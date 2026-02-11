О мероприятии

Участники мероприятия узнают, как здание Зоологического музея использовалось до того, как стало домом для одного из самых посещаемых музеев Санкт-Петербурга. История здания и места, где оно расположено, связаны со многими славными страницами в жизни города и страны в целом. В бывшем дворце царицы Прасковьи Федоровны, обращенном фасадом к Большой Неве, в XVIII веке работала Академия наук. После катастрофического наводнения 1824 года на этом участке и на прилегающей территории был выстроен Южный таможенный пакгауз. В этом здании, принадлежавшем Санкт-Петербургской таможне, первоначально хранились и проходили таможенный досмотр иностранные товары, прибывавшие на кораблях в расположенный поблизости порт. Здесь прошла Первая выставка мануфактурных изделий, призванная популяризировать работу отечественных производителей товаров. Здесь 40 лет работала Рисовальная школа для вольноприходящих, среди учителей которой были Крамской, Клодт, Чистяков, а среди учеников – Репин, Васильев, Верещагин. Здесь прошли заседания Восьмого международного Геологического конгресса. Наконец, 19 февраля (6 февраля по старому стилю) 1901 года, ровно 125 лет назад, в присутствии императора Николая II и многих высокопоставленных особ, здесь торжественно открылся для посетителей после переезда и реконструкции Зоологический музей, история коллекций которого связана со Стрелкой с 1728 года.

Расписание Университетская наб, д 1 Санкт-Петербург 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация