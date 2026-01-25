  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova
5

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

❋ 4.3

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
Один из видов под риском вымирания, Зебра Греви (Equus grevyi) в Цюрихском Зоопарке / © Tim Benz/Zoo Zürich
Один из видов под риском вымирания, Зебра Греви (Equus grevyi) в Цюрихском Зоопарке / © Tim Benz/Zoo Zürich

Важная задача современных зоопарков — сохранение и размножение редких видов животных. Для этого в разных частях света содержат в неволе несколько групп зверей, которым угрожает вымирание. Чем больше таких резервных популяций, тем больше генетическое разнообразие особей, с которыми могут работать ученые и зоологи. Зоопарки обмениваются животными и ведут их генеалогические древа, чтобы не допустить близкородственного скрещивания, а значит — слабого потомства.

Популяции млекопитающих в зоопарках Европы и Северной Америки при этом стареют. За животными хорошо ухаживают, и они живут гораздо дольше, чем в дикой природе. С возрастом звери приносят меньше потомства или желание размножаться пропадет вовсе. О такой динамике сообщает международная группа исследователей в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для исследования ученые проанализировали демографические данные 774 популяций млекопитающих в зоопарках (361 — в Северной Америке, 413 — в Европе) в период с 1970 по 2023 год. Анализ основан на глобальной базе данных Species360, которую используют более 1200 учреждений по всему миру. В базе регистрируется подробная информация о жизненном цикле отдельных животных, включая возраст, пол, происхождение и репродуктивный статус.

Для оценки стабильности популяций команда изучила возрастные пирамиды — демографический инструмент, иллюстрирующий распределение возрастных групп внутри популяции. Ученые разработали новый метод автоматизированной классификации этих популяционных пирамид, позволяющий точнее сравнивать демографические модели между видами и регионами. он опубликован в журнале MethodsX.

Классическая форма пирамиды указывает на стабильную и устойчивую популяцию, подготовленную к неожиданным потрясениям, включая вспышки заболеваний. Исследование показывает, что все большее число содержащихся в зоопарках групп животных со временем из пирамидальных приходят к форме ромба или колонны, для которых характерно относительно малое число молодых животных и высокая доля пожилых особей. Такие структуры считаются демографически уязвимыми.

Ученые отмечают, что опаснее всего ситуация выглядит для способных к активному размножению самок. Их доля резко сократилась: на 49 процентов в североамериканских популяциях и на 68 процентов — в европейских. В некоторых случаях в популяциях уже не осталось ни одной способной к размножению самки. Помимо сокращения числа потомства, это может нарушать социальные структуры млекопитающих. 

Одним из решений проблемы могут стать «дома престарелых» для животных. Однако их организация — сложный процесс, такие места в большинстве существуют только на пожертвования и внешнее финансирование, они никогда не смогут окупиться. Престарелые тигры, зебры, олени и львы из зоопарков и цирков часто не подходят для образовательных программ, а приходящие на них смотреть незнакомые люди могут вызывать у животных стресс. Вопросы о гуманном усыплении постаревших животных же — вопрос этически сложный. Авторы статьи решения проблемы не предложили, но собрали достаточно данных, чтобы доказать существование проблемы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Evgenia Vavilova
155 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Показать больше
Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Янв
800
Все было не так: новости биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Янв
1000
Астрономические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Возможности современной эндоваскулярной нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Наночастицы для медицины: такие маленькие и такие умные
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Российская астрономия в 2025 году
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Жил-был Крокодил
Московский зоопарк
Москва
Лекция
29 Янв
1000
Итоги 2025 года в физике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Забавы Ледяного дома, или страшные сказки племянницы Петра I
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
Выбор редакции
23 января, 08:27
Полина Меньшова

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# психолингвистика
# язык
23 января, 15:04
Максим Абдулаев

Анализ речного песка доказал, что камни для Стоунхенджа доставили люди, а не ледник

Австралийские геологи нашли новые доказательства того, что мегалиты попали на равнину Солсбери благодаря сложной логистике древних строителей. Изучив минеральный состав почвы вокруг монумента, исследователи исключили возможность того, что огромные глыбы принесло туда движение ледников.

Археология
# археология
# геология
# датировка
# минералогия
# Стоунхендж
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
20 января, 13:48
Андрей Серегин

Завезенные деревья и плотность населения помешали птицам размножаться

Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.

