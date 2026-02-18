О мероприятии

В этом году исполняется 40 лет со дня запуска орбитальной станции «Мир» — первой в истории многомодульной космической станции. Впервые в космосе был создан сложный «конструктор» из нескольких модулей, которые стыковались прямо на орбите и образовали полноценный исследовательский комплекс.

«Мир» проработал 15 лет. За это время на станции было установлено множество рекордов, проведены тысячи научных экспериментов, а космонавты научились жить и работать в космосе месяцами и даже годами. Именно опыт «Мира» во многом сделал возможным создание Международной космической станции.

Как ощущалась жизнь на станции? С какими трудностями сталкивались экипажи? Как принимались решения в критических ситуациях? Ответы на эти и многие другие вопросы даст летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Сергей Васильевич Авдеев, который провел на «Мире» в общей сложности более двух лет.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация