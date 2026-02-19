Уведомления
У жертв сексуального насилия чаще возникали визуальные галлюцинации
Ученые обнаружили, что сексуальная травма может «откликаться» не только в памяти, но и в зрении — именно она связана с большей тяжестью зрительных галлюцинаций у людей с психотическими расстройствами. Особенно выраженный эффект наблюдается у тех, кто пережил травматический опыт в детстве и взрослом возрасте.
До сих пор большинство исследований связывали травматический опыт прежде всего со слуховыми галлюцинациями — «голосами», считающимися одним из ключевых симптомов шизофрении и других психотических расстройств. Галлюцинации, однако, могут затрагивать все органы чувств: зрение, обоняние, осязание и даже вкус. Удивительно, но именно такие «неслуховые» симптомы долго оставались в тени.
Изменить привычный фокус в изучении галлюцинаций удалось группе ученых под руководством Микаэлы Бере (Mikaela Bere) и Вей Лин То (Wei Lin Toh) из Технического университета Суинберна (Австралия). В исследовании, результаты которого опбликовали в журнале Schizophrenia Research, участвовали 66 человек с диагнозами шизофренического спектра или аффективных расстройств с психотическими симптомами.
Все испытуемые прошли подробное клиническое интервью, в рамках которого ученые оценивали галлюцинации по разным сенсорным модальностям: слуховые, зрительные, тактильные, обонятельные и вкусовые.
Для этого авторы научной работы использовали расширенную версию шкалы мультимодальных галлюцинаций (MHS). Она позволяет учитывать не только сам факт их наличия, но и частоту, продолжительность, интенсивность, степень дистресса и влияние на повседневную жизнь.
Травматический опыт оценивали с помощью модифицированной шкалы жизненных стрессов (Life-Stressor Checklist). В отличие от многих предыдущих работ, Бере и Лин То разделили травмы по типам (сексуальные, физические, эмоциональные) и по возрасту их переживания — до 16 лет и после 17. При этом учитывали не только наличие травмы, но и субъективную тяжесть ее воздействия на протяжении всей жизни.
Результаты оказались неожиданными. Количество разных типов галлюцинаций (например, сочетание слуховых и зрительных) не было напрямую связано с общим числом травматических событий. Однако тяжесть зрительных галлюцинаций демонстрировала корреляцию как с количеством пережитых травм, так и с общей выраженностью их влияния на психическое здоровье. Ключевым фактором при этом оказалось сексуальное насилие: ни физическая, ни эмоциональная травма такой связи не показали.
Примечательным было и распределение по возрасту. Участники, пережившие такую травму в детстве и взрослом возрасте, сообщили о наибольшей тяжести зрительных галлюцинаций. Как, впрочем, и самой травмы. При этом люди, столкнувшиеся с сексуальным насилием только в детстве или взрослом возрасте, не продемонстрировали строгой статистической значимости. Различия между группами указали на возможный кумулятивный эффект — повторная травма может усиливать клинические проявления.
Открытие, по мнению авторов, смещает акцент с традиционного изучения слуховых галлюцинаций на другие сенсорные модальности (зрительные) и подчеркивает необходимость учета травм как в детском, так и во взрослом возрасте. Результаты также выявили специфику связи между типами травмы и галлюцинаций.
Хотя работа носит предварительный характер и требует повторения на более крупных выборках, она уже усиливает аргументы в пользу более эффективной и персонализированной психотерапии.
