Лекция
10+
Проблемы межзвездного полета: научные барьеры на пути к звездам

Слушатели узнают о конкретных научных проблемах, которые нужно решить уже сегодня, чтобы мечта о звездах стала реальностью.

Экспериментаниум
21 февраля, 17:00
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинградский просп., д. 80, к.11

О мероприятии

Допустим, что человечеству нужно срочно покинуть Солнечную систему. Казалось бы, дело за технологиями. Но реальность сурова: даже если люди решат проблему скорости, путь к звездам преграждает целый ряд фундаментальных проблем.

Почему нельзя просто «заморозить» экипаж на время столетнего перелета? Насколько критична для здоровья искусственная гравитация и можно ли без нее обойтись? Младший научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Вячеслав Авдеев разберет основные барьеры на пути к другим звездным системам: от радиации и космической пыли до психологических ограничений человеческого организма. Слушатели узнают не о далеком будущем, а о конкретных научных проблемах, которые нужно решить уже сегодня, чтобы мечта о звездах стала реальностью.

Расписание
21
Суббота
Февраль 2026
Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинградский просп., д. 80, к.11

9 февраля, 05:02
Александр Речкин
2
# звезды
# космос
# межзвездная комета
