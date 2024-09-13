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Объявлены лауреаты Шнобелевской премии 2024 года
Учрежденная в 1991 году Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) стала добродушной пародией на Нобелевскую: ее присуждают за «открытия, которые сначала смешат, а затем заставляют задуматься». Недавно редакция юмористического научного журнала Annals of Improbable Research объявила победителей Шнобелевской премии 2024 года. Церемония прошла в 34-й раз за историю.
- Японские исследователи стали лауреатами премии по физиологии — за открытие того, что многие млекопитающие способны дышать через анус. Это, пожалуй, одно из самых необычных исследовательских достижений, приуроченных к пандемии коронавируса и связанного с ней ассортимента аппаратов ИВЛ и искусственных легких для помощи пациентам, страдающим дыхательной недостаточностью.
- Премию в области теории вероятности получили исследователи, доказавшие как теоретически, так и с помощью 350 757 экспериментов, что при подбрасывании монеты она, как правило, чаще падает на ту же сторону, на какой лежала.
- Премию мира получил уже покойный американский психолог Беррес Ф. Скиннер — за эксперименты по проверке возможности размещения живых голубей внутри ракет с целью использования птиц в качестве наводчиков. В 1940-х ученый в рамках проекта Pigeon обучал голубей «клевать» по целям на экране для наведения ракет Pelican, чья аппаратура была настолько громоздкой, что для взрывчатого вещества почти не оставалось места. Несмотря на успехи в тренировке птиц, проект закрыли.
- Джеймс С. Ляо получил премию по физике за демонстрацию и объяснение плавательных способностей мертвой форели, которая способна плыть даже против течения.
- Премию в области ботаники присудили Джейкобу Уайту и Фелипе Ямашите: они нашли доказательства того, что некоторые растения, например бокила трехлистная (Boquila trifoliolata), способны имитировать форму листьев искусственных собратьев, находящихся рядом.
- Лауреатом премии по демографии стал британский доктор Сол Джастин Ньюман, который выяснил, что большинство людей, прославившихся как долгожители, жили в регионах, где местные чиновники или священники чаще всего ошибались при выдаче свидетельств о рождении и смерти.
- Награду в области медицины отдали группе исследователей — за доказательство того, что поддельные лекарства, вызывающие побочные эффекты, могут быть эффективнее поддельных препаратов, прием которых не влечет побочек.
- Премию по анатомии вручили группе французских врачей: они обнаружили, что завитки волос на головах большинства людей, живущих в Южном полушарии, закручиваются по часовой стрелке, тогда как у жителей Северного полушария — против часовой.
- Ученым из Нидерландов присудили премию по химии за использование хроматографии при разделении пьяных и трезвых червей.
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Когда среди рабочих особей появляются больные муравьи, они начинают строить более изолированные гнезда и, таким образом, вероятно, снижают риск заражения в колонии. Ученые, сделавшие открытие, считают, что результаты их работы свидетельствуют о наличии «архитектурного иммунитета» у социальных животных. Это, в свою очередь, дает представление о том, как можно использовать пространственную организацию для снижения эпидемиологического риска в человеческом обществе.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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