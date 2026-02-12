Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
После открытия знаменитого объекта Оумуамуа в 2017 году у астрономов возникло подозрение, что на самом деле Солнечную систему и даже Землю часто посещают небесные тела из межзвездного пространства, просто техника до сих пор была слишком слаба для их обнаружения, или зафиксированные необычные события остаются без внимания.
Ученые стали просматривать архивы базы данных CNEOS — Центра по изучению околоземных объектов (Center for Near-Earth Object Studies). Это «журнал», в котором регистрируют влетающие в плотные слои атмосферы крупные объекты. В основном их фиксируют американские военные спутники: они запущены специально для отслеживания внезапных вспышек.
Один из объектов обратил на себя особое внимание. Он упал в Тихий океан неподалеку от берегов Папуа — Новой Гвинеи 8 января 2014 года и занесен в каталог как CNEOS 2014-01-08. Заинтересовал он прежде всего скоростью движения по Солнечной системе: она была намного выше, чем у типичных астероидов и комет. Объект летел так быстро, что гравитация Солнца не могла бы его удержать в пределах нашего планетного семейства. Иными словами, в Тихий океан погрузилось небесное тело, которое не принадлежит Солнечной системе, а явилось из глубин Галактики.
Впрочем, межзвездность CNEOS 2014-01-08 продолжают оспаривать, но любопытство возникло, поэтому в 2023 году в Тихий океан отправилась экспедиция со специально созданными «магнитными санями»: с их помощью со дна удалось извлечь крошечные металлические сферулы. Их считают застывшими частицами расплавленного вещества метеороида.
Ту экспедицию возглавлял известный профессор Гарвардского университета (США) Абрахам Лёб — тот самый, который считает своеобразный внешний облик и «поведение» Оумуамуа возможными признаками его неестественного происхождения. Исследователь активно изучает CNEOS 2014-01-08, убежден в его межзвездности, а недавно пришел к выводу, что это не единственный внесолнечный объект на Земле.
Астрофизик рассказал, что за последние несколько лет точность измерений скорости падающих объектов заметно улучшилась, это стало поводом для нового тщательного анализа космической «летописи». Вместе со своим коллегой Ричардом Клоэтом он поделился результатами проделанной работы в научной статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.
Как выяснилось, на Землю за последнее время упали еще два небесных тела, которые тоже вполне можно считать прибывшими из межзвездного пространства. Это CNEOS-22 (2022-07-28) и CNEOS-25 (2025-02-12). Первый из них упал 28 июля 2022 года в тропической зоне Тихого океана, в нескольких сотнях километров от берегов Перу. Второй влетел в земную атмосферу 12 февраля 2025 года и ушел под воду в Баренцевом море, между Новой Землей и Землей Франца-Иосифа.
Их скорости на подлете к Солнцу достигли 45-47 километров в секунду. Это на несколько километров в секунду выше того минимума, который нужен для «убегания» из Солнечной системы. Для полной уверенности в этом авторы научной работы провели миллион симуляций, меняя скорости и траектории двух объектов в пределах известной погрешности измерений.
В итоге ни в одном из рассмотренных вариантов эти небесные тела не оказывались похожими на «местные». Как подчеркнули ученые, даже если за основу расчетов взять неопределенность в несколько раз большую, это все равно не перечеркивает версию о межзвездной природе CNEOS-22 и CNEOS-25.
17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».
В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.
Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.
17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Января, 2015
Рудиментарные органы человека
8 Августа, 2014
Гости из будущего: эсминцы и фрегаты
10 Июня, 2015
5 самых длинных фильмов в мире
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии