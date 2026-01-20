О мероприятии

Кандидат физико-математических наук, заместитель руководителя лаборатории криптографии по научной работе НПК «Криптонит» Иван Чижов объяснит, почему квантовые компьютеры представляют угрозу для классических алгоритмов защиты и по какой причине переход на постквантовое шифрование начинается уже сегодня, а также как с этим связаны работы российского математика Михаила Алехновича и при чем здесь загадочные «решетки».

Расписание Ботаническая ул. 25, с. 4 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация