Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
19 мая, 08:20
Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Совокупный долг домохозяйств по всему миру достиг 65,3 триллиона долларов, причем все большая его часть приходится всего на две страны — США и Китай.

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств / © Visual Capitalist
На долю США приходится около 21,2 триллиона долларов бытовой задолженности. Основу составляют ипотека, задолженность по кредитным картам и автокредиты. Китай занимает второе место с 12,3 триллиона долларов — результат многолетнего кредитного бума, тесно связанного с ростом рынка недвижимости. Такие данные приводит Институт международных финансов.

Статистика также показывает резкие различия между странами и регионами. Например, Канада накопила почти такой же объем долгов домохозяйств, как Германия, несмотря на то что население Канады более чем вдвое меньше. При этом ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня входит в число государств с наиболее закредитованными домохозяйствами в мире.

Хотя в США проживает лишь около 4% населения планеты, именно на американцев приходится почти треть всех мировых долгов домохозяйств. Значительная часть этой задолженности связана с ипотекой — что неудивительно, учитывая высокую стоимость жилья и огромную роль недвижимости в экономике страны. Однако серьезный вклад вносят также кредитные карты, автокредиты и студенческие займы. В 2025 году задолженность американцев по кредитным картам достигла рекордного уровня — почти 1,3 триллиона долларов. С одной стороны, высокий уровень потребительского кредитования поддерживает экономический рост и стимулирует расходы населения. С другой — делает домохозяйства значительно более уязвимыми к росту процентных ставок и возможному падению рынка недвижимости. На фоне подорожания кредитов уровень задолженности все чаще рассматривается как один из главных индикаторов финансовых рисков.

История роста долгов домохозяйств в Китае относительно молода по сравнению с западными экономиками.

С 2006 года объем бытовой задолженности в стране вырос с 277 миллиардов до 12,3 триллиона долларов. Отношение долга к ВВП увеличилось с 11% до примерно 60%.

Особенно стремительно кредитование росло в десятилетие до 2019 года — главным образом благодаря масштабному буму на рынке недвижимости. В результате ипотечные кредиты к 2023 году достигли примерно трети китайского ВВП.

Теперь, когда рынок недвижимости Китая переживает затяжной кризис, количество дефолтов среди заемщиков, по оценкам аналитиков, за последние пять лет удвоилось.

Однако у Китая есть важное отличие от многих западных стран: население по-прежнему активно сберегает деньги. Личные накопления составляют около 35% располагаемого дохода городских домохозяйств, что создает определенную финансовую «подушку безопасности» даже при росте долговой нагрузки.

Россия по данному показателю занимает 17-е место в мире с суммой 565 миллиардов долларов.

Сегодня мировая задолженность домохозяйств все сильнее сосредоточена в нескольких крупнейших экономиках мира. Только США и Китай вместе формируют более половины глобального объема бытовых долгов.

По мере того как рынки недвижимости и потребительское кредитование продолжают оставаться двигателями экономического роста, уровень долгов домохозяйств становится одним из важнейших показателей финансовой устойчивости стран и населения.

Дмитрий Селиверстов
Дмитрий Селиверстов
3 часа назад
Страна 404 перемогадишо с просроченным наркоманом у власти должна всему миру даже редзоземы уже отдали, а еще территории уходят, могилизировано более 2 000 000 укронацистов
Alex Borushkov
Alex Borushkov
5 часов назад
Интересно бы посмотреть ещё процент закредитованного населения. Держу пари там почти 100% янки будет... Ну и китайцев не меньше, судя по этим цифрам.
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

Последние комментарии

Иван Колупаев
13 минут назад
Alex, да легко. По сумме США и Китай, а вот в процентах населения с кредитами лидер Канада и Япония. Впрочем Россия в этом плане нигде не в лидерах.

Любовь С.
58 минут назад
N, это не совсем так. Первичные черные дыры интересны тем, что если они пережили раннюю Вселенную, их следы должны наблюдаться и сегодня (например,

gotostereo .
58 минут назад
и тех и тех зачищают пока люди с низким интеллектом срутся между собой, заказчик и выгода получатель китай + евреи (сша)

Сергей Кузнецов
1 час назад
Дмитрий, А в Раиссии нелегитимный плешивый фашист сидит и что

Sam Dowson
1 час назад
Alex, там что 20% что 100% - когда "жахнет", то расплачиваться будут все, даже мepтвыe и младенцы.

Владимир Б
1 час назад
Никита, я бы ещё хотел бы уточнить, условия кредитов. Процентную ставку и тд. Потому что в Китае зачастую кредиты давали под 1 процент, а есть и

Sam Dowson
2 часа назад
Иван, ну так мы и не картинку здесь обсуждаем. А у плоскоземельщиков до Пифагора альтернативы не было. Но теперь это не гипотеза, а устоявшийся факт.

Борис Кальманович
2 часа назад
В нормальных странах к воде относятся бережно. Вода - это очень ценный ресурс. Сточные воды очищают и используют в сельском хозяйстве. За счёт этого

Artes O
2 часа назад
Экономика лженаука и все это последствия деградации в погоне за сиюминутной прибылью. Делать станки и средства развития в стране чужого царя в

Иван Колупаев
2 часа назад
Sam, ваше дело верить во что угодно. К примеру теория Плоской Земли многим казалась весьма убедительной до появления других теорий. Да и сейчас имеет

Edvard Blek
3 часа назад
Интересно что снимал коцмонавт на МКС , если он сам туда никогда не летал и никогда не полетит , любой коцмонавт на МКС это артист и природный лжец ,

Николай Цыгикало
3 часа назад
Sam, да, а были времена, испытательные пуски шли по полной, не сюсюкались. Под новый год по паре испытательных пусков в день делали, последние пару

Никита
3 часа назад
Alex, стоит не забывать, что медианная зарплата жителя США ~5000$ в месяц, а жителя Китая ~1000$ в месяц (округлил грубо, для удобства). Идём чуть дальше,

Дмитрий Селиверстов
3 часа назад
Страна 404 перемогадишо с просроченным наркоманом у власти должна всему миру даже редзоземы уже отдали, а еще территории уходят, могилизировано

C Jordi
3 часа назад
Это исследование — отличный пример того, как трудно проводить «золотой стандарт» клинических испытаний (двойной слепой метод) с психоделиками.

C Jordi
3 часа назад
Эта статья — отличная иллюстрация того, как опасна профессиональная слепота и уверенность в непогрешимости догм. Парадокс ситуации с разгромом

Станислав Кобелев
3 часа назад
Владимир, был другой cacio называется бразильский, бал вкуснее индийского!

Ден Курбатов
3 часа назад
7777i.on, ну учитывая количество рек, озёр и тп мы явно не в топе. У нас полгода избыток влаги кое где вообще полгода ночь. Вот и думай

Sam Dowson
4 часа назад
Николай, видимо история испытаний "по-нашему" должна выглядеть как череда трагических катастроф и преодолений. А в КБ у Маска всё этому

Sam Dowson
4 часа назад
"случайно подслушанные комментарии взрослых могут повлиять на поведение ребенка" - случайно подсмотренное в замочную скважину может повлиять не

