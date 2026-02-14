  • Добавить в закладки
14 февраля, 11:50
Любовь С.
10
2,0 тыс

Происхождение колец Сатурна и Гипериона объяснили столкновением лун 

❋ 4.4

Новая компьютерная модель показала, что около 400-500 миллионов лет назад в системе Сатурна произошла масштабная гравитационная катастрофа, в результате которой один из древних спутников мог столкнуться с Титаном, а из обломков — сформироваться Гиперион. Цепочка последующих возмущений, вероятно, привела к разрушению внутренних лун и формированию современных колец.

Астрономия
# «Кассини»
# Гиперион
# кольца Сатурна
# компьютерное моделирование
# столкновение
# титан
Титан, расположенный перед Сатурном. Изображение получено с помощью зонда «Кассини» / © NASA/JPL/Space Science Institute

Сатурн — одна из самых необычных планет Солнечной системы. Этот газовый гигант окружен яркими и массивными кольцами, простирающимися на сотни тысяч километров и на 95% состоящими из водяного льда. Правда, их возраст остается предметом споров: по данным миссии «Кассини», он составляет всего несколько сотен миллионов лет, а не миллиарды, как считалось на протяжении большей части ХХ века. 

Среди многочисленных лун шестой планеты от Солнца — от малых нерегулярных объектов до крупных регулярных спутников — особый интерес представляют Титан, Гиперион, Рея и Япет. В отличие от малых лун, захваченных гравитацией Сатурна, эти тела движутся по относительно упорядоченным, близким к круговым орбитам и активно взаимодействуют друг с другом. Исследователи полагают, что их орбитальная динамика хранит следы прошлых перестроек системы: приливная миграция Титана могла запустить цепочку резонансных взаимодействий и гравитационных возмущений. 

Теперь ученые из Парижской обсерватории (Франция), Юго-западного научно-исследовательского института и Калифорнийского технологического института (оба — в США) рассчитали численные интеграции орбит с помощью компьютерного моделирования. Подход позволил проследить эволюцию системы лун Сатурна на протяжении сотен миллионов лет с учетом гравитационного взаимодействия тел и приливных эффектов. 

Внимание авторов научной работы, представленной на сервере препринтов Корнеллского университета, привлекла пара Титан — Гиперион. Дело в том, что эти луны находятся в устойчивом орбитальном резонансе, защищающем их от сближений. Расчеты, однако, показали, что с момента формирования нашей звездной системы такой резонанс не мог существовать: быстрая приливная миграция Титана от Сатурна подсказала, что Гиперион попал в резонанс относительно недавно — примерно 400-500 миллионов лет назад.  

Понять, в чем дело, помогла новая компьютерная модель, в которой существовал еще один, ныне исчезнувший спутник — так называемый прото-Гиперион, расположенный между Титаном и Япетом. В большинстве сценариев орбитальная нестабильность приводила к столкновению прото-луны с Титаном. При этом часть вещества выбрасывалась в окружающее пространство, что с течением времени могло сформировать современный Гиперион — пористое небесное тело неправильной формы. 

Эта катастрофа, по мнению ученых, могла вывести Сатурн из спин-орбитального резонанса, который ранее сформировал наклон его оси, и дестабилизировать орбиты других спутников. После столкновения Титан стал двигаться по более вытянутой орбите и сильнее «раскачивать» другие луны. Со временем это могло привести к их разрушению и формированию новых спутников и колец. 

Результаты исследования объясняют сразу несколько нерешенных вопросов — происхождение Гипериона, необычную динамику лун и формирование колец —  недавней гравитационной перестройкой системы газового гиганта. Хотя новая модель требует уточнений, она хорошо согласуется с данными «Кассини» и текущими представлениями о приливной эволюции крупных лун Сатурна. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
10 Комментариев
Валентин К
Валентин К
10 часов назад
-
0
+
В дополнение к сомнительной модели образования Луны импактом добавили сомнительную модель образования импактом Гипериона.
Ответить
-
0
+
    1 2
    1 2
    9 часов назад
    -
    0
    +
    Ну он и правда странный, в то что он образовался из обломков я поверю. Но едва ли эти обломки прилетели с поверхности Титана после удара. Скорее было обломочное кольцо и спутник-"пастух" в нём типа Пана. Возможно пока он собирал обломки, раскрутился слишком быстро и форма стала трёхосным эллипсоидом как у Хаумеи
    Ответить
    -
    0
    +
    Любовь С.
    Любовь С.
    9 часов назад
    -
    1
    +
    Валентин, Авторы статьи предложили гипотезу, основанную на численных расчетах. Она позволяет согласовать возраст резонанса пары Титан-Гиперион, а также современные параметры орбит спутников. Собственно, поэтому ее и обсуждают.
    Ответить
    -
    1
    +
1 2
1 2
10 часов назад
-
0
+
Если серьёзно, то где кратер? Единственный кандидат это Menrva, но если даже брать с натяжкой, то диаметр ударника будет слишком мал. В статьях ударник для Menrva максимум 50-километровый, при скорости 15км/с. Если возьмём скорость 3км/с (предельно низкая) то ударник увеличится до 150км. И что? Каким бы Гиперион ни был пористым, но он слишком массивный чтоб образоваться из обломков(!) 150км-ударника
Ответить
-
0
+
    Любовь С.
    Любовь С.
    9 часов назад
    -
    1
    +
    1, В работе речь идет не о падении 50-150-километрового астероида, а о столкновении крупной протолуны, по массе сопоставимой с Гиперионом. То есть это был не "классический" кратерообразующий удар, а следствие гравитационной нестабильности в системе. Моделирование показало, что при относительно низких скоростях столкновения часть вещества могла быть выброшена, а затем "собрана" в отдельное тело – вероятно, современный Гиперион.
    Ответить
    -
    1
    +
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
10 часов назад
-
0
+
Мне вот непонятно, как водяной лед колец не высох. Лёд сублимирует очень неплохо. А тут сотни миллионов лет, а лёд не испарился. Почему?
Ответить
-
0
+
    Любовь С.
    Любовь С.
    10 часов назад
    -
    1
    +
    Николай, Вероятно, дело в крайне низких температурах и вакууме: при минус 180 по Цельсию лед в кольцах сублимирует медленно, а в вакууме нет плотной среды, которая уносила бы молекулы воды, из-за чего процесс идет слабо. Основной аргумент в пользу "молодости" колец связан не с испарением льда, а с их загрязнением космической пылью – существуй они миллиарды лет, были бы куда темнее.
    Ответить
    -
    1
    +
1 2
1 2
10 часов назад
-
0
+
У Гипериона нет колец)))
Ответить
-
0
+
    Любовь С.
    Любовь С.
    10 часов назад
    -
    1
    +
    1, Верно) Речь о происхождении колец Сатурна и формировании Гипериона, в статье это подробно изложено. Возможно, заголовок показался двусмысленным
    Ответить
    -
    1
    +
    +
