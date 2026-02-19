Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Нейробиологи нашли в мозге следы «затяжного горя»
Для большинства людей боль утраты близкого человека со временем стихает. Но примерно у одного из 20 скорбящих все происходит иначе. Годы идут, а тоска не ослабевает — она словно консервируется, не давая человеку двигаться дальше. Долгое время психиатры спорили: столь длительное горевание — особенность психики или болезнь? Австралийские ученые нашли ответ, заглянув в мозг таких людей.
В 2022 году члены Американской психиатрической ассоциации приняли решение, которое вызвало дебаты и критику в профессиональной и общественной прессе. Они признали «пролонгированную реакцию горя», проще говоря, «затяжное горе», психическим расстройством.
Многие эксперты, выступившие против такой классификации, заявили, что горе — естественная человеческая реакция, а не патология. Как можно ставить диагноз горю? Почему некоторые специалисты пытаются превратить реакцию на смерть близкого в диагноз и устанавливают произвольные сроки «нормального» горевания? Где та грань, после которой скорбь превращается в психическое расстройство? Споры грозили зайти в тупик, но в дело вмешалась команда нейробиологов под руководством Ричарда Брайанта (Richard Bryant) из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.
Брайант и его коллеги решили проверить: различается ли мозг людей с «пролонгированной реакцией горя» и тех, кто горюет «нормально»? Если различия подтвердятся, это станет весомым аргументом в пользу биологической основы расстройства и усилит позиции сторонников диагноза.
Нейробиологи собрали данные десятков исследований и сравнили активность мозга четырех групп добровольцев, переживших утрату близкого: с «затяжным горем», посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией и тревожным расстройством.
Выяснилась любопытная деталь. У людей с «затяжным горем» изменения в мозге затронули систему вознаграждения — ту самую сеть нейронов, которая заставляет человека чувствовать удовольствие от приятных вещей. Эти изменения оказались гораздо сильнее и обширнее, чем при других расстройствах.
Например, когда человеку с «затяжным горем» показывали фотографию умершего или определенные слова, напоминающее о близком, у него буквально «загоралось» прилежащее ядро (nucleus accumbens). Эта зона отвечает за мотивацию и чувство награды. Чем ярче она «светилась» на снимках томографа, тем сильнее добровольцы говорили о тоске по ушедшему.
У людей с посттравматическим стрессовым расстройством или тревожным расстройством картина иная. Когда таким людям напоминали об утрате, мозг включал механизм «избегания»: человеку хотелось отвернуться, не смотреть, не думать о потере.
При «затяжном горе» мозг испытуемого фиксировался на объекте потери. Человек снова и снова возвращался к мыслям об умершем, рассматривал фотографии, прокручивал в голове воспоминания. То есть в первом случае мозг пытался «убежать» от боли, а во втором — зацикливался на ней.
Другие эксперименты добавили деталей. Когда участникам с «затяжным горем» показывали кладбище или похоронные процессии, у них резко активировались миндалевидное тело (amygdala) и правый гиппокамп — зоны, отвечающие за эмоции и память. Но стоило сменить картинку на безмятежный пейзаж, как те же области демонстрировали спад активности. Проще говоря, мозг переставал реагировать на обычные позитивные стимулы.
Брайант объяснил этот механизм так: система вознаграждения «залипает» на образе умершего. Она перестает искать и находить удовольствие в чем-то другом — в еде, хобби, общении с живыми людьми. Все, что остается, — бесконечное, ничем неутолимое желание вернуть ушедшего человека.
По словам ученых, главное отличие «затяжного горя» от «нормального» — во времени и адаптации. Человек не приспосабливается к утрате так, как это делает большинство. Он остается в состоянии острой скорби длительное время. Согласно статистическим данным, «затяжное горе» переживают примерно 1 из 20 скорбящих людей.
Авторы исследования нашли нейробиологические особенности, которые отличают «затяжное горе» от обычной скорби и других психических состояний после утраты. Согласно их выводу, все эти особенности указывают на наличие биологической, точнее нейробиологической, составляющей. Исследователи поддержали идею, что «затяжное горе» — не просто «сильная печаль», а состояние со своими специфическими механизмами в мозге. Иными словами, имеет все признаки самостоятельного психического расстройства.
При этом авторы подчеркнули, что пока нельзя использовать сканирование мозга как единственный метод диагностики. Биологические маркеры есть, но они не готовый «анализ на затяжное горе». Диагноз по-прежнему ставят по симптомам и поведению человека, а не по снимку мозга.
Причины две. Во-первых, часть изменений в мозге пересекается с другими состояниями — например, с депрессией или тревожным расстройством. Во-вторых, переживание горя слишком индивидуально, и один снимок мозга не отражает всей сложности состояния.
Научная работа опубликована в журнале Trends in Neurosciences.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.
Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Антропологи пришли к выводу, что выступающий человеческий подбородок сформировался не ради улучшения функций жевания или речи, а возник случайно из-за несовпадения скоростей эволюции разных частей черепа. Эта костная структура появилась как геометрическая неизбежность из-за быстрого уменьшения зубов и увеличения мозга, за которыми не поспевал нижний свод челюсти.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Августа, 2016
Инопланетяне: добрые, злые, равнодушные?
15 Апреля, 2016
27 месяцев надежды
17 Апреля, 2015
Языкария: сумасшедшие порождения слова
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии