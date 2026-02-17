Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Blue Origin показала свой лунный модуль Mark 1
Частная космическая компания Джеффа Безоса продемонстрировала свой лунный посадочный модуль Mark 1 (MK1), который сейчас проходит испытания в Космическом центре имени Джонсона NASA.
Запуск аппарата к Луне намечен на 2026 год. Он должен совершить посадку в районе кратера Шеклтон на южном полюсе Луны в автоматическом режиме.
Если миссия окажется успешной, это будет триумф, ведь компания впервые в своей истории совершит лунную посадку — и сделает это раньше SpaceX. Это событие стало бы серьезным стратегическим преимуществом, особенно с учетом того, что задержки в программе Starship тормозят темпы NASA.
MK1 имеет высоту более восьми метров, то есть он крупнее лунного модуля «Аполлон». Для первой миссии MK1 — Blue Moon Pathfinder — Blue Origin должна протестировать и подтвердить работу ключевых систем: двигателей, электроники и навигации. На борту также будет аппарат NASA SCALPSS, предназначенный для изучения взаимодействия пылевого шлейфа посадочных двигателей с поверхностью Луны.
MK1 разработан для запуска ракетой New Glenn. Он способен доставлять до 3,3 тонн полезной нагрузки на поверхность Луны.
Не исключено, что болезнь Альцгеймера — инфекционно-воспалительное заболевание. В пользу этой гипотезы говорят результаты нового исследования. Оно показало, что прием препарата от распространенного кошачьего паразита — токсоплазмы — и вакцинация от вируса герпеса связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.
Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.
Городище Пармайлово I на Урале долгие годы оставалось загадкой для исследователей. Из-за отсутствия раскопок его причисляли то к древним захоронениям, то к средневековым поселениям, а предполагаемый возраст памятника колебался в диапазоне нескольких столетий. Впервые разрешить противоречия помогли артефакты, обнаруженные в ходе раскопок учеными Пермского Политеха и ПГГПУ. Они нашли предметы, которые позволили точно датировать объект и определить его культурную принадлежность и место в истории России.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
