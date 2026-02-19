Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг крупнейших торговых партнеров Китая в 2025 году
Торговая машина Китая продолжает набирать обороты, однако география этого роста постепенно меняется.
В 2025 году совокупный объем внешней торговли Китая превысил 6,3 триллиона долларов, обеспечив рекордное положительное сальдо в 1,2 триллиона долларов — экспорт значительно опередил практически стагнирующий импорт. Хотя США сохранили статус крупнейшего торгового партнера Китая, основной импульс все заметнее смещается в сторону Юго-Восточной Азии.
Одновременно в Европе нарастают признаки напряжения. Экспорт немецких автомобилей в Китай с 2022 года сократился на 66%, что отражает усиление конкуренции на крупнейшем в мире автомобильном рынке.
В 2025 году общий объем торговли между Китаем и США составил 560 миллиардов долларов, что соответствует 8,8% всей внешней торговли КНР. Однако по сравнению с предыдущим годом двусторонний оборот сократился на 18,7% на фоне обострения тарифных разногласий.
Второе место занял Гонконг с показателем 367 миллиарда долларов, за ним следуют Южная Корея, Япония и Тайвань — все они продемонстрировали умеренный рост торговли. Россия заняла седьмое место с показателем в 228 миллиардов долларов.
Особенно заметную динамику показал Вьетнам: объем двусторонней торговли увеличился на 13,7%. Это часть более широкой тенденции ускоренного роста товарооборота Китая со странами АСЕАН. Кроме того, экспорт КНР в Африку вырос на 25,8% по сравнению с предыдущим годом.
Торговый оборот между Китаем и Германией достиг 211 миллиардов долларов в 2025 году, что на 4,6% больше в годовом выражении. Однако немецкий экспорт в Китай сократился на 9,3%.
Основной вклад в спад внес автомобильный сектор: с 2022 года поставки немецких автомобилей в Китай упали на 66%. Это усиливает давление на автопроизводителей, поскольку китайские бренды активно наращивают рыночную долю на внутреннем рынке.
В целом, несмотря на сохранение ключевой роли США, центр торговой динамики Китая все заметнее смещается в сторону развивающихся рынков Азии и Африки, тогда как европейские партнеры сталкиваются с растущей конкуренцией и структурными вызовами.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
