Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот

В современном мире атомный подводный флот остается важным элементом национальной безопасности и стратегического сдерживания. На инфографике показано, сколько атомных подводных лодок стоит на вооружении стран.

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот / © Tristan Gaudiaut, Statista

В мире начали разрабатывать и строить подводные лодки в середине XX века. Первопроходцами в 1954 году стали Соединенные Штаты Америки, а спустя четыре года первая атомная подводная лодка появилась в СССР.

Сегодня атомный подводный флот есть у шести стран. Ведущим мировым оператором атомных подводных лодок остаются США. По данным Marine Insight, в январе 2026 года их флот насчитывал 71 действующее судно.

Китай в последние годы активно развивает свой подводный флот. По общему количеству подлодок страна вышла на второе место с 32 судами.

Россия также продолжает модернизировать свой подводный флот. Statista оценивает численность атомного подводного флота России в 29 подводных лодок, Marine Insight — в 25-28 подлодок.

Атомный подводный флот есть у Великобритании, Франции и Индии. Австралия и Бразилия также планируют присоединиться к числу стран, эксплуатирующих атомные подводные лодки. Австралия собирается приобрести первое судно в 2032 году. Бразилия уже начала работу над своей подлодкой в партнерстве с французской компанией Naval Group. Ее планируют ввести в эксплуатацию в 2030-х годах.

Оценка числа атомных подлодок может отличаться в зависимости от источника, так как часть лодок может находиться на ремонте, обновлении или в резерве.