Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Важная задача современных зоопарков — сохранение и размножение редких видов животных. Для этого в разных частях света содержат в неволе несколько групп зверей, которым угрожает вымирание. Чем больше таких резервных популяций, тем больше генетическое разнообразие особей, с которыми могут работать ученые и зоологи. Зоопарки обмениваются животными и ведут их генеалогические древа, чтобы не допустить близкородственного скрещивания, а значит — слабого потомства.
Популяции млекопитающих в зоопарках Европы и Северной Америки при этом стареют. За животными хорошо ухаживают, и они живут гораздо дольше, чем в дикой природе. С возрастом звери приносят меньше потомства или желание размножаться пропадет вовсе. О такой динамике сообщает международная группа исследователей в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Для исследования ученые проанализировали демографические данные 774 популяций млекопитающих в зоопарках (361 — в Северной Америке, 413 — в Европе) в период с 1970 по 2023 год. Анализ основан на глобальной базе данных Species360, которую используют более 1200 учреждений по всему миру. В базе регистрируется подробная информация о жизненном цикле отдельных животных, включая возраст, пол, происхождение и репродуктивный статус.
Для оценки стабильности популяций команда изучила возрастные пирамиды — демографический инструмент, иллюстрирующий распределение возрастных групп внутри популяции. Ученые разработали новый метод автоматизированной классификации этих популяционных пирамид, позволяющий точнее сравнивать демографические модели между видами и регионами. он опубликован в журнале MethodsX.
Классическая форма пирамиды указывает на стабильную и устойчивую популяцию, подготовленную к неожиданным потрясениям, включая вспышки заболеваний. Исследование показывает, что все большее число содержащихся в зоопарках групп животных со временем из пирамидальных приходят к форме ромба или колонны, для которых характерно относительно малое число молодых животных и высокая доля пожилых особей. Такие структуры считаются демографически уязвимыми.
Ученые отмечают, что опаснее всего ситуация выглядит для способных к активному размножению самок. Их доля резко сократилась: на 49 процентов в североамериканских популяциях и на 68 процентов — в европейских. В некоторых случаях в популяциях уже не осталось ни одной способной к размножению самки. Помимо сокращения числа потомства, это может нарушать социальные структуры млекопитающих.
Одним из решений проблемы могут стать «дома престарелых» для животных. Однако их организация — сложный процесс, такие места в большинстве существуют только на пожертвования и внешнее финансирование, они никогда не смогут окупиться. Престарелые тигры, зебры, олени и львы из зоопарков и цирков часто не подходят для образовательных программ, а приходящие на них смотреть незнакомые люди могут вызывать у животных стресс. Вопросы о гуманном усыплении постаревших животных же — вопрос этически сложный. Авторы статьи решения проблемы не предложили, но собрали достаточно данных, чтобы доказать существование проблемы.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.
Австралийские геологи нашли новые доказательства того, что мегалиты попали на равнину Солсбери благодаря сложной логистике древних строителей. Изучив минеральный состав почвы вокруг монумента, исследователи исключили возможность того, что огромные глыбы принесло туда движение ледников.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.
Вопрос выживания маленьких популяций животных остается актуальным, поскольку имеет высокие риски накопления мутаций. Ученые из США показали на примере белух на Аляске, что стратегией выживания таких видов может быть полигинандрическая система, то есть смена партнеров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
31 Мая, 2020
Найди в себе рыбу
