  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
16 февраля, 13:30
Любовь С.
5

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

❋ 4.9

В галактике Андромеды зафиксировали «тихую» смерть звезды: объект M31-2014-DS1 сначала вспыхнул в инфракрасном диапазоне, а затем полностью погас в оптическом — без взрыва. Звезда, по мнению астрономов, коллапсировала в черную дыру, став одним из самых убедительных примеров «несостоявшейся» сверхновой на сегодня.

Астрономия
# галактика Андромеды
# гравитационный коллапс
# звезды
# космические телескопы
# сверхновые
# черная дыра
Черная дыра в представлении художника / © MARK GARLICK via Getty Images

Обычно гибель массивных светил с начальной массой более 8-10 масс Солнца сопровождается ярчайшими вспышками сверхновых. Когда в ядре такой звезды заканчивается термоядерное топливо, оно коллапсирует, образуя нейтронную звезду или черную дыру. При этом ударная волна выбрасывает внешние слои светила в окружающее пространство. Эти взрывы астрономы регулярно наблюдают даже на межгалактических расстояниях.

Теоретические модели, однако, уже несколько десятилетий предсказывают иной сценарий звездной гибели: если ударная волна оказывается слишком слабой, оболочка не разлетается, а падает обратно на коллапсирующее ядро. В этом случае вместо ослепительной сверхновой звезда просто «исчезает», оставляя после себя черную дыру.

Именно такой случай группа ученых под руководством Кишалая Де (Kishalay De) из Колумбийского университета (США) зафиксировала в галактике Андромеды. Для этого исследователи проанализировали новые и архивные данные инфракрасного обзора неба NEOWISE, применив метод вычитания изображений. Подход позволил выявить переменные источники, в том числе звезду M31-2014-DS1. С 2014 по 2016 год ее яркость в среднем инфракрасном диапазоне возросла на 50%, после чего начала стремительно снижаться.

Дополнительно астрономы изучили оптические данные наземных обзоров и космической обсерватории Gaia. Выяснилось, что с 2016 по 2019 год объект потускнел более чем в 100 раз, а к 2023-му стал полностью невидимым в оптическом диапазоне. В 2022 году «Хаббл» не увидел звезду в оптическом диапазоне, однако зафиксировал крайне слабый источник в ближнем инфракрасном. Наблюдения, проведенные с помощью телескопов Keck и IRTF (Infrared Telescope Facility), подтвердили наличие тусклого остатка.

Основным аргументом в пользу «несостоявшейся» сверхновой стало отсутствие признаков полноценного взрыва: ни один обзор не зафиксировал яркой вспышки, характерной для выброса оболочки при коллапсе ядра. При этом суммарная светимость M31-2014-DS1 — то есть излучение во всех диапазонах — упала более чем в 10 тысяч раз примерно за тысячу дней. Объяснить такое «поведение» пылевым затмением нельзя: если бы оно закрыло собой звезду, энергия перераспределилась бы в инфракрасный диапазон, а общая светимость осталась бы прежней.

Местонахождение и исчезновение звезды M31-2014-DS1 / © Science (2026)

Затем, смоделировав сценарий слабого ударного импульса с энергией на четыре порядка меньше типичной сверхновой, астрономы обнаружили, что наружу выбрасывается небольшая часть оболочки, а остальное вещество падает обратно, формируя черную дыру массой около пяти солнечных. Выходит, в первые годы после коллапса вещество могло активно падать на новорожденную черную дыру, поддерживая ее слабое свечение.

Результаты исследования, представленного в журнале Science, во многом напоминают историю еще одного кандидата в «несостоявшиеся» сверхновые  — объект NGC 6946-BH1. Новые данные позволяют объединить оба события в единую картину: коллапс массивных светил, частично лишенных водородной оболочки, может приводить к «тихому» рождению черных дыр. По оценкам, доля подобных объектов может быть значительной, что важно для понимания химической эволюции галактик.

Если выводы научной группы верны, то часть космических «монстров» во Вселенной возникает почти незаметно — звезды просто исчезают, не оставляя после себя яркого финального взрыва.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
325 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# галактика Андромеды
# гравитационный коллапс
# звезды
# космические телескопы
# сверхновые
# черная дыра
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Фев
850
Работа в условиях дефицита необходимых ресурсов. Как делать науку «на коленке»?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Фев
850
Тело ходит само. Возможно ли движение без управления
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Фев
1000
Грызуны и зайцеобразные: секрет эволюционного успеха
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Фев
1000
Римская религия
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Фев
Бесплатно
Космические орбиты Китая
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Фев
1000
Выход на сушу: кто такие высшие растения (Embryophyta) и от кого они произошли?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Фев
Бесплатно
Биологический возраст: как универсально измерить здоровье?
Сколтех
Москва
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Из истории здания Зоологического музея на Стрелке Васильевского острова
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Экскурсия
20 Фев
Бесплатно
Лампы, кнопки, два пульта
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 февраля, 11:25
Николай Цыгикало

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.

