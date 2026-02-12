В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

После открытия знаменитого объекта Оумуамуа в 2017 году у астрономов возникло подозрение, что на самом деле Солнечную систему и даже Землю часто посещают небесные тела из межзвездного пространства, просто техника до сих пор была слишком слаба для их обнаружения, или зафиксированные необычные события остаются без внимания.

Ученые стали просматривать архивы базы данных CNEOS — Центра по изучению околоземных объектов (Center for Near-Earth Object Studies). Это «журнал», в котором регистрируют влетающие в плотные слои атмосферы крупные объекты. В основном их фиксируют американские военные спутники: они запущены специально для отслеживания внезапных вспышек.

Один из объектов обратил на себя особое внимание. Он упал в Тихий океан неподалеку от берегов Папуа — Новой Гвинеи 8 января 2014 года и занесен в каталог как CNEOS 2014-01-08. Заинтересовал он прежде всего скоростью движения по Солнечной системе: она была намного выше, чем у типичных астероидов и комет. Объект летел так быстро, что гравитация Солнца не могла бы его удержать в пределах нашего планетного семейства. Иными словами, в Тихий океан погрузилось небесное тело, которое не принадлежит Солнечной системе, а явилось из глубин Галактики.

Впрочем, межзвездность CNEOS 2014-01-08 продолжают оспаривать, но любопытство возникло, поэтому в 2023 году в Тихий океан отправилась экспедиция со специально созданными «магнитными санями»: с их помощью со дна удалось извлечь крошечные металлические сферулы. Их считают застывшими частицами расплавленного вещества метеороида.

Ту экспедицию возглавлял известный профессор Гарвардского университета (США) Абрахам Лёб — тот самый, который считает своеобразный внешний облик и «поведение» Оумуамуа возможными признаками его неестественного происхождения. Исследователь активно изучает CNEOS 2014-01-08, убежден в его межзвездности, а недавно пришел к выводу, что это не единственный внесолнечный объект на Земле.

Астрофизик рассказал, что за последние несколько лет точность измерений скорости падающих объектов заметно улучшилась, это стало поводом для нового тщательного анализа космической «летописи». Вместе со своим коллегой Ричардом Клоэтом он поделился результатами проделанной работы в научной статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.

Как выяснилось, на Землю за последнее время упали еще два небесных тела, которые тоже вполне можно считать прибывшими из межзвездного пространства. Это CNEOS-22 (2022-07-28) и CNEOS-25 (2025-02-12). Первый из них упал 28 июля 2022 года в тропической зоне Тихого океана, в нескольких сотнях километров от берегов Перу. Второй влетел в земную атмосферу 12 февраля 2025 года и ушел под воду в Баренцевом море, между Новой Землей и Землей Франца-Иосифа.

Их скорости на подлете к Солнцу достигли 45-47 километров в секунду. Это на несколько километров в секунду выше того минимума, который нужен для «убегания» из Солнечной системы. Для полной уверенности в этом авторы научной работы провели миллион симуляций, меняя скорости и траектории двух объектов в пределах известной погрешности измерений.

В итоге ни в одном из рассмотренных вариантов эти небесные тела не оказывались похожими на «местные». Как подчеркнули ученые, даже если за основу расчетов взять неопределенность в несколько раз большую, это все равно не перечеркивает версию о межзвездной природе CNEOS-22 и CNEOS-25.

Адель Романова 286 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.