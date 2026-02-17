  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
17 февраля, 08:04
Прогресс в робототехнике: человекоподобный робот исполнил сложный танец с мечом

Китайская компания Robotera опубликовала новое видео, в котором ее робот L7 исполняет традиционный китайский танец с мечом. Ролик приурочен к празднованию китайского Нового года Огненной Лошади и служит не только праздничным жестом, но и яркой презентацией технического потенциала робота.

# Китай
# Роботы
# технологии
Робот L7 исполняет танец с мечом / © Robotera 
Робот L7 исполняет танец с мечом / © Robotera 

L7 — полноразмерный человекоподобный робот, созданный в сотрудничестве с Университетом Цинхуа. Его рост составляет 171 сантиметр, вес — около 65 килограммов. Корпус робота выполнен из титана и углеродного волокна — сочетание, обеспечивающее одновременно прочность и легкость конструкции. Машина оснащена 55 независимо приводимыми в движение суставами, что дает ей впечатляющую степень свободы движений.

© Robotera 

По данным Robotera, каждая рука робота имеет по семь степеней свободы, кисти — в сумме 12. Кроме того, по две степени свободы приходится на каждую ногу, шесть — на талию и еще шесть — на поясничную область.

Такая конструкция позволяет L7 выполнять сложные движения: вращать руки, изящно разворачивать запястья, точно регулировать захват. В новом видео эти возможности раскрываются в полной мере. Танец с мечом требует согласованной работы всего тела, точного чувства ритма и темпа, стремительных смен направления. Робот должен уверенно приземляться после прыжков, синхронизировать движения запястий и пальцев, сохранять устойчивость. И, разумеется, не задеть самого себя лезвием — задача очевидно критическая.

Чтобы поддерживать такую точность, система управления непрерывно рассчитывает положение центра масс. Одновременно учитываются инерция от взмахов мечом, пределы крутящего момента в суставах и силы контакта стоп с поверхностью.

Если робот подпрыгивает и приземляется без малейшего колебания, это означает, что его контуры обратной связи работают с исключительной точностью и минимальной задержкой. Такой результат обеспечивают не только тонкая моторика, но и встроенная система искусственного интеллекта.

ИИ отвечает за динамическую координацию всего тела и планирование движений в реальном времени, обеспечивает точное управление крутящим моментом и многокоординатное удержание равновесия на высокой скорости.

