Допустим, что человечеству нужно срочно покинуть Солнечную систему. Казалось бы, дело за технологиями. Но реальность сурова: даже если люди решат проблему скорости, путь к звездам преграждает целый ряд фундаментальных проблем.

Почему нельзя просто «заморозить» экипаж на время столетнего перелета? Насколько критична для здоровья искусственная гравитация и можно ли без нее обойтись? Младший научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Вячеслав Авдеев разберет основные барьеры на пути к другим звездным системам: от радиации и космической пыли до психологических ограничений человеческого организма. Слушатели узнают не о далеком будущем, а о конкретных научных проблемах, которые нужно решить уже сегодня, чтобы мечта о звездах стала реальностью.

