Лекция
16+
Растения, способные удивлять: то, чего вы не знали о ботанике

Слушатели узнают о скрытых механизмах выживания, неожиданных способностях и поразительных формах растительного мира.

СПбГУ
20 февраля, 17:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Казанская ул., д. 1

О мероприятии

Люди привыкли воспринимать растения как фон повседневной жизни — зеленое окружение, которое всегда рядом. Но мир растений гораздо сложнее и удивительнее, чем кажется на первый взгляд.

Слушатели узнают о необычных видах и их уникальных свойствах: о растениях, которые способны поражать воображение, шокировать своими особенностями и вдохновлять ученых и изобретателей. Многие технические решения человечество подсмотрело именно у природы — и у растений в том числе.

Участники узнают о скрытых механизмах выживания, неожиданных способностях и поразительных формах растительного мира. Это возможность увидеть привычное по-новому и понять: чтобы любить природу, нужно ее знать.

Расписание
20
Пятница
Февраль 2026
Казанская ул., д. 1 Санкт-Петербург
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

Казанская ул., д. 1

# биология
# ботаника
# растения
Комментарии

