Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту
Основатель SpaceX Илон Маск сообщил сотрудникам недавно приобретенной компании xAI, что намерен построить на Луне завод по производству спутников-центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Более того, он предложил установить на лунной поверхности катапульту, способную «выбрасывать» эти аппараты в космос.
«По моим оценкам, уже через два–три года самым дешевым способом обеспечения вычислительных мощностей для ИИ станет размещение их в космосе», — заявил Маск.
На общем собрании сотрудников xAI, видеозапись которого была опубликована в соцсети X, Маск подтвердил эту позицию. По его словам, в ближайшей перспективе приоритетом остается запуск спутников с Земли, однако новая сверхтяжелая ракета Starship позволит в будущем развернуть операции и на других небесных телах. Starship сможет доставлять на Луну огромные объемы груза. Это откроет возможность для создания постоянного присутствия — в научных и производственных целях.
По замыслу Маска, лунные фабрики смогут использовать местные ресурсы для производства спутников и их последующего запуска в космос, используя электромагнитный разгонный комплекс.
Маск не первый, кто предлагает использовать на Луне так называемые mass drivers — по сути, электромагнитные рельсотроны. Он следует по стопам космического визионера Джерарда О’Нилла, который выдвинул эту идею еще в 1974 году. О’Нил предлагал, например, запускать в космос куски руды размером с бейсбольный мяч, добытые на Луне. На орбите это сырье можно было бы использовать для строительства космических колоний и солнечных электростанций.
О’Нил работал над концептом в Массачусетском технологическом институте (MIT) вместе с коллегой Генри Колмом и группой студентов-добровольцев, создав первый прототип катапульты. Позднее, при поддержке грантов Института космических исследований, были разработаны усовершенствованные модели. Они показали, что машина длиной всего 160 метров способна отправлять груз с лунной поверхности в космос.
О’Нил, Колм и их студенты продемонстрировали лабораторную установку, которую, по их расчетам, можно было масштабировать до рабочей системы длиной несколько километров. Такая система могла бы доставлять до 600 000 тонн груза в год к одной из точек Лагранжа системы Земля–Луна.
В последние годы перспективность лунных электромагнитных пусковых систем поддержал Роберт Питеркин из General Atomics Electromagnetic Systems. В 2023 году он представил в Управление научных исследований ВВС США (AFOSR) доклад под названием «Лунный электромагнитный запуск для освоения ресурсов в интересах национальной безопасности и экономического роста».
По словам Питеркина, Starship, способный доставлять на поверхность Луны до 100 тонн груза, станет ключевым элементом такой программы. SpaceX и NASA уже разрабатывают планы по созданию лунной базы, и, как считает Питеркин, место ее размещения следует выбирать с учетом возможности развертывания надежной электромагнитной системы запуска.
В докладе Питеркина подчеркивается, что Луна богата полезными ресурсами — кремнием, титаном, алюминием и железом. Особое значение имеет и перспектива добычи воды.
«В недалеком будущем лунная экономика сможет использовать местные ресурсы для пополнения запасов, ремонта и дозаправки космических аппаратов на орбите Луны дешевле, чем доставка материалов с Земли, преодолевающей собственный гравитационный колодец», — заключил Питеркин.
Таким образом, идея Маска о «лунной катапульте» для спутников — не столько фантазия, сколько современная интерпретация давнего концепта, который вновь становится актуальным на фоне стремительного развития космических технологий.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Августа, 2014
Растения-убийцы
22 Января, 2015
Матриархат жив!
5 Октября, 2015
Топ главных детищ Илона Маска
23 Марта, 2017
Тяга к звездам
9 Июня, 2020
Mars 2020: есть ли жизнь после Curiosity
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии