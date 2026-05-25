Опубликованы первые изображения одного из крупнейших дата-центров мира
Опубликованы первые изображения одного из крупнейших дата-центров мира
Инфраструктурная компания O'Leary Digital впервые показала изображения проекта Stratos Hyperscale Data Center в округе Бокс-Элдер, штат Юта. Над проектом работает архитектурное бюро Gensler, и в будущем комплекс может стать одним из крупнейших дата-центров в мире.
Проект мощностью 7500 мегаватт станет частью масштабного района Долина чудес и разместится на территории, входящей в огромный участок площадью около 40 тысяч акров, выделенный под развитие государственной организацией Military Installation Development Authority.
На первом этапе планируется освоить около 10 тысяч акров земли, где появятся 60 дата-центров, объединенных в шесть крупных кластеров.
Судя по опубликованным материалам, помимо самих дата-центров, проект включает солнечные электростанции и так называемый «инновационный район смешанного назначения».
Здания адаптированы под пустынный климат: светлая облицовка помогает уменьшать нагрев, а архитектура стремится выглядеть менее индустриально и более органично для местного ландшафта. Фасады зданий получат глубокие ниши с большими стеклянными поверхностями, а длинные стены будут украшены горизонтальными цветовыми полосами различных оттенков.
Stratos Hyperscale уже называют одним из крупнейших дата-центровых комплексов на планете.
Для сравнения: дата-центр China Telecom в китайском городе Хух-Хото занимает около 247 акров; нынешняя территория комплекса Meta Hyperion в Луизиане — менее четырех тысяч акров.
Стремительный рост искусственного интеллекта продолжает резко увеличивать потребность в энергоемкой инфраструктуре.
