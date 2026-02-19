  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 февраля, 13:57
Татьяна Зайцева
15

Дендрохронология позволила установить точный возраст деревянного гроба «принцессы из Багича»

❋ 6.9

Польские ученые разрешили многолетний спор о расходившихся почти на столетие результатах двух методов датировки захоронения женщины римского железного века, которую называют «принцессой из Багича». Точку в этом вопросе позволил поставить дендрохронологический анализ ее деревянного гроба.

Археология
# гроб
# датировка
# дендрохронология
# Железный век
Гроб «принцессы из Багича» на выставке
Гроб «принцессы из Багича» на выставке / ©Chmiel-Chrzanowska et al. 2026

Деревня Багич (Западно-Поморское воеводство современной Польши) расположена вблизи побережья Балтийского моря. В этих местах постоянно происходит эрозия береговой линии, обрыв может отступать на расстояние до одного метра в год.

В 1898 году, после очередного обвала грунта, из скальной породы вымыло бревно, которое упало с обрыва вниз. Бревно оказалось очень хорошо сохранившимся деревянным гробом римского железного века (начало нашей эры).

Внутри нашли останки женщины, похороненной вместе с костяной булавкой, парой бронзовых браслетов, ожерельем из стеклянных и янтарных бусин и бронзовой фибулой (застежкой). Кроме того, в гробу лежали небольшая деревянная табуретка, бычья шкура и фрагменты шерстяной одежды.

Из-за сравнительно богатого погребального инвентаря и изолированного местоположения гроба ученые решили, что захоронение принадлежит женщине с высоким социальным статусом. Поэтому покойную назвали «принцессой из Багича». Однако позже поблизости раскопали крупный некрополь с захоронениями вельбарской (вильбаркской) культуры, и в знатном происхождении женщины возникли сомнения.

Вельбарская археологическая культура (I-IV века нашей эры) была распространена от юго-восточного побережья Балтики до Западной Волыни. Ее связывают с готами и другими носителями восточногерманских языков. Вельбарская культура известна тем, что умерших часто хоронили в выдолбленных из бревен гробах. Однако от деревянного гроба в таких захоронениях обычно остаются лишь незначительные следы, или они вовсе отсутствуют.

Поэтому гроб «принцессы из Багича» — единственный известный деревянный гроб той эпохи, сохранившийся до наших дней.

Для определения времени захоронения до сих пор применяли два метода датировки. Типологический анализ артефактов, проведенный в 1980-х годах, показал, что женщина, вероятно, была похоронена в середине II века нашей эры, в интервале от 110 до 160 года.

Однако радиоуглеродный анализ зуба женщины, проведенный в 2018-м, сдвинул время захоронения почти на столетие назад — между 113 годом до нашей эры и 65 годом нашей эры.

Археолог Марта Хмель-Хржановска из Щецинского университета и ее коллеги, статья которых опубликована в журнале Archaeometry, провели дендрохронологический анализ дубового ствола, из которого был выдолблен гроб «принцессы из Багича». Результаты показали, что этот дуб срубили примерно в 120 году нашей эры. Таким образом, типологический анализ оказался точнее, чем радиоуглеродный.

Исследователи предположили, что на точность радиоуглеродной датировки повлияла диета женщины или факторы окружающей среды, например жесткая вода. Употребление в пищу рыбы, обитающей в такой воде, может влиять на результаты радиоуглеродного датирования, искусственно завышая возраст человека.

Проведенный ранее изотопный анализ зубов покойной показал, что она потребляла значительное количество животного белка и, возможно, пресноводной, но не морской рыбы. Это обстоятельство удивило ученых: им показалось странным, что женщина, похороненная у Балтийского моря и, скорее всего, жившая в этом регионе, не ела морскую рыбу.

На основании результатов анализа изотопов стронция в останках исследователи предположили, что женщина была родом с шведского острова Эланд в Балтийском море. Но это не точно, поскольку ледниковые процессы привели к тому, что на балтийском побережье Польши уровень изотопов стронция очень похож на тот, что наблюдается в Скандинавии.

Изучение останков также показало, что «принцессе из Багича» на момент смерти было 20-35 лет. При этом у нее наблюдались патологические изменения в суставах, свидетельствующие об остеоартрите. Это заболевание обычно характерно для пожилых людей. Не исключено, что ранний износ суставных хрящей — последствие тяжелой физической работы, а это тоже противоречит гипотезе о знатном происхождении «принцессы из Багича».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
18 статей
Археология
# гроб
# датировка
# дендрохронология
# Железный век
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Из истории здания Зоологического музея на Стрелке Васильевского острова
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Экскурсия
20 Фев
Бесплатно
Лампы, кнопки, два пульта
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Растения, способные удивлять: то, чего вы не знали о ботанике
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Сад за полярным кругом: фантастика или реальность
Русское географическое общество
Москва
Лекция
20 Фев
1000
За летом зима, за зимою лето…
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Криптография
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Проблемы межзвездного полета: научные барьеры на пути к звездам
Экспериментаниум
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
22 Фев
Бесплатно
Животные в космосе
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 15:30
МГППУ

Синдром визуального снега объяснили гиперактивностью зрительной коры

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

МГППУ
# зрение
# зрительная кора
# мозг
# нарушение зрения
# нейропластичность
17 февраля, 09:00
ТГУ

