" в своей "ямке". А

Астрономы нашли две самые ранние группы звезд Млечного ПутиАстрономы нашли две самые ранние группы звезд Млечного Пути

Александр Бутюгин
11 часов назад
"Когда галактики сливаются, каждая из них приносит с собой запасы водорода, из которых в турбулентных условиях начинают формироваться новые

Астрономы нашли две самые ранние группы звезд Млечного ПутиАстрономы нашли две самые ранние группы звезд Млечного Пути

Антон Истомин
11 часов назад
Popov, ну да,когда школьнику разрешают ходить в чем хочет,выбирать себе предметы по которым учится,создают парковки для 16 летних подростков,дают

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Антон Истомин
11 часов назад
Сергей, все "настоящее" из-за того что нет своеродной призмы.Вся жизнь в России-унылые улицы с тонной грязи и мусора,серыми однотипными

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Иван Колупаев
11 часов назад
Ivan, для начала неплохо бы продемонстрировать свои компетенции. Ну вот хотя бы пояснив в чем именно Березин врунишка, применительно к его статье,

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Алекс Ф
12 часов назад
Я так и не понял от кого не отстают?

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Питон Удав
12 часов назад
3.5 в месяц? Серьёзно? Что за импотенты в Южной Корее? 🤣🤣

Длина и состояние волос повлияли на сексуальную жизнь женщинДлина и состояние волос повлияли на сексуальную жизнь женщин

Ivan
13 часов назад
Иван, статья березина только о том что березин, лютый безапеляционный маскофил а также глупый недалекий профан-врунишка

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Ivan
13 часов назад
Владислав, кстати, перечитав этот текст я вспомнил что березин идиот

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Иван Колупаев
13 часов назад
Наглость - второе счастье. Британские ученые подтвердили давно известную поговорку.

Школьные хулиганы во взрослой жизни оказались успешнее в плане заработкаШкольные хулиганы во взрослой жизни оказались успешнее в плане заработка

Shelove517
14 часов назад
Разница дохода в диапазоне -3%...+6% на фоне неравенства доходов, выражающегося, порядком величины...

Школьные хулиганы во взрослой жизни оказались успешнее в плане заработкаШкольные хулиганы во взрослой жизни оказались успешнее в плане заработка

Masyanya Masyanya
14 часов назад
Есть ли реальные технодогии доставки полезных ископаемых с астероидов на землю, кроме тех, которые "помогли" динозаврам?

Стартап по добыче полезных ископаемых на астероидах готовит аппараты для встречи с АпофисомСтартап по добыче полезных ископаемых на астероидах готовит аппараты для встречи с Апофисом

Владислав Васильев
15 часов назад
Подозреваю, что взорвется, как у них обычно.

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить