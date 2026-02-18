На борьбу с глобальным потеплением предложили направить каменную пыль

Если измельчить силикатные породы и добавить в почву, этот каменный порошок вступит в реакцию с атмосферным углекислым газом. Авторы нового исследования рассчитали, что к 2100 году внедрение такого метода позволит ежегодно удалять из атмосферы Земли до гигатонны диоксида углерода.

Речь идет о новой технологии, которая получила название «усиленное выветривание горных пород» (enhanced rock weathering, ERW). Измельченные силикатные горные породы предлагается добавлять в почву, используемую для выращивания сельскохозяйственных культур.

Когда порошок естественным образом вступает в реакцию с углекислым газом, образуются такие минералы, как кальций, магний и железо. Это может снизить потребность в синтетических удобрениях, сделать почву менее кислой, обогатить ее питательными веществами и повысить ее урожайность.

Исследователи из Корнеллского университета (США), статья которых опубликована в журнале Communications Sustainability, смоделировали пять сценариев внедрения метода усиленного выветривания горных пород.

Сценарии учитывают реалии, которые могут отражаться на том, насколько готовы те или иные страны и регионы к применению нового метода. Речь идет о социальных и политических условиях, а также о том, как именно там происходило в прошлом внедрение других новых технологий в сельском хозяйстве, таких как использование удобрений и искусственного орошения. Этот метод может быть особенно привлекателен именно из-за потенциальных сопутствующих выгод для фермеров, что может ускорить его внедрение, отметили исследователи.

В итоге ученые пришли к выводу: чтобы существенно повлиять на глобальное потепление и принести реальную пользу, технологию необходимо применять на планете как можно более широко, особенно в странах Глобального Юга (развивающихся государствах Азии, Африки и Латинской Америки). В этих регионах усиленному выветриванию горных пород будет способствовать теплый и влажный климат.

Как показали расчеты, в зависимости от сценария благодаря этому методу из атмосферы может удаляться от 0,35 до 0,76 гигатонны диоксида углерода в год к 2050 году и от 0,7 до 1,1 гигатонны диоксида углерода в год к 2100-му, что примерно эквивалентно ежегодным выбросам крупной промышленной экономики.

Скорее всего, поначалу богатые страны будут лидировать, но к 2050 году такие государства, как Индия и Бразилия, обгонят их благодаря ускоренному внедрению и благоприятным биофизическим условиям. Согласно прогнозам, доля поглощения диоксида углерода странами с низким и средним уровнем дохода вырастет с 20-29% в 2040 году примерно до 60% к 2100-му.

Хотя технология усиленного выветривания горных пород все еще на стадии разработки, она привлекла внимание не только исследователей, но и частных компаний. Например, Microsoft и Stripe инвестировали миллионы, чтобы включить этот метод удаления диоксида углерода из атмосферы в свои портфели.