Эксперимент показал разное восприятие Гражданской войны людьми разных поколений

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

ТГУ
# гражданская война
# история
# Красная армия
# общественное восприятие
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
13 февраля, 13:18
Игорь Байдов

Генетический анализ показал, откуда пришли индоевропейцы, вытеснившие строителей Стоунхенджа

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Археология
# Великобритания
# индоевропейцы
# культура колоколовидных кубков
# культура шнуровой керамики
# неолит
# Стоунхендж
# ямная культура
12 февраля, 14:32
Илья Гриднев

Подбородок есть только у Homo sapiens, и это случайность эволюции

Антропологи пришли к выводу, что выступающий человеческий подбородок сформировался не ради улучшения функций жевания или речи, а возник случайно из-за несовпадения скоростей эволюции разных частей черепа. Эта костная структура появилась как геометрическая неизбежность из-за быстрого уменьшения зубов и увеличения мозга, за которыми не поспевал нижний свод челюсти.

Антропология
# Homo sapiens
# естесственный отбор
# челюсть
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Пчелы запомнили ориентиры, чтобы летать за едой по точным индивидуальным траекториям

    19 февраля, 14:09

  2. Дендрохронология позволила установить точный возраст деревянного гроба «принцессы из Багича»

    19 февраля, 13:57

  3. Астрофизик объяснил аномалии темной энергии при наблюдении сверхновых 

    19 февраля, 13:47

  4. Нейробиологи нашли в мозге следы «затяжного горя»

    19 февраля, 13:04
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Алексей Ульянов
5 минут назад
Логичны два вопроса: 1. Гонконг точно не Китай? По политически-экономическим причинам, так сказать. 2. Логистика. Стоит ли тут рассматривать тот же

Рейтинг крупнейших торговых партнеров Китая в 2025 году

Саидмагомед Раджабов
13 минут назад
Дата центры в пустыне? Это прикол какой-то?

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Алексей Ракунов
23 минуты назад
Не нужно удалять из атмосферы диоксид углерода, а скорее наоборот. Последние 2+ млн лет наблюдается его дефицит, то есть, сжигая захороненные в

На борьбу с глобальным потеплением предложили направить каменную пыль

Евгений Агуреев
25 минут назад
Это было смешно,спасибо 😁

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Юрий Багов
2 часа назад
Сейчас Маск (и США) владеет лучшей ситуационной осведомленностью и связью в мире, вскоре создаст орбитальную вычислительную сеть под видом

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Любовь С.
2 часа назад
сергей, спасибо за вопрос) Верно, для наблюдателя падающий объект как бы "замирает" у горизонта событий – это эффект наблюдения. Сам космонавт по

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

Игорь Коняшов
2 часа назад
Ну, насчет "рекордной плотности записи" они конечно погорячились))Да и к тому же как обеспечить приемлемую скорость считывания с листа А4?

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

Игорь Коняшов
3 часа назад
Pavel, Регулярно пользуюсь сервисами яндекса. Что я делаю не так? Чем конкретно они отвратительны и по сравнению с чьими?

Инфографика: какую информацию собирают мобильные браузеры

НИК ОСТИН
3 часа назад
Что за бед, какое "стремительное развитие технологий"?! Янки-забиянки до сих пор даже старое повторить не могут, если, конечно, они вообще были на

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Елена Фоменко
3 часа назад
"чувство такта, ритма..." В большую игрушку прописали всю программу заблаговременно и сняли в пару дублей. А так конечно да, если не рисовка то по

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Kostya Br
3 часа назад
Только у США 71 АПЛ, а у Китая 32. Тут ещё вопрос стоит что потом с ними делать, содержание, утилизация... Это всё стоит огромных денег.

Китай обошел США по темпам строительства атомных подлодок за последние пять лет

tempo more
3 часа назад
Игорь, мы и я разные понятия, учите русский язык, развивайте логическое мышление.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

ulogin_facebook_998483030336074
4 часа назад
Наиль, да даже много.

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Maxim Fadeev
4 часа назад
Через несколько веков будет записано: "спустя две тысячи лет человечество перешло от глиняных табличек к керамическим"

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

Александр Французов
4 часа назад
Сергей,согласен, не подумал.

Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

Sergey Gorovoy
5 часов назад
прекрасные, все! ❤

Лучшие фото дикой природы — победители Sony World Photography Awards 2026

Алексей Ппп
7 часов назад
Су-29- спортивный самолёт. Для аэроакробатики...

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Pavel Ms
8 часов назад
От Яндекса пользуюсь только картами. Остальные сервисы отвратительны. Ещё бы проблему с такси решили, а то этот монополист уже надоел.

Инфографика: какую информацию собирают мобильные браузеры

Евгений Бор
8 часов назад
Китайцы молодцы! Зато у нас то рывок то прорыв. Уже пол зарплаты за ЖКХ отдаю...

Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Alex Ander
8 часов назад
Artyrm, пчелы-убийцы это всё же пока ещё фантастика. Возможно, несколько позже появятся доступные средства редактирования генома. А, пока это дорогое

Первый полнофункциональный человекоподобный робот с открытым исходным кодом привлек разработчиков по всему миру

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно