О мероприятии

Во время экскурсии участники мероприятия узнают о нелегкой судьбе пассажирки Второго искусственного спутника Земли Лайке, успешном полете Белки и Стрелки и других собак, проложивших человеку дорогу в космос, о черепахах, которые раньше кого бы то ни было облетели Луну, о специальных исследовательских биологических спутниках серии «Бион», знаменитых полетами макак-резусов, и о биологических экспериментах на станции «Мир», в ходе одного из которых на борту орбитальной станции из яиц вылупились птенцы японского перепела.

Расписание просп. Мира, 119, стр. 34 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация