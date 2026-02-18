Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай обошел США по темпам строительства атомных подлодок за последние пять лет
За последние пять лет Китай спустил на воду больше атомных подводных лодок, чем Соединенные Штаты. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном на этой неделе Международным институтом стратегических исследований (IISS).
Согласно данным за период 2021–2025 годов, Пекин опередил Вашингтон как по количеству спущенных на воду субмарин, так и по их совокупному водоизмещению, измеряемому в тоннах. Эти цифры вновь подогрели опасения относительно баланса военно-морских сил в Тихом океане.
Доклад под названием «Бум в Бохае» («Boomtime at Bohai») основан на анализе спутниковых снимков китайских судостроительных верфей, позволивших оценить объемы производства. Пекин не раскрывает детальных данных о численности своего флота.
В 2021–2025 годах Китай спустил на воду 10 атомных подлодок общим водоизмещением около 79 тысяч тонн. За тот же период США спустили на воду семь субмарин общим водоизмещением около 55,5 тысячи тонн.
Это резкий разворот по сравнению с 2016–2020 годами: тогда Китай спустил всего три подлодки суммарным водоизмещением 25,3 тысячи тонн, тогда как США — семь подлодок общим водоизмещением 61,2 тысячи тонн.
При этом речь идет о подлодках, спущенных на воду, а не обязательно завершенных и введенных в строй. По числу действующих субмарин США по-прежнему сохраняют значительное преимущество.
Для наращивания производства Китай расширил судостроительную верфь в Хулудао на севере страны. Предприятие управляется компанией Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. Спутниковые снимки фиксируют новые производственные корпуса и расширенные мощности, предназначенные для строительства атомных подлодок.
В докладе упоминаются как минимум две стратегические подлодки проекта Type 094, спущенные на воду в Хулудао. Эти ракетоносцы способны нести баллистические ракеты с ядерными боезарядами и усиливают китайскую ядерную триаду, в которую также входят межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и стратегическая авиация.
Китай также разрабатывает субмарину следующего поколения. «Ожидается, что производство лодок Type 096 начнется на верфи в Бохае в текущем десятилетии, а их ввод в строй возможен в конце 2020-х — начале 2030-х годов», — говорится в докладе.
Наращивание китайского флота происходит на фоне проблем в американском подводном судостроении. Согласно недавнему отчету Исследовательской службы Конгресса (CRS), ВМС США не достигают цели по строительству двух многоцелевых подлодок класса Virginia в год. С 2022 года американские верфи вводят в строй лишь около 1,1–1,2 субмарины ежегодно.
Параллельно США строят стратегические подлодки нового поколения класса Columbia. Головной корабль — USS District of Columbia — теперь ожидается в 2028 году, как минимум на год позже первоначального графика.
Физики предложили использовать немагнитные примеси для обнаружения квазичастиц, что упростит разработку квантовых компьютеров
Сотрудники кафедры физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ кандидат физико-математических наук, доцент Андрей Красавин и кандидат физико-математических наук Вячеслав Неверов нашли новый способ обнаружения (детектирования) квазичастиц, который может помочь разработке квантовых компьютеров. Ученые теоретически доказали, что добавление немагнитных примесей в сверхпроводник не мешает, а, наоборот, помогает обнаружить эти квазичастицы.
Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
