Сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса объяснили ее внутренними пустотами
Ученые раскрыли причины удивительной сохранности крупнейшей из пирамид Гизы. Секрет того, что за прошедшие тысячелетия пирамиду не разрушили землетрясения, кроется в особенностях ее конструкции, в том числе в так называемых разгрузочных камерах, расположенных непосредственно над погребальной камерой фараона.
Пирамиду Хеопса, или Хуфу, построили в северо-западной части плато Гиза в период Древнего царства, около 4600 лет назад. Несмотря на древность, это монументальное сооружение на удивление хорошо сохранилось, в отличие от многих других египетских пирамид, некоторые из которых напоминают груду щебня.
Хотя с течением времени пирамида Хеопса утратила облицовку и верхушку, основная структура примерно из 2,3 миллиона гранитных и известняковых блоков общим весом около шести миллионов тонн осталась неизменной. Это особенно поразительно, если учесть, что даже в Новое время район в радиусе 80 километров от Великой пирамиды Гизы неоднократно подвергался сильным землетрясениям, которые тем не менее не нанесли ей серьезного ущерба. Так, в 1847 году регион потрясло землетрясение магнитудой 6,8. В 1992-м в Гизе произошло землетрясение магнитудой 5,8.
Ученые давно пытаются понять, с чем связана такая долговечность и сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса. Хотя вес приземистой и массивной пирамиды сосредоточен у земли и распределен по основанию, само по себе это не делает ее неуязвимой для землетрясений или разрушительного воздействия времени.
Авторы нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, пришли к выводу, что прочность пирамиды объясняется сразу несколькими особенностями ее конструкции, в том числе наличием внутренних полых помещений.
Чтобы определить, как пирамида вибрирует в ответ на колебания окружающей среды, команда исследователей разместила 37 портативных датчиков вибрации в разных местах внутри и снаружи. Датчики поставили на внешних каменных блоках и на грунте возле пирамиды, в погребальных камерах фараона и его жены, во внутренних проходах и туннелях, а также в так называемых разгрузочных камерах.
Это пустые помещения, расположенные вертикально одно над другим выше погребальной камеры Хуфу. Считается, что эти пустоты предназначены для распределения давления внутри пирамиды, чтобы ослабить его в районе погребальной камеры фараона.
Датчики измеряли вибрации от отдаленного транспорта, ветра, океанских волн и слабых сейсмических толчков, постоянно проходящих по земной коре. В земле вокруг пирамиды эти источники в совокупности создавали постоянные фоновые колебания с частотой около 0,6 герца. Однако в большинстве мест внутри пирамиды частота вибрации стабильно составляла приблизительно 2,0-2,6 герца.
Это несоответствие между частотой колебаний окружающего грунта и частотой колебаний самой пирамиды может быть одной из причин того, почему землетрясения причинили ей так мало вреда. Поскольку грунт и сооружение колеблются в разном частотном диапазоне, это затрудняет передачу сейсмической энергии во время землетрясения и предотвращает усиление резонанса, который разрушает здания. Разница в частотных диапазонах — ключевой механизм защиты конструкций во время сейсмической активности, пояснили исследователи.
В то же время, хотя частота вибрации по всей пирамиде была в основном равномерной, постепенно возрастая с высотой, ученые обнаружили одно важное исключение — разгрузочные камеры. Они начинаются на высоте почти 50 метров от основания пирамиды и поднимаются с этой отметки на 10 метров вверх. Датчики показали, что внутри разгрузочных камер частота вибрации резко снижается.
Это согласуется с предположением о том, что конструкция таких полых помещений уменьшает нагрузку на погребальную камеру фараона. Но не только: эти пустоты внутри пирамиды активно обеспечивают ее устойчивость перед лицом землетрясений, заключили ученые.
Анализ ДНК древних строителей мегалитов выявил захоронения отца и сына на расстоянии более 200 километров друг от друга
Генетики доказали, что неолитические общины Европы, строившие гигантские каменные сооружения, не были изолированными племенами. Масштабный анализ древних геномов показал, что носители разных археологических культур активно взаимодействовали, заключали браки и переезжали на сотни километров от дома. Исследование также подтвердило, что традиция возводить мегалиты передавалась от народа к народу как культурная идея, а не в результате массовой миграции.
Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.
Больше половины студентов регулярно читают учебные тексты под музыку, хотя многие научные работы утверждают, что это вредит пониманию текста. Исследователи из Университета Эдит Коуэн выяснили, что эта привычка определяется не когнитивными способностями вроде силы внимания, а тем, насколько важную роль музыка играет в жизни конкретного человека.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Июня, 2016
В прекрасное далеко на поезде
19 Мая, 2019
С точки зрения науки: медитация
27 Декабря, 2015
Наука 2015-го: хорошие новости от Билла Гейтса
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии