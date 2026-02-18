Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай обошел США по темпам строительства атомных подлодок за последние пять лет

За последние пять лет Китай спустил на воду больше атомных подводных лодок, чем Соединенные Штаты. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном на этой неделе Международным институтом стратегических исследований (IISS).

Изображение китайской подводной лодки / © United States Naval Institute News / Wikimedia Commons

Согласно данным за период 2021–2025 годов, Пекин опередил Вашингтон как по количеству спущенных на воду субмарин, так и по их совокупному водоизмещению, измеряемому в тоннах. Эти цифры вновь подогрели опасения относительно баланса военно-морских сил в Тихом океане.

Доклад под названием «Бум в Бохае» («Boomtime at Bohai») основан на анализе спутниковых снимков китайских судостроительных верфей, позволивших оценить объемы производства. Пекин не раскрывает детальных данных о численности своего флота.

В 2021–2025 годах Китай спустил на воду 10 атомных подлодок общим водоизмещением около 79 тысяч тонн. За тот же период США спустили на воду семь субмарин общим водоизмещением около 55,5 тысячи тонн.

Это резкий разворот по сравнению с 2016–2020 годами: тогда Китай спустил всего три подлодки суммарным водоизмещением 25,3 тысячи тонн, тогда как США — семь подлодок общим водоизмещением 61,2 тысячи тонн.

При этом речь идет о подлодках, спущенных на воду, а не обязательно завершенных и введенных в строй. По числу действующих субмарин США по-прежнему сохраняют значительное преимущество.

Для наращивания производства Китай расширил судостроительную верфь в Хулудао на севере страны. Предприятие управляется компанией Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. Спутниковые снимки фиксируют новые производственные корпуса и расширенные мощности, предназначенные для строительства атомных подлодок.

В докладе упоминаются как минимум две стратегические подлодки проекта Type 094, спущенные на воду в Хулудао. Эти ракетоносцы способны нести баллистические ракеты с ядерными боезарядами и усиливают китайскую ядерную триаду, в которую также входят межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и стратегическая авиация.

Китай также разрабатывает субмарину следующего поколения. «Ожидается, что производство лодок Type 096 начнется на верфи в Бохае в текущем десятилетии, а их ввод в строй возможен в конце 2020-х — начале 2030-х годов», — говорится в докладе.

Наращивание китайского флота происходит на фоне проблем в американском подводном судостроении. Согласно недавнему отчету Исследовательской службы Конгресса (CRS), ВМС США не достигают цели по строительству двух многоцелевых подлодок класса Virginia в год. С 2022 года американские верфи вводят в строй лишь около 1,1–1,2 субмарины ежегодно.

Параллельно США строят стратегические подлодки нового поколения класса Columbia. Головной корабль — USS District of Columbia — теперь ожидается в 2028 году, как минимум на год позже первоначального графика.