Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом
Китайская компания Robotera опубликовала новое видео, в котором ее робот L7 исполняет традиционный китайский танец с мечом. Ролик приурочен к празднованию китайского Нового года Огненной Лошади и служит не только праздничным жестом, но и яркой презентацией технического потенциала робота.
L7 — полноразмерный человекоподобный робот, созданный в сотрудничестве с Университетом Цинхуа. Его рост составляет 171 сантиметр, вес — около 65 килограммов. Корпус робота выполнен из титана и углеродного волокна — сочетание, обеспечивающее одновременно прочность и легкость конструкции. Машина оснащена 55 независимо приводимыми в движение суставами, что дает ей впечатляющую степень свободы движений.
По данным Robotera, каждая рука робота имеет по семь степеней свободы, кисти — в сумме 12. Кроме того, по две степени свободы приходится на каждую ногу, шесть — на талию и еще шесть — на поясничную область.
Такая конструкция позволяет L7 выполнять сложные движения: вращать руки, изящно разворачивать запястья, точно регулировать захват. В новом видео эти возможности раскрываются в полной мере. Танец с мечом требует согласованной работы всего тела, точного чувства ритма и темпа, стремительных смен направления. Робот должен уверенно приземляться после прыжков, синхронизировать движения запястий и пальцев, сохранять устойчивость. И, разумеется, не задеть самого себя лезвием — задача очевидно критическая.
Чтобы поддерживать такую точность, система управления непрерывно рассчитывает положение центра масс. Одновременно учитываются инерция от взмахов мечом, пределы крутящего момента в суставах и силы контакта стоп с поверхностью.
Если робот подпрыгивает и приземляется без малейшего колебания, это означает, что его контуры обратной связи работают с исключительной точностью и минимальной задержкой. Такой результат обеспечивают не только тонкая моторика, но и встроенная система искусственного интеллекта.
ИИ отвечает за динамическую координацию всего тела и планирование движений в реальном времени, обеспечивает точное управление крутящим моментом и многокоординатное удержание равновесия на высокой скорости.
Не исключено, что болезнь Альцгеймера — инфекционно-воспалительное заболевание. В пользу этой гипотезы говорят результаты нового исследования. Оно показало, что прием препарата от распространенного кошачьего паразита — токсоплазмы — и вакцинация от вируса герпеса связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.
Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.
Городище Пармайлово I на Урале долгие годы оставалось загадкой для исследователей. Из-за отсутствия раскопок его причисляли то к древним захоронениям, то к средневековым поселениям, а предполагаемый возраст памятника колебался в диапазоне нескольких столетий. Впервые разрешить противоречия помогли артефакты, обнаруженные в ходе раскопок учеными Пермского Политеха и ПГГПУ. Они нашли предметы, которые позволили точно датировать объект и определить его культурную принадлежность и место в истории России.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
28 Сентября, 2015
Пещеры всех людей
