Лекция
16+
Криптография

Слушатели узнают, почему квантовые компьютеры представляют угрозу для классических алгоритмов защиты.

Музей криптографии
21 февраля, 15:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ботаническая ул. 25, с. 4

О мероприятии

Кандидат физико-математических наук, заместитель руководителя лаборатории криптографии по научной работе НПК «Криптонит» Иван Чижов объяснит, почему квантовые компьютеры представляют угрозу для классических алгоритмов защиты и по какой причине переход на постквантовое шифрование начинается уже сегодня, а также как с этим связаны работы российского математика Михаила Алехновича и при чем здесь загадочные «решетки».

Расписание
21
Суббота
Февраль 2026
Ботаническая ул. 25, с. 4 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ботаническая ул. 25, с. 4

20 января, 05:07
Александр Речкин
2
# компьютеры
# криптография
# технологии
Комментарии

