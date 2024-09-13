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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
1 час назад
Рейтинг: +393
Посты: 761

Объявлены лауреаты Шнобелевской премии 2024 года

Учрежденная в 1991 году Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) стала добродушной пародией на Нобелевскую: ее присуждают за «открытия, которые сначала смешат, а затем заставляют задуматься». Недавно редакция юмористического научного журнала Annals of Improbable Research объявила победителей Шнобелевской премии 2024 года. Церемония прошла в 34-й раз за историю.

Сообщество
# наука
# Шнобелевская премия
# юмор
Объявление победителей Шнобелевской премии 2024 года / © Brian Snyder / Reuters
Объявление победителей Шнобелевской премии 2024 года / © Brian Snyder / Reuters
  • Японские исследователи стали лауреатами премии по физиологии — за открытие того, что многие млекопитающие способны дышать через анус. Это, пожалуй, одно из самых необычных исследовательских достижений, приуроченных к пандемии коронавируса и связанного с ней ассортимента аппаратов ИВЛ и искусственных легких для помощи пациентам, страдающим дыхательной недостаточностью.
  • Премию в области теории вероятности получили исследователи, доказавшие как теоретически, так и с помощью 350 757 экспериментов, что при подбрасывании монеты она, как правило, чаще падает на ту же сторону, на какой лежала.
  • Премию мира получил уже покойный американский психолог Беррес Ф. Скиннер — за эксперименты по проверке возможности размещения живых голубей внутри ракет с целью использования птиц в качестве наводчиков. В 1940-х ученый в рамках проекта Pigeon обучал голубей «клевать» по целям на экране для наведения ракет Pelican, чья аппаратура была настолько громоздкой, что для взрывчатого вещества почти не оставалось места. Несмотря на успехи в тренировке птиц, проект закрыли.
  • Джеймс С. Ляо получил премию по физике за демонстрацию и объяснение плавательных способностей мертвой форели, которая способна плыть даже против течения.
  • Премию в области ботаники присудили Джейкобу Уайту и Фелипе Ямашите: они нашли доказательства того, что некоторые растения, например бокила трехлистная (Boquila trifoliolata), способны имитировать форму листьев искусственных собратьев, находящихся рядом.
  • Лауреатом премии по демографии стал британский доктор Сол Джастин Ньюман, который выяснил, что большинство людей, прославившихся как долгожители, жили в регионах, где местные чиновники или священники чаще всего ошибались при выдаче свидетельств о рождении и смерти.
  • Награду в области медицины отдали группе исследователей — за доказательство того, что поддельные лекарства, вызывающие побочные эффекты, могут быть эффективнее поддельных препаратов, прием которых не влечет побочек. 
  • Премию по анатомии вручили группе французских врачей: они обнаружили, что завитки волос на головах большинства людей, живущих в Южном полушарии, закручиваются по часовой стрелке, тогда как у жителей Северного полушария —  против часовой.
  • Ученым из Нидерландов присудили премию по химии за использование хроматографии при разделении пьяных и трезвых червей.
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Комментарии

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1 Комментарий
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев
37 минут назад
-
1
+
На самом деле не такие уж бесполезные исследования!
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GSamolov
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ulogin_facebook_1290301854336967, Фраза идиота.. кто ему в крошечный мозг вбил эуту дурь???

Предложена концепция полета к СириусуПредложена концепция полета к Сириусу

GSamolov
3 часа назад
ulogin_vkontakte_143505130, у РПЦ мозга нет.. там стяжатели и болтуны - бормотухи древних. дряхлых фраз несчаст. монахо.

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GSamolov
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Кирилл, через 2 года.. эти воинственные вожди уже покончат - случайно - с этой неудавшейся Цивилизацией и нашими НЕРОДИВШИМИСЯ правнуками..

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GSamolov
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ulogin_facebook_814629761972780, время не существует!.. в 5 классе дети знают это ..в 1 чувствуют.. что Секунда отмеряет День.. его длину .. а не врэмя Хоки. Вы -

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GSamolov
3 часа назад
ulogin_facebook_213599435768219, Вам нужно серьёзно почистить мозг свой.. на море! МД АФС! www.samolov.org

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GSamolov
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13 часов назад
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