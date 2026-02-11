О мероприятии

Значительная часть Земного шара подвержена сезонным изменениям климата. В высоких широтах зима темная и холодная, однако именно на этот период приходятся самые желанные праздники, на это время прекращается осенняя распутица – мороз благоприятствует путешественникам. Зима – также сезон пушной охоты. В своем развитии зимняя экология отстает от многих других наук, ее непростая история связана с переменами в академических и университетских исследованиях. Вслед за необходимым историческим введением кандидат биологических наук Квартальнов Павел Валерьевич обсудит причины сезонности климата, различия сезонов как в высоких широтах, так и в тропиках, где зима тоже может резко отличаться от лета.

