Микроскопический QR-код побил рекорд плотности хранения информации: два терабайта на лист

Исследовательская группа из Венского технического университета и компании Cerabyte уменьшила QR-код до масштаба, который еще недавно казался невозможным. Площадь созданной структуры составляет всего 1,98 квадратных микрометра — меньше, чем у большинства бактерий. Настолько крошечный код можно увидеть только с помощью электронного микроскопа.

Обработка QR-кода / © TU Wien

Недавно представители Книга рекордов Гиннесса официально зафиксировали это достижение как мировой рекорд. Новая разработка составляет лишь 37% размера предыдущего рекордсмена и знаменует серьезный технологический скачок в области хранения данных.

Современные носители информации — например, жесткие диски — нередко выходят из строя уже через несколько лет. В новой технологии используется тончайшая керамическая пленка, отличающаяся исключительной долговечностью. Подобные материалы обычно применяются для покрытия высокоэффективных режущих инструментов, поскольку они устойчивы к экстремальным температурам и давлению.

QR-код был «выфрезерован» в керамическом слое с помощью сфокусированного ионного пучка. Размер одного пикселя составляет около 49 нанометров, то есть код невидим невооруженному глазу.

Потенциал хранения информации в керамической технологии впечатляет: один лист формата A4 теоретически способен вместить более двух терабайт данных.

В отличие от современных дата-центров, такие носители не требуют охлаждения и постоянного электропитания. Это делает их экологичной альтернативой в цифровую эпоху. Сегодня человечество хранит свою историю на электронных носителях с ограниченным сроком службы, которые требуют непрерывного энергопотребления.

Если технологию внедрят в промышленном масштабе, она способна существенно сократить выбросы углекислого газа, связанные с работой центров обработки данных.

Сейчас команда исследователей сосредоточена на удешевлении и ускорении производственного процесса. В дальнейшем исследователи планируют перейти от простых QR-кодов к более сложным структурам хранения информации.