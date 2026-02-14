Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: какую информацию собирают мобильные браузеры

Большинство мобильных браузеров обрабатывают информацию пользователей, но объем и тип этих данных различаются в зависимости от приложения. На инфографике показано, какую информацию собирают браузеры.

Инфографика: какую информацию собирают мобильные браузеры / © Surfshark

Мобильные браузеры собирают данные для функциональности, анализа, персонализации и предотвращения мошенничества. Специалисты по кибербезопасности Surfshark проанализировали декларации о конфиденциальности 15 популярных браузеров в Google Play Store.

Больше всего пользовательских данных отслеживает Яндекс Браузер — 25 из 38 возможных типов данных. Среди прочего, он собирает информацию о местоположении, личные данные и активность в приложениях. Это единственный сервис в подборке, который заявил о сборе сообщений. После публикации в компании уточнили, что это относится к сервисному чату поддержки, а не к приватной переписке. Также Яндекс Браузер вошел в число приложений, передающих данные третьим лицам.

Также в тройку лидеров по количеству типов собираемых данных вошли Microsoft Edge и Google Chrome — по 20 и 19 соответственно. Например, Edge обрабатывает информацию об автозаполнении, историю просмотров, поисковые запросы и пользовательский контент. Chrome — единственный среди лидеров рынка, кто собирает данные из адресной книги или списка контактов на смартфоне. Браузер связывает собранные данные с конкретным аккаунтом Google и ID устройства, не анонимизируя их во время сбора.

Согласно официальным декларациям Google Play Store, среди наименее «агрессивных» оказался Xiaomi Mi Browser, но с ним ситуация не столь однозначная. Ранее специалисты по кибербезопасности замечали, что браузер даже в режиме инкогнито записывал посещенные сайты, поисковые запросы и даже открытые папки на устройстве. Исследователи установили, что данные передавались на серверы с помощью кодировки Base64, которую легко расшифровать. Также браузер собирал метаданные устройства, которые можно сопоставить с конкретным владельцем смартфона.

К наиболее анонимным браузерам специалисты отнесли Tor и Brave. Tor Browser считается самым конфиденциальным. Например, он не знает, с какого устройства сидит пользователь. Сайт не может понять, зашел ли человек с дорогого планшета или со старого смартфона. Однако многие сайты блокируют трафик Tor, считая его подозрительным. Кроме того, при использовании браузера пользователям придется смириться с более низкой скоростью.

Brave сохраняет баланс между скоростью и приватностью. Эксперты считают его одним из наиболее безопасных браузеров для повседневного использования. Разработчики утверждают, что не передают данные сторонним компаниям. Браузер по умолчанию блокирует всю рекламу, трекеры и куки.

Исследователи Surfshark подчеркнули, что анализировали данные, которые декларируют сами компании. Google Play требует от них честности, но многие разработчики используют юридические лазейки, чтобы не указывать сбор определенных данных, если они считаются «анонимными» или «техническими».

В это исследование также включили Safari, поскольку он входит в топ-15 самых популярных мобильных браузеров, хотя его нет в Google Play Store. Его данные исследователи взяли из Apple App Store.