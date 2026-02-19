Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг крупнейших торговых партнеров Китая в 2025 году

Рейтинг крупнейших торговых партнеров Китая в 2025 году / © Visual Capitalist

В 2025 году совокупный объем внешней торговли Китая превысил 6,3 триллиона долларов, обеспечив рекордное положительное сальдо в 1,2 триллиона долларов — экспорт значительно опередил практически стагнирующий импорт. Хотя США сохранили статус крупнейшего торгового партнера Китая, основной импульс все заметнее смещается в сторону Юго-Восточной Азии.

Одновременно в Европе нарастают признаки напряжения. Экспорт немецких автомобилей в Китай с 2022 года сократился на 66%, что отражает усиление конкуренции на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

В 2025 году общий объем торговли между Китаем и США составил 560 миллиардов долларов, что соответствует 8,8% всей внешней торговли КНР. Однако по сравнению с предыдущим годом двусторонний оборот сократился на 18,7% на фоне обострения тарифных разногласий.

Второе место занял Гонконг с показателем 367 миллиарда долларов, за ним следуют Южная Корея, Япония и Тайвань — все они продемонстрировали умеренный рост торговли. Россия заняла седьмое место с показателем в 228 миллиардов долларов.

Особенно заметную динамику показал Вьетнам: объем двусторонней торговли увеличился на 13,7%. Это часть более широкой тенденции ускоренного роста товарооборота Китая со странами АСЕАН. Кроме того, экспорт КНР в Африку вырос на 25,8% по сравнению с предыдущим годом.

Торговый оборот между Китаем и Германией достиг 211 миллиардов долларов в 2025 году, что на 4,6% больше в годовом выражении. Однако немецкий экспорт в Китай сократился на 9,3%.

Основной вклад в спад внес автомобильный сектор: с 2022 года поставки немецких автомобилей в Китай упали на 66%. Это усиливает давление на автопроизводителей, поскольку китайские бренды активно наращивают рыночную долю на внутреннем рынке.

В целом, несмотря на сохранение ключевой роли США, центр торговой динамики Китая все заметнее смещается в сторону развивающихся рынков Азии и Африки, тогда как европейские партнеры сталкиваются с растущей конкуренцией и структурными вызовами.