Опубликованы первые изображения одного из крупнейших дата-центров мира

Инфраструктурная компания O'Leary Digital впервые показала изображения проекта Stratos Hyperscale Data Center в округе Бокс-Элдер, штат Юта. Над проектом работает архитектурное бюро Gensler, и в будущем комплекс может стать одним из крупнейших дата-центров в мире.

Проект мощностью 7500 мегаватт станет частью масштабного района Долина чудес и разместится на территории, входящей в огромный участок площадью около 40 тысяч акров, выделенный под развитие государственной организацией Military Installation Development Authority.

На первом этапе планируется освоить около 10 тысяч акров земли, где появятся 60 дата-центров, объединенных в шесть крупных кластеров.

Судя по опубликованным материалам, помимо самих дата-центров, проект включает солнечные электростанции и так называемый «инновационный район смешанного назначения».

Здания адаптированы под пустынный климат: светлая облицовка помогает уменьшать нагрев, а архитектура стремится выглядеть менее индустриально и более органично для местного ландшафта. Фасады зданий получат глубокие ниши с большими стеклянными поверхностями, а длинные стены будут украшены горизонтальными цветовыми полосами различных оттенков.

Stratos Hyperscale уже называют одним из крупнейших дата-центровых комплексов на планете.

Для сравнения: дата-центр China Telecom в китайском городе Хух-Хото занимает около 247 акров; нынешняя территория комплекса Meta Hyperion в Луизиане — менее четырех тысяч акров.

Стремительный рост искусственного интеллекта продолжает резко увеличивать потребность в энергоемкой инфраструктуре.