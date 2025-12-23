  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
23 декабря, 07:57
Рейтинг: +733
Посты: 2246

Южная Корея представила ключевые технологии для второго по скорости поезда в мире

Южная Корея завершила разработку ключевых технологий для высокоскоростного поезда нового поколения. Об этом сообщило министерство транспорта страны.

Концепт EMU-370 / © Rotem
Концепт EMU-370 / © Rotem

Речь идет о поезде, который сможет эксплуатироваться на скорости до 370 километров в час, что сделает его вторым по скорости высокоскоростным поездом в мире. Проект получил название EMU-370. По техническому замыслу он рассчитан на максимальную скорость 407 километров в час и разработан в рамках национальной научно-исследовательской программы.

Правительство планирует начать производство первых составов уже в следующем году, приступить к испытательной эксплуатации в 2030 году, а вывести поезд на коммерческий рынок — после 2031 года.

В рамках программы созданы шесть базовых технологических решений, включая высокоскоростной тяговый двигатель мощностью 560 киловатт и комплекс мер по снижению сопротивления движению.

В конструкции использованы решения по миниатюризации, плотной интеграции ключевых узлов, улучшенному охлаждению и усиленной изоляции. В результате мощность выросла на 47,4% по сравнению с двигателем KTX-Cheongryong, рассчитанным на 380 киловатт.

Инженерам также удалось сократить сопротивление движению более чем на 10% по сравнению с KTX-Cheongryong — за счет более обтекаемой формы головной части и уменьшения выступающих элементов, в том числе блока кондиционирования на крыше.

Значительное внимание уделили устойчивости и комфорту пассажиров. Поперечные вибрации удалось снизить более чем на 30% благодаря оптимизации подвески с использованием пневморессор и демпферов на моторной тележке.

Уровень шума в салоне уменьшился на два децибела за счет доработки экструдированных конструкций пола и боковых стен. Кроме того, технологии герметизации и шумоизоляции позволили локализовать производство герметичных межвагонных переходов.

После начала коммерческой эксплуатации EMU-370 станет вторым самым быстрым поездом в мире по эксплуатационной скорости, уступая лишь китайскому CR450, который сейчас проходит испытания на скорости до 400 километров в час и должен выйти на коммерческую линию в 2027 году.

Для сравнения, такие страны, как Франция, Германия и Япония, сегодня эксплуатируют высокоскоростные поезда со скоростями порядка 320 километров в час.

