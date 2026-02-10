  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 февраля, 19:37
Рейтинг: +156
Посты: 513

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

В современном мире атомный подводный флот остается важным элементом национальной безопасности и стратегического сдерживания. На инфографике показано, сколько атомных подводных лодок стоит на вооружении стран.

# атомная подлодка
# инфографика
# корабли
# оружие
# подводная лодка
# подлодка
# судно
# флот
Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот / © Tristan Gaudiaut, Statista  
Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот / © Tristan Gaudiaut, Statista  

В мире начали разрабатывать и строить подводные лодки в середине XX века. Первопроходцами в 1954 году стали Соединенные Штаты Америки, а спустя четыре года первая атомная подводная лодка появилась в СССР. 

Сегодня атомный подводный флот есть у шести стран. Ведущим мировым оператором атомных подводных лодок остаются США. По данным Marine Insight, в январе 2026 года их флот насчитывал 71 действующее судно.

Китай в последние годы активно развивает свой подводный флот. По общему количеству подлодок страна вышла на второе место с 32 судами.

Россия также продолжает модернизировать свой подводный флот. Statista оценивает численность атомного подводного флота России в 29 подводных лодок, Marine Insight — в 25-28 подлодок. 

Атомный подводный флот есть у Великобритании, Франции и Индии. Австралия и Бразилия также планируют присоединиться к числу стран, эксплуатирующих атомные подводные лодки. Австралия собирается приобрести первое судно в 2032 году. Бразилия уже начала работу над своей подлодкой в партнерстве с французской компанией Naval Group. Ее планируют ввести в эксплуатацию в 2030-х годах.

Оценка числа атомных подлодок может отличаться в зависимости от источника, так как часть лодок может находиться на ремонте, обновлении или в резерве.

Комментарии

Написать комментарий
9 февраля, 13:50
Андрей Серегин

Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Медицина
# Бразилия
# одышка
# паника
# тренировки
10 февраля, 11:01
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# анемия
# гемоглобин
# железо
# здоровье
# питание
# ферритин
10 февраля, 13:30
Татьяна Зайцева

Геологи выяснили причину краха древней китайской цивилизации

До сих пор для ученых оставались загадкой, почему угасла культура Шицзяхэ, процветавшая в позднем неолите — начале бронзового века в среднем течении реки Янцзы. Результаты нового исследования, наконец, дали ответ на этот вопрос.

История
# Китай
# климат
# наводнение
# цивилизации
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
Последние комментарии

Sam Dowson
15 минут назад
Скорее тут больше политики, чем реального атомстроя. То Пелоси к ним прилетала, геноцид осуждала, теперь Вэнс с договорами. Смотрите мол, Армения с

Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

Валерий К
20 минут назад
Фролова, корова не пьет молоко, откуда же оно у неё берется?

Вегетарианство: добро или зло?

Валерий К
21 минута назад
Ерунда с БАД-ми для вегетарианцев, а особенно для веганов, состоит в том, что присутствующие в них витамины и т.п. так же получены из "животных"

Вегетарианство: добро или зло?

Сяоми Редми
23 минуты назад
В Ташкенте цены на фрукты-овощи как в Лондон. А з/п 400$

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Sam Dowson
36 минут назад
Иван, у Королева не было ни 14 детей ни 3х жён, так что он отпадает. Многодетных и многоженых тоже считаем, чтобы всё в комплекте было.

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Сяоми Редми
1 час назад
Видео может генерить? Блин, ну понятно что в квадрат больше начинки поместится. Но дизайн прикольный.

Китайская компания представила новый ПК в форме пирамиды для локального запуска ИИ, без облака

константин тарасенко
2 часа назад
Интересно, кислород они сожрут таким способом?

В России создали компрессор, использующий жидкостное вытеснение газа вместо механического сжатия

Петр Гарин
3 часа назад
Макс, согласен на все сто. У моего знакомого древний папирус был. Огромных денег стоил. А как он убивался-то, когда у него спёрли этот раритет!

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Петр Гарин
3 часа назад
Boris, это второй этап решения задачи. Первый - это личный пример родителей. Это уже аксиома педагогики.

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Иван Колупаев
3 часа назад
Sam, в данном случае синдром Аспергера человечеству только на пользу. Впрочем если считать всех целеустремленных людей больными то туда придется

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Иван Колупаев
3 часа назад
Имя, они _не хотели_ до последнего времени. По той же самой логике которая вам не нравится у властей РФ - "Можно, а зачем? Остальное купим" Но теперь

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Петр Гарин
4 часа назад
полста лет назад сказано: "Компьютер делает умного человека умнее, а глупого - глупее". А в среднем температура по больнице остаётся нормальной

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Борис Караев
5 часов назад
Визуально зона Канады больше чем Индонезии, а по таблице меньше

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

Борис Караев
5 часов назад
А у Китая нет особой экономической зоны?

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

Борис Караев
5 часов назад
А почему в японскую экономическую зону Курилы входят???

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

Влад Суглобов
5 часов назад
С одной стороны интересно, с другой стороны у них обычное сообщение сейчас золотое и может спокойно переваливать за 200 фунтов, поэтому страшно

«Петля»: представлен проект высокоскоростной дороги для девяти городов Великобритании и Ирландии

Artem Suleymanov
5 часов назад
elegantslave0, Которых тут и в помине не было (а были ли они вообще или вы их сами выдумали?), в отличие от?

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Gama Yun
5 часов назад
Да, так и есть. В целом жизнь в США/Канаде в два раза дешевле, чем в NYC. В России в четыре раза дешевле, чем в NYC и в два раза дешевле США/Канады.

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Константин Фёдоров
6 часов назад
На мой взгляд в перспективе самый лучший вариант зрительно проникнуть в наилучшем разрешении с максимальным увеличением телескопа можно не на

Новый снимок показал «сердце» будущего крупнейшего в мире телескопа

Александр Березин
6 часов назад
Alexander, конечно Королев. Ведь без него и фон Брауна бы к пилотируемой программе не подпустили США.

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

