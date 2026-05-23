  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
23 мая, 12:16
Татьяна Зайцева
21

Сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса объяснили ее внутренними пустотами

❋ 4.8

Ученые раскрыли причины удивительной сохранности крупнейшей из пирамид Гизы. Секрет того, что за прошедшие тысячелетия пирамиду не разрушили землетрясения, кроется в особенностях ее конструкции, в том числе в так называемых разгрузочных камерах, расположенных непосредственно над погребальной камерой фараона.

История
# египет
# землетрясение
# пирамида Хеопса
# пирамиды
Карта местоположения пирамиды Хуфу / © Google Earth, Scientific Reports

Пирамиду Хеопса, или Хуфу, построили в северо-западной части плато Гиза в период Древнего царства, около 4600 лет назад. Несмотря на древность, это монументальное сооружение на удивление хорошо сохранилось, в отличие от многих других египетских пирамид, некоторые из которых напоминают груду щебня.
 
Хотя с течением времени пирамида Хеопса утратила облицовку и верхушку, основная структура примерно из 2,3 миллиона гранитных и известняковых блоков общим весом около шести миллионов тонн осталась неизменной. Это особенно поразительно, если учесть, что даже в Новое время район в радиусе 80 километров от Великой пирамиды Гизы неоднократно подвергался сильным землетрясениям, которые тем не менее не нанесли ей серьезного ущерба. Так, в 1847 году регион потрясло землетрясение магнитудой 6,8. В 1992-м в Гизе произошло землетрясение магнитудой 5,8.
 
Ученые давно пытаются понять, с чем связана такая долговечность и сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса. Хотя вес приземистой и массивной пирамиды сосредоточен у земли и распределен по основанию, само по себе это не делает ее неуязвимой для землетрясений или разрушительного воздействия времени.
 
Авторы нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, пришли к выводу, что прочность пирамиды объясняется сразу несколькими особенностями ее конструкции, в том числе наличием внутренних полых помещений.
 
Чтобы определить, как пирамида вибрирует в ответ на колебания окружающей среды, команда исследователей разместила 37 портативных датчиков вибрации в разных местах внутри и снаружи. Датчики поставили на внешних каменных блоках и на грунте возле пирамиды, в погребальных камерах фараона и его жены, во внутренних проходах и туннелях, а также в так называемых разгрузочных камерах.
 
Это пустые помещения, расположенные вертикально одно над другим выше погребальной камеры Хуфу. Считается, что эти пустоты предназначены для распределения давления внутри пирамиды, чтобы ослабить его в районе погребальной камеры фараона.
 
Датчики измеряли вибрации от отдаленного транспорта, ветра, океанских волн и слабых сейсмических толчков, постоянно проходящих по земной коре. В земле вокруг пирамиды эти источники в совокупности создавали постоянные фоновые колебания с частотой около 0,6 герца. Однако в большинстве мест внутри пирамиды частота вибрации стабильно составляла приблизительно 2,0-2,6 герца.
 
Это несоответствие между частотой колебаний окружающего грунта и частотой колебаний самой пирамиды может быть одной из причин того, почему землетрясения причинили ей так мало вреда. Поскольку грунт и сооружение колеблются в разном частотном диапазоне, это затрудняет передачу сейсмической энергии во время землетрясения и предотвращает усиление резонанса, который разрушает здания. Разница в частотных диапазонах — ключевой механизм защиты конструкций во время сейсмической активности, пояснили исследователи.
 
В то же время, хотя частота вибрации по всей пирамиде была в основном равномерной, постепенно возрастая с высотой, ученые обнаружили одно важное исключение — разгрузочные камеры. Они начинаются на высоте почти 50 метров от основания пирамиды и поднимаются с этой отметки на 10 метров вверх. Датчики показали, что внутри разгрузочных камер частота вибрации резко снижается.
 
Это согласуется с предположением о том, что конструкция таких полых помещений уменьшает нагрузку на погребальную камеру фараона. Но не только: эти пустоты внутри пирамиды активно обеспечивают ее устойчивость перед лицом землетрясений, заключили ученые.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
94 статей
История
# египет
# землетрясение
# пирамида Хеопса
# пирамиды
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Май
1000
Когда жили драконы и единороги?
Medio Modo
Москва
Лекция
23 Май
Бесплатно
Дракула. Самая полная биография
ВДНХ
Москва
Лекция
23 Май
Бесплатно
Что у животных на уме?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
23 Май
Бесплатно
Венера – планета, на которой мы были!
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
23 Май
Бесплатно
Человек будущего: биоэтика, технологии и границы человеческого
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
23 Май
1000
Не гиблые места. Магия и наука болот
Medio Modo
Москва
Лекция
23 Май
1700
Экология древних гоминид
Medio Modo
Москва
Лекция
23 Май
1500
Старение: мифы и научные стратегии долголетия
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
24 Май
2600
Тайны авиации. Лучший вид Внуково
Урания
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 мая, 13:50
Максим Абдулаев

Анализ ДНК древних строителей мегалитов выявил захоронения отца и сына на расстоянии более 200 километров друг от друга

Генетики доказали, что неолитические общины Европы, строившие гигантские каменные сооружения, не были изолированными племенами. Масштабный анализ древних геномов показал, что носители разных археологических культур активно взаимодействовали, заключали браки и переезжали на сотни километров от дома. Исследование также подтвердило, что традиция возводить мегалиты передавалась от народа к народу как культурная идея, а не в результате массовой миграции.

