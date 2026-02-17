Уведомления
Синдром визуального снега объяснили гиперактивностью зрительной коры
Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.
В исследовании, недавно опубликованном в журнале Brain Communications, группа ученых МЭГ-центра МГППУ обнаружила повышенную пластичность зрительной коры у людей с синдромом визуального снега (СВС). СВС – это неврологическое состояние, когда мир вокруг выглядит как картинка при помехах в аналоговом телевизоре. Как выясняется, это расстройство не является редким: по данным зарубежных исследователей оно присутствует у 1-2% взрослых людей. Визуальный шум («снег») у людей с СВС присутствует постоянно и в ряде случаев негативно сказывается на качестве жизни, ухудшая зрительное восприятие, вызывая утомление, тревогу и раздражительность. Окулисты не находят у таких пациентов каких-либо нарушений, что означает, что нарушения имеют место не на периферическом, а на центральном, мозговом уровне.
Используя метод магнитоэнцефалографии (МЭГ) авторы исследовали у пациентов с СВС и здоровых участников быстрые ритмы зрительной коры мозга – «гамма-осцилляции». Это один из типов ритмической активности мозга, который наиболее выражен в зрительной коре. Оказалось, что при повторных предъявлениях одного и того же зрительного стимула у пациентов с СВС происходит резкое увеличение мощности гамма-осцилляций. Увеличение имеет место и у здоровых контрольных испытуемых, но у них оно гораздо более плавное.
Ранее было показано, что увеличение «гамма-ответа», связанное с повторением сохраняется длительное время (30 минут или более) и специфично именно для того стимула, который повторяется (в нашем случае — черно-белая решетка). Эти свойства позволили ученым заключить, что «гамма-ответ» отражает долговременные пластические перестройки в зрительной коре мозга. Таким образом, патологическое усиление гамма-ответа, связанное с повторением у людей с СВС, указывает на избыточную пластичность, которая, по всей видимости, вносит вклад в наблюдаемое у них зрительное нарушение.
Понимание природы нарушения при СВС может помочь в разработке методов лечения этого малоизученного расстройства.
Исследование проведено при сотрудничестве ученых МЭГ-центра МГППУ (Еленой Ореховой, Анной Плиевой, Софией Наумовой, Татьяной Обуховой, Андреем Прокофьевым, Татьяной Строгановой) и врачей (Анастасией Петроковской, МКНЦ имени А. С. Логинова; Адой Артеменко, Сеченовский университет).
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
