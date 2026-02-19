Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Строительная площадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © Google Maps

На снимках уже не видно строительной техники, хотя объем выполненных работ впечатляет. На изображение выше отмечены 2,4 километра, на которых планировалось разместить первые три секции будущего города.

Строительная площадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © Google Maps

«Зеркальная линия» должна возводиться модулями, каждый длиной 800 метров. Первые два модуля планировалось завершить к 2030 году. На один модуль требуется около семи миллионов тонн стали и 5,5 миллиона кубических метров бетона.

Строительная площадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © Google Maps

По данным на сегодняшний день, власти Эр-Рияда признали недостатки этого чрезвычайно амбициозного проекта и теперь он может быть переориентирован на создание хаба для дата-центров в рамках курса принца Мухаммеда на превращение королевства в одного из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

Площадка со стройматериалами для горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © Google Maps

Эти изменения произошли на фоне усилий Эр-Рияда по контролю над государственными финансами в условиях сокращающейся ликвидности после десятилетия масштабных расходов и при сдержанных ценах на нефть.