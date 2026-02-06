Уведомления
Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
Международная группа астрофизиков предложила альтернативное объяснение событиям в ядре нашей Галактики, в районе сверхмассивной черной дыры Стрелец A*. Они полагают, что их модель снимает противоречия между наблюдениями и стандартными физическими теориями нашего времени. Работу со своими выводами исследователи опубликовали в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
На протяжении десятилетий научное сообщество считало, что темная материя состоит из неких частиц. У этого представления было много узких мест, о которых Naked Science не раз писал. Среди них — странное распределение темной материи в галактиках. Она явно есть в невидимом темном гало вокруг всех галактик, включая нашу, но почему-то все попытки найти ее частицы в самих дисках галактик не удавались.
Это странно, потому что она должна гравитационно взаимодействовать с обычной материей, а значит, ее плотность, в теории, тем выше, чем выше плотность материи обычной. То есть максимальная концентрация темной материи должна быть в ядрах галактик, где никаких следов от нее не наблюдали.
Авторы новой работы попробовали объяснить это противоречие моделью фермионной темной материи с частицами строго определенной энергии (56 и 300 килоэлектронвольт). Фермионы (например, нейтрино) — это частицы с полуцелым спином, отличающиеся от привычных нам бозонов (например, фотонов) с целым спином. Если придать гипотетическим частицам темной материи свойства фермионов, их поведение начнет существенно отличаться от бозонов.
Исследователи используют модель, названную в честь троих из авторов новой статьи. По их расчетам получилось, что такая фермионная темная материя должна иметь очень высокую концентрацию в центре галактик, а затем концентрация резко падает. Это позволяет формально объяснить то, что мы не можем зарегистрировать темную материю в районе Солнечной системы, но при этом темная материя явно влияет на скорость вращения краев нашего галактического диска: там, где мы, концентрация ТМ слишком мала, но в темной гало вокруг Млечного Пути ее все равно достаточно для раскрутки его краев.
Ученые попробовали подсчитать, какая модель лучше объясняет динамику звезд в самом центре нашей Галактики: гипотеза о том, что там черная дыра массой в четыре миллиона раз больше, чем у Солнца, или же их гипотеза фермионной экзотической темной материи.
Они пришли к выводу, что в теории их модель может объяснить наблюдения ядра Галактики, в том числе эффект так называемой тени черной дыры там. В то же время, текущее разрешение наблюдений не позволяет однозначно предпочесть ни одну из этих гипотез.
Хотя формально это верно, напомним, что на практике у всех хорошо наблюдаемых нами галактик в центре фиксируют сверхмассивные черные дыры (СМЧД). Многие из них, в отличие от СМЧД в центре нашей Галактики, имеют ярко выраженные аккреционные диски из раскаленного вещества, пожираемого черной дырой. Никакая фермионная темная материя такую динамику объяснить не может (как минимум, в рамках опубликованных моделей).
Почему у одних галактик в центре сверхмассивные черные дыры, а у нашей в центре — комок фермионной темной материи, из работы остается неясным. В итоге она вводит «руками» в модель экзотические частицы со строго ограниченными параметрами, чтобы объяснить то, что другие группы физиков уже объяснили без введения вообще каких-либо частиц темной материи, исключительно на основе теории относительности и классических черных дыр.
Голоса «детей» викторианской эпохи показали, как индустриализация изменила акценты английского языка
Современные акценты английского языка во многом отражают социально-экономические процессы, происходившие в Великобритании в викторианскую эпоху, то есть с 1837 года по 1901 год. Лингвисты доказали это, проанализировав архивные аудиозаписи разговоров с людьми, которые родились в указанный период и после него.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Физики экспериментально доказали, что частицы вещества при рождении сохраняют квантовую запутанность виртуальных предшественников. Пары лямбда-гиперонов и антилямбд появлялись на свет с синхронизированными спинами, которые они унаследовали от энергетических флуктуаций пустоты. Закономерность объяснила, как материя переходит из скрытого квантового состояния в физический мир, раскрыв еще один ключ к природе возникновения массы.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