Космонавтика
# NASA
# двигатель
# космос
# спутники
# технологии
Выбор редакции
16 февраля, 07:00
Максим Абдулаев

Потепление не увеличило, а уменьшило ареалы пшеницы и ячменя

Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.

Археология
# «плодородный полумесяц»
# земледелие
# злаки
16 февраля, 12:35
Илья Гриднев

Ученые предложили столкнуть три теории сознания в эксперименте со слепым пятном глаза

Нейробиологи разработали строгий экспериментальный протокол, чтобы выяснить, как мозг конструирует картину мира в области слепого пятна сетчатки. Это поможет формально проверить и сравнить предсказания трех популярных теорий сознания.

Биология
# зрение
# слепое пятно
# теория сознания
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

    16 февраля, 13:30

  2. Ученые предложили столкнуть три теории сознания в эксперименте со слепым пятном глаза

    16 февраля, 12:35

  3. Болезнь Альцгеймера связали с токсоплазмой и вирусом герпеса

    16 февраля, 11:45

  4. Биологические образцы XVIII века помогли найти старейший риновирус

    16 февраля, 10:25
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Лилюша Лилюша
23 минуты назад
"Рост океана" - тут, видимо, имелся в виду рост уровня океана? )

Информация о прошлом климате тает вместе со льдом

Сергей Дусаков
29 минут назад
Команде из Норвегии разрешено использовать спреи для носа с неизвестным содержанием.

Рейтинг стран по количеству медалей зимних Олимпийских игр

Владимир Городецкий
56 минут назад
А до какой высоты распространяется "воздушное пространство" государств? Собрались так низко летать, а позволят ли те. над кем пролетают, такое

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

Pavlo Grynchenko
2 часа назад
Тем временем у Илона Маска почти миллиард...

Инфографика: страны, обеспечивающие наибольшую долю населения бесплатным питанием

Имя Фамилия
4 часа назад
Не честно! :-) 0.6 сек уходит на то, чтобы нужная деталь затвердела в банке с жидкой смолой. Но еще условные "полчаса" нужно на то, чтобы этот фрагмент из

Китай установил новый рекорд скорости 3D-печати: объекты создаются всего за 0,6 секунды

Edil Edil
4 часа назад
Кстати, о птичках: Chatgpt рассчитал, что Як-3 с уменьшенной в 2 раза площадью крыльев и с пороховыми стартовыми ускорителями перевернул бы

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Edil Edil
4 часа назад
Добавлю ещё реплику Chatgpt про северный ветер: Chatgpt: Да, теперь картина складывается вполне реально. Коротко по логике и по физике: 1️⃣ Пропускная

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Никита Акимов
4 часа назад
Сережка, твоя мама значит тоже под ними?

Китай заявил о первом в мире успешном испытании беспроводного интерфейса «мозг—компьютер» на орбите

Никита Акимов
4 часа назад
Ветер, мать твоя высралась тобой

Китай заявил о первом в мире успешном испытании беспроводного интерфейса «мозг—компьютер» на орбите

Ivanka Trump
6 часов назад
А сколько миллионов россиян ходят в социальные столовые и покупают просрочку(склады пятёрочки забиты просрочкой, другие сетевые магазины также

Инфографика: страны, обеспечивающие наибольшую долю населения бесплатным питанием

Marlen Marlen
6 часов назад
Инир, знаешь, Германия тоже когда-то был на первом месте

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Edil Edil
8 часов назад
Chatgpt:Канал жизни: Ледоколы могли бы постоянно поддерживать проходимость канала, предотвращая образование льда вообще.Самые мощные ледоколы

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Справедливый Человек
8 часов назад
Вот откуда взялась Бузова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Дм То
8 часов назад
Шишов, скорость печатания очень и очень высокая. Если приглядеться, то видно даже, что клавиатура от скорости расплавилась. Возможно, это

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Edil Edil
8 часов назад
1,2-1,3 млн - это без учёта ледоколов. Chatgpt: Массовое выращивание грибов в подвалах и использование лыка деревьев для улучшения рецептур пищи могли бы

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Dkek K
9 часов назад
Бейбит, 11-13 трлн рублей берём и делим на 140 млн населения. Получаем 1000-1200$ на человека как раз

Рейтинг стран по оборонным расходам на душу населения

Dkek K
9 часов назад
Имя, Они могут бороться с Китаем.

Рейтинг стран по оборонным расходам на душу населения

Edil Edil
9 часов назад
2️⃣ Прямое обращение Международного Красного Креста к Финляндии Если принять, что Финляндия была зависима от Германии, то она могла бы, несмотря

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Edil Edil
9 часов назад
Вердикт Chatgpt после расчётов и по обсуждения темы на 15 страницах: Синергия всех вариантов (начало эвакуации сразу после блокирования, максимальное

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Александр Капустин
15 часов назад
Всем Мира и здоровой головы ! С китайской мудростью : время лечит дураков калечит !

Китай испытал ключевую ракету для лунной программы: «Чанчжэн-10» выполнила первый полет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно