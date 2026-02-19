Уведомления
Пчелы запомнили ориентиры, чтобы летать за едой по точным индивидуальным траекториям
Медоносные пчелы находят персональные маршруты, которые они повторяют с точностью до нескольких десятков сантиметров. Биологи проследили за насекомыми с помощью дрона и обнаружили, что пространственная память пчел значительно превосходит точность их знаменитого «языка танцев», которым пчелы рассказывают друг дружке о местонахождении еды. Исследование показало, что у каждой особи есть собственный узнаваемый стиль навигации в сложном ландшафте.
Пчелы умеют ориентироваться по наземным объектам и солнечному свету, объединяя эти данные. Однако технические ограничения не позволяли увидеть полную картину их перемещений в 3D. Радары дают лишь приблизительные двумерные координаты, а обычные камеры не могут непрерывно следить за скоростным объектом на больших дистанциях. Ученые не знали, насколько точно насекомое воспроизводит однажды выученный путь и существует ли у пчел личный почерк в навигации.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Current Biology, применили мультикоптер с системой быстрого захвата цели. На спинки 26 рабочих пчел наклеили световозвращающие маркеры весом 20 миллиграммов. Две инфракрасные камеры дрона фиксировали отраженный свет, а компьютерная система управления автоматически направляла дрон вслед за насекомым. Коптер преследовал каждую особь на пути от улья до кормушки с сахарным сиропом, расположенной в 122 метрах.
Ученые реконструировали 255 полных трехмерных траекторий. Чтобы оценить вариативность полетов, маршруты разделили на виртуальные срезы через каждый метр и рассчитали отклонение каждой точки от медианного значения. Биологи также фиксировали поведение пчел, когда те случайно промахивались мимо цели: в таких случаях насекомые переходили к поисковым осцилляциям — ритмичным движениям из стороны в сторону.
Пчелы летали по уникальным индивидуальным маршрутам. Хотя до цели можно добраться разными путями, каждая особь придерживалась своего стиля: одна всегда облетала дерево слева, другая — только справа, третья протискивалась в узкий просвет живой изгороди, а четвертая заходила на посадку по широкой дуге. Точность навигации оказалась максимальной вблизи крупных ориентиров, таких как одиночные деревья: там отклонение не превышало 50 сантиметров. Над однообразным кукурузным полем, где заметных ориентиров нет, вариативность путей возрастала до нескольких метров, но с курса пчела не сбивалась.
Угловой разброс в реальных полетах составил в среднем 3,3 градуса. Это почти в 10 раз точнее данных, которые пчелы передают сородичам с помощью «виляющего танца» (около 30 градусов для дистанции в 100 метров). Результаты указали на то, что ошибки в танце не связаны с плохой памятью или неверным представлением о пространстве. Пчелы помнят дорогу почти идеально, а погрешность в коммуникации, вероятно, обусловлена ограничениями самого механизма передачи сигналов.
Исследование подтвердило, что медоносные пчелы используют индивидуальные стратегии навигации, которые отличаются высокой повторяемостью. Работа подчеркивает сложность когнитивных способностей насекомых: их мозг хранит детализированные трехмерные карты, точность которых значительно превосходит возможности их социальных взаимодействий.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.
Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