Археология
# антропология
# древняя днк
# мегалиты
20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
23 мая, 09:55
Андрей Серегин

Психологи исследовали влияние фоновой музыки на чтение

Больше половины студентов регулярно читают учебные тексты под музыку, хотя многие научные работы утверждают, что это вредит пониманию текста. Исследователи из Университета Эдит Коуэн выяснили, что эта привычка определяется не когнитивными способностями вроде силы внимания, а тем, насколько важную роль музыка играет в жизни конкретного человека.

Психология
# восприятие лиц
# музыка
# чтение
# эксперимент
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Starship смог выйти на плановую орбиту несмотря на отказ двигателя

    23 мая, 12:29

  2. Сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса объяснили ее внутренними пустотами

    23 мая, 12:16

  3. Планетологи рассказали, как Меркурий мог получить водяной лед

    23 мая, 11:47

  4. Психологи исследовали влияние фоновой музыки на чтение

    23 мая, 09:55
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Юрий Багов
6 минут назад
А может лучше психиатрическая нутрициология с парой кубиков галоперидола?

Депрессию связали с нехваткой четырех микроэлементов в пище

Юрий Багов
8 минут назад
открывающей уникальные возможности темных атомов для их практического освоения [БЮДЖЕТА]

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Юрий Багов
9 минут назад
Дмитрий, вы любую анизотропию во вселенной притаскиваете к трупу эфира и пытаетесь пинать эту дохлую лошадь. Может вашему сознанию не хватает

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Максим Максим
18 минут назад
Игорь, а кто получатель?

Япония успешно испытала прямоточный воздушно-реактивный двигатель для гиперзвуковых летательных аппаратов

Алексей
25 минут назад
densto, высокий уровень дохода в РФ?)))) Когда условно доход учителя 50-80руб, а в США 5000долларов в месяц. И не надо тут говорить про то что там налоги и всё

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Alex Borushkov
1 час назад
Qwer, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD Читай, полудурок. Сам Путин говорит, что у нас ВВП в минусе... А вы верите, что мы аж при отрицательном

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Alex Borushkov
2 часа назад
Алексей, может ссылочку предоставишь, а не просто балабольством будешь заниматься? Я вот, предоставлю - https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Alex Borushkov
2 часа назад
андрей, на душу населения и мы голодранцами окажемся, а Китай даже ниже нас будет.

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Alex Borushkov
2 часа назад
Минорная, ты флаги всех стран мира знаешь?

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Alex Borushkov
2 часа назад
Джон, может ссылочку предоставить, а не только балаболить будешь!?

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Юлия Владимирская
2 часа назад
Elissa, э, маня, в Прибалтике проживают миллион ваших тибла. Всё только ноют, обсирают место своего прибывания, хвалят пурашки, но туда возвращаться

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Юлия Владимирская
2 часа назад
Дмитрий, завали своё е, шерсть

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Vlad Ok
3 часа назад
Buy, мало пустынь в Китае? ))) Гималаи опять же свои )

Китай добился прорыва в области космической солнечной энергетики и беспроводной передачи энергии

Роман Бабаев
3 часа назад
Nikolay, спасибо.

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

иван воротий
3 часа назад
Олег, Россию не любят сами россияне, поэтому и работать толком не хотят. А Господь любит всех людей и всё страны, которые заслуживают божественного

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

иван воротий
3 часа назад
андрей, ты полагаешь себя умнее? Или ты китаец?

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Андрей Благодатский
4 часа назад
Со..с..и..т..е х..й Петра Ткаченко. Европа загнется намного быстрее,...

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Sanyasiebert
4 часа назад
юрий, Привет. Есть ВВП по номиналу и ВВП по ППС. И здесь ни при чем запад или объективность. Оба показателя правильны — они просто отвечают на

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

алексей алексеев
4 часа назад
Да, рейтинг слабоват. К 31 году с такими темпами вымирания в россии, скорее всего в этом списке её не будет

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Vladimir Uscov
4 часа назад
Alex, а рейтинг по прожиточному минимуму, а рейтинг пенсий, рейтинг инфляции? Только фактический посмотри

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно