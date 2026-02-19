Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

География дата-центров по странам в 2026 году

Дата-центры обеспечивают работу всего — от стриминговых сервисов и облачных хранилищ до систем искусственного интеллекта (ИИ), трансформирующих целые отрасли. И по масштабам инфраструктуры одна страна заметно опережает остальных.

География дата-центров по странам в 2026 году / © Visual Capitalist

Согласно последним данным, основанным на информации Data Center Map и учитывающим действующие объекты по странам, в США насчитывается 3 960 дата-центров — больше, чем в следующих 14 государствах вместе взятых.

Такое доминирование объясняется масштабными инвестициями ведущих облачных провайдеров и технологических компаний. Многолетние вложения во многом определили то, что значительная часть мировых облачных мощностей и инфраструктуры ИИ сосредоточена именно в США.

По некоторым отраслевым оценкам, общее число американских дата-центров превышает 5000 — расхождения связаны с различиями в определении и методике подсчета таких объектов.

Страны Европы занимают ключевые места в мире по концентрации дата-центров. Великобритания, Германия и Франция располагают сотнями объектов каждая. Эти страны являются важными узлами интернет-обмена и центрами размещения международных облачных и ИТ-сервисов. Нидерланды, Испания и Швеция также обладают значительной инфраструктурой центров обработки данных.

Азиатский регион быстро наращивает свое присутствие, лидируют Китай, Япония и Индия. Рост цифрового спроса и активное внедрение облачных технологий стимулируют дальнейшее расширение инфраструктуры на крупнейших азиатских рынках.

В список входят и развивающиеся экономики — Индонезия, Малайзия и Южная Корея. В то же время такие сравнительно небольшие территории, как Сингапур и Гонконг, демонстрируют результаты выше ожидаемых благодаря выгодному географическому положению, развитой связности и благоприятной деловой среде.