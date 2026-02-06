  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
6 февраля, 07:32
Рейтинг: +759
Посты: 2304

Stavatti Aerospace представила свое видение истребителя шестого поколения

Малоизвестная компания Stavatti Aerospace неожиданно включилась в конкурс ВМС США на создание перспективного палубного истребителя, внеся неожиданный поворот в соревнование, которое на протяжении многих лет оставалось прерогативой крупнейших оборонных гигантов.

Сообщество
# авиация
# оружие
# самолёты
# США
# технологии
Проект SM-39 Razor / © Stavatti Aerospace
Проект SM-39 Razor / © Stavatti Aerospace

Разработчики утверждают, что их проект SM-39 Razor способен развивать скорость до 4900 километров в час, значительно опережая конкурирующие концепты, предлагаемые Boeing и Northrop Grumman.

В открытых источниках появились новые детали концепта: компания Stavatti Aerospace выдвинула SM-39 Razor в качестве кандидата для программы ВМС США F/A-XX Next Generation Air Dominance — масштабной инициативы, призванной сформировать облик морской авиации Соединенных Штатов вплоть до 2040-х годов.

Программа F/A-XX нацелена на создание нового класса истребителей шестого поколения, которые должны заменить устаревающие F/A-18E/F Super Hornet. Хотя ВВС США разрабатывают собственный истребитель нового поколения, ВМС подчеркивают, что специфика морских операций требует принципиально иного решения. Именно это требование, по крайней мере теоретически, открыло путь для нестандартных идей вроде SM-39 к участию в обсуждении.

В отличие от будущего истребителя ВВС, который, как ожидается, будет ориентирован прежде всего на завоевание превосходства в воздухе, ВМС нуждаются в многоцелевом самолете, оптимизированном для эксплуатации с авианосцев. F/A-XX должен выполнять задачи воздушного боя, наносить дальние удары по надводным целям и вести радиоэлектронную борьбу. Кроме того, ему предстоит действовать в условиях насыщенной угрозами среды, где широко применяются вражеские датчики и ракеты.

Еще одним ключевым требованием является способность выполнять функции воздушного командного узла. Предполагается, что новый истребитель будет координировать действия роев беспилотных летательных аппаратов, несущих дополнительные сенсоры или вооружение. Это делает особенно важными дальность полета, полезную нагрузку и вычислительные возможности на борту — при одновременной способности выдерживать жесткие нагрузки при взлетах и посадках на авианосцах.

До настоящего момента основными претендентами на участие в программе считались Boeing и Northrop Grumman — компании с десятилетиями опыта создания боевых самолетов для ВМС. Появление Stavatti в роли потенциального третьего игрока заметно выделяется на фоне отрасли, где репутация и производственная история имеют решающее значение.

SM-39 Razor сразу привлекает внимание своим необычным обликом. В визуализациях компании самолет представлен с тремя фюзеляжами, соединенными с крылом переменной кривизны, интегрированным в схему «несущего корпуса». Внешний вид машины скорее напоминает вымышленный стелс-самолет, чем традиционный палубный истребитель ВМС.

Заявленные характеристики выглядят не менее впечатляюще. По словам разработчиков, SM-39 способен развивать максимальную скорость до 4900 километров в час — примерно вдвое выше показателей, которые обычно фигурируют в других концептах F/A-XX.

Однако эксперты уже выразили скептицизм в отношении SM-39, который связан не только с дизайном, многие аналитики сомневаются, что турбовентиляторный двигатель в принципе способен разогнать палубный истребитель до скорости 4900 километров в час.

