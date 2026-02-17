Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Blue Origin показала свой лунный модуль Mark 1

Частная космическая компания Джеффа Безоса продемонстрировала свой лунный посадочный модуль Mark 1 (MK1), который сейчас проходит испытания в Космическом центре имени Джонсона NASA.

Лунный посадочный модуль Mark 1 (MK1) проходит испытания в Космическом центре имени Джонсона NASA / © Blue Origin

Запуск аппарата к Луне намечен на 2026 год. Он должен совершить посадку в районе кратера Шеклтон на южном полюсе Луны в автоматическом режиме.

Если миссия окажется успешной, это будет триумф, ведь компания впервые в своей истории совершит лунную посадку — и сделает это раньше SpaceX. Это событие стало бы серьезным стратегическим преимуществом, особенно с учетом того, что задержки в программе Starship тормозят темпы NASA.

MK1 имеет высоту более восьми метров, то есть он крупнее лунного модуля «Аполлон». Для первой миссии MK1 — Blue Moon Pathfinder — Blue Origin должна протестировать и подтвердить работу ключевых систем: двигателей, электроники и навигации. На борту также будет аппарат NASA SCALPSS, предназначенный для изучения взаимодействия пылевого шлейфа посадочных двигателей с поверхностью Луны.

MK1 разработан для запуска ракетой New Glenn. Он способен доставлять до 3,3 тонн полезной нагрузки на поверхность Луны.