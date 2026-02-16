Слушатели узнают о скрытых механизмах выживания, неожиданных способностях и поразительных формах растительного мира.

Растения, способные удивлять: то, чего вы не знали о ботанике

О мероприятии

Люди привыкли воспринимать растения как фон повседневной жизни — зеленое окружение, которое всегда рядом. Но мир растений гораздо сложнее и удивительнее, чем кажется на первый взгляд.

Слушатели узнают о необычных видах и их уникальных свойствах: о растениях, которые способны поражать воображение, шокировать своими особенностями и вдохновлять ученых и изобретателей. Многие технические решения человечество подсмотрело именно у природы — и у растений в том числе.

Участники узнают о скрытых механизмах выживания, неожиданных способностях и поразительных формах растительного мира. Это возможность увидеть привычное по-новому и понять: чтобы любить природу, нужно ее знать.

Расписание Казанская ул., д. 1 Санкт-Петербург 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация