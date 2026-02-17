  • Добавить в закладки
Лекция
Сад за полярным кругом: фантастика или реальность

Слушатели узнают, каким образом уже почти на протяжении столетия ученые делают Арктику теплой и зеленой.

Русское географическое общество
20 февраля, 18:00
Москва Новая пл., д. 10, стр. 2

О мероприятии

Участники мероприятия узнают об уникальности ботанического сада, который изначально был самым северным в мире.

Кандидат биологических наук, директор ПАБСИ КНЦ РАН Евгений Боровичев и журналист Варвара Леднева расскажут:

  • насколько прекрасна природа Хибин и какие растения можно считать символом местности;
  • как добраться до Хибинских гор и что необходимо увидеть в окрестностях в зимний период;
  • каким образом уже почти на протяжении столетия ученые делают Арктику теплой и зеленой;
  • как изменился облик Мурманской области с появлением ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина;
  • как природа и новые знания вдохновляют на творчество.

20
Пятница
Февраль 2026
Новая пл., д. 10, стр. 2 Москва
18:00
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

Новая пл., д. 10, стр. 2

# арктика
# биология
# география
16 февраля, 12:35
Илья Гриднев

Ученые предложили столкнуть три теории сознания в эксперименте со слепым пятном глаза

Нейробиологи разработали строгий экспериментальный протокол, чтобы выяснить, как мозг конструирует картину мира в области слепого пятна сетчатки. Это поможет формально проверить и сравнить предсказания трех популярных теорий сознания.

Биология
# зрение
# слепое пятно
# теория сознания
16 февраля, 09:00
ПНИПУ

Археологи датировали и установили назначение древнего уральского городища

Городище Пармайлово I на Урале долгие годы оставалось загадкой для исследователей. Из-за отсутствия раскопок его причисляли то к древним захоронениям, то к средневековым поселениям, а предполагаемый возраст памятника колебался в диапазоне нескольких столетий. Впервые разрешить противоречия помогли артефакты, обнаруженные в ходе раскопок учеными Пермского Политеха и ПГГПУ. Они нашли предметы, которые позволили точно датировать объект и определить его культурную принадлежность и место в истории России.

ПНИПУ
# артефакты
# археологические раскопки
# археология
# городище
# история
# Урал
16 февраля, 07:00
Максим Абдулаев

Потепление не увеличило, а уменьшило ареалы пшеницы и ячменя

Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.

Археология
# «плодородный полумесяц»
# земледелие
# злаки