Биология
# деревья
# птицы
# урбанизация
# Шотландия
# экология
21 января, 14:51
Андрей Серегин

Обмен партнерами у белух на Аляске помог в выживании

Вопрос выживания маленьких популяций животных остается актуальным, поскольку имеет высокие риски накопления мутаций. Ученые из США показали на примере белух на Аляске, что стратегией выживания таких видов может быть полигинандрическая система, то есть смена партнеров.

Биология
# выживание
# киты
# полигамия
# размножение
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

    25 января, 16:53

  2. Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

    25 января, 10:04

  3. В России разрабатывают «цифровой купол планеты»

    23 января, 17:36

  4. Исследователи раскрыли свойства неона в экстремальных условиях

    23 января, 16:08
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Ivan Tuzov
3 минуты назад
Как решение проблемы сделал проект voxam.eu Суть проекта в том что по загруженным материалам проводится устный тест, результаты которого оценываются

Искусственный интеллект стал главным помощником студентов при списывании

Александр Березин
14 минут назад
Ilona, мнение наших соотечественников о доверчивости американцев не может не вызвать улыбку. Ведь в реальности доверчивые дурачки в отношениях с

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Ilona KajdAKI
19 минут назад
Американцы очень доверчивы к информации об НЛО и встрече с инопланетянами, о Снежном Человеке и о многом другом подобном и начинает верить во всё,

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Александр Березин
23 минуты назад
Иван, "Так понимаю автор ставит на то что Трамп Гренландию не захватит? " Автор этого не знает, потому что Трамп -- не Путин, его нельзя рассчитать.

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Иван Колупаев
25 минут назад
Так понимаю автор ставит на то что Трамп Гренландию не захватит? В ближайшие допустим пару лет? Ну что ж поглядим насколько Березин в этот раз

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Иван Колупаев
43 минуты назад
Sam, да ладно "нигде нет предположения" 😁 весь инет обклеили отечественные сми. Со ссылкой впрочем на западные. Мол Трамп только и думает как себя

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Иван Колупаев
52 минуты назад
Платон, пользуюсь win10 совершенно лицензионно и бесплатно. Ну да в свое время проапгрейдился с семерки по программе "аттракцион невиданной

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

R S
1 час назад
Не стоит спешить использовать II, врёт и не краснеет. А так 29-е место в общемировом рейтинге.Топ-10 стран по объему вычислительных мощностей для ИИ.17-е

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Lina Gordyshevskaya
2 часа назад
Ричард Хадсон ещё с поздних 80-ых развивал альтернативную грамматическую модель Word Grammar, которая строится как раз на линейном анализе. Да и вообще

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

Miko Zh
2 часа назад
Да, карта недостоверная — на ней даже нет Казахстана. Скорее всего, это показатель использования американских LLM-сервисов, а не реального уровня

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Sam Dowson
2 часа назад
Герасимов, ну да. Понятно что не плоская)

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Герасимов Дмитрий
2 часа назад
Sam, вы на карту посмотрите-Чукотка в западном полушарии частично.Намного западнее Португалии,Земля то круглая.

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Аva Sebet
2 часа назад
Violet, искренне недоумеваю, по какому поводу вы так волнуетесь? Не так давно наши соотечественники верещали на каждом углу, что могут повторить. Если

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Sam Dowson
3 часа назад
Говорят, где-то в Кремле есть "коридор славы", на стенах которого лики вождей, во времена властвования которых Россия увеличивалась в размерах. Так

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Sam Dowson
3 часа назад
"и является самой западной сушей в Евразии" - самой восточной, надо полагать? Самая западная вроде Португалии принадлежит.

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Александр Березин
3 часа назад
Alex, "Де бил писал" Впечатляющий уровень и анализа, и орфографии. А теперь назад к реальности. В 200-мильной зоне вокруг Гренландии известно ноль

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

А Б
4 часа назад
Дмитрий, там нет слова пастух. Это хадис толкающий сюжет о Вавилонской башне, всего навсего. Не надо придумывать смыслы, там, где они совершенно иные

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

А Б
4 часа назад
Эрик, это хадис Бухари. И там нет ни слова о бедуинах. "Пока люди не начнут строить". Опять "умники" пишут всякую хрень

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Платон Московский
4 часа назад
Иван, Купить продукты Майкрософт в России официально невозможно. Что это, как не отключение?

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Serjo Djachkowski
4 часа назад
Контроль над северным морским путем с одной стороны Аляска, Берингов пролив, далее Исландия и Гренландия. Впуск и выпуск судов контроль над

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно