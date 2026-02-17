Синдром визуального снега объяснили гиперактивностью зрительной коры

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

В исследовании, недавно опубликованном в журнале Brain Communications, группа ученых МЭГ-центра МГППУ обнаружила повышенную пластичность зрительной коры у людей с синдромом визуального снега (СВС). СВС – это неврологическое состояние, когда мир вокруг выглядит как картинка при помехах в аналоговом телевизоре. Как выясняется, это расстройство не является редким: по данным зарубежных исследователей оно присутствует у 1-2% взрослых людей. Визуальный шум («снег») у людей с СВС присутствует постоянно и в ряде случаев негативно сказывается на качестве жизни, ухудшая зрительное восприятие, вызывая утомление, тревогу и раздражительность. Окулисты не находят у таких пациентов каких-либо нарушений, что означает, что нарушения имеют место не на периферическом, а на центральном, мозговом уровне.

Используя метод магнитоэнцефалографии (МЭГ) авторы исследовали у пациентов с СВС и здоровых участников быстрые ритмы зрительной коры мозга – «гамма-осцилляции». Это один из типов ритмической активности мозга, который наиболее выражен в зрительной коре. Оказалось, что при повторных предъявлениях одного и того же зрительного стимула у пациентов с СВС происходит резкое увеличение мощности гамма-осцилляций. Увеличение имеет место и у здоровых контрольных испытуемых, но у них оно гораздо более плавное.

Ранее было показано, что увеличение «гамма-ответа», связанное с повторением сохраняется длительное время (30 минут или более) и специфично именно для того стимула, который повторяется (в нашем случае — черно-белая решетка). Эти свойства позволили ученым заключить, что «гамма-ответ» отражает долговременные пластические перестройки в зрительной коре мозга. Таким образом, патологическое усиление гамма-ответа, связанное с повторением у людей с СВС, указывает на избыточную пластичность, которая, по всей видимости, вносит вклад в наблюдаемое у них зрительное нарушение.

Понимание природы нарушения при СВС может помочь в разработке методов лечения этого малоизученного расстройства.

Графическая аннотация к исследованию / © Brain Communications, Пресс-служба МГППУ

Исследование проведено при сотрудничестве ученых МЭГ-центра МГППУ (Еленой Ореховой, Анной Плиевой, Софией Наумовой, Татьяной Обуховой, Андреем Прокофьевым, Татьяной Строгановой) и врачей (Анастасией Петроковской, МКНЦ имени А. С. Логинова; Адой Артеменко, Сеченовский университет).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

МГППУ 119 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.