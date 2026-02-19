Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил сотрудникам недавно приобретенной компании xAI, что намерен построить на Луне завод по производству спутников-центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Более того, он предложил установить на лунной поверхности катапульту, способную «выбрасывать» эти аппараты в космос.

Концепт электромагнитной катапульты SpaceX / © SpaceX

«По моим оценкам, уже через два–три года самым дешевым способом обеспечения вычислительных мощностей для ИИ станет размещение их в космосе», — заявил Маск.

На общем собрании сотрудников xAI, видеозапись которого была опубликована в соцсети X, Маск подтвердил эту позицию. По его словам, в ближайшей перспективе приоритетом остается запуск спутников с Земли, однако новая сверхтяжелая ракета Starship позволит в будущем развернуть операции и на других небесных телах. Starship сможет доставлять на Луну огромные объемы груза. Это откроет возможность для создания постоянного присутствия — в научных и производственных целях.

По замыслу Маска, лунные фабрики смогут использовать местные ресурсы для производства спутников и их последующего запуска в космос, используя электромагнитный разгонный комплекс.

Маск не первый, кто предлагает использовать на Луне так называемые mass drivers — по сути, электромагнитные рельсотроны. Он следует по стопам космического визионера Джерарда О’Нилла, который выдвинул эту идею еще в 1974 году. О’Нил предлагал, например, запускать в космос куски руды размером с бейсбольный мяч, добытые на Луне. На орбите это сырье можно было бы использовать для строительства космических колоний и солнечных электростанций.

О’Нил работал над концептом в Массачусетском технологическом институте (MIT) вместе с коллегой Генри Колмом и группой студентов-добровольцев, создав первый прототип катапульты. Позднее, при поддержке грантов Института космических исследований, были разработаны усовершенствованные модели. Они показали, что машина длиной всего 160 метров способна отправлять груз с лунной поверхности в космос.

О’Нил, Колм и их студенты продемонстрировали лабораторную установку, которую, по их расчетам, можно было масштабировать до рабочей системы длиной несколько километров. Такая система могла бы доставлять до 600 000 тонн груза в год к одной из точек Лагранжа системы Земля–Луна.

В последние годы перспективность лунных электромагнитных пусковых систем поддержал Роберт Питеркин из General Atomics Electromagnetic Systems. В 2023 году он представил в Управление научных исследований ВВС США (AFOSR) доклад под названием «Лунный электромагнитный запуск для освоения ресурсов в интересах национальной безопасности и экономического роста».

По словам Питеркина, Starship, способный доставлять на поверхность Луны до 100 тонн груза, станет ключевым элементом такой программы. SpaceX и NASA уже разрабатывают планы по созданию лунной базы, и, как считает Питеркин, место ее размещения следует выбирать с учетом возможности развертывания надежной электромагнитной системы запуска.

В докладе Питеркина подчеркивается, что Луна богата полезными ресурсами — кремнием, титаном, алюминием и железом. Особое значение имеет и перспектива добычи воды.

«В недалеком будущем лунная экономика сможет использовать местные ресурсы для пополнения запасов, ремонта и дозаправки космических аппаратов на орбите Луны дешевле, чем доставка материалов с Земли, преодолевающей собственный гравитационный колодец», — заключил Питеркин.

Таким образом, идея Маска о «лунной катапульте» для спутников — не столько фантазия, сколько современная интерпретация давнего концепта, который вновь становится актуальным на фоне стремительного развития космических технологий.