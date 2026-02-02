  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
2 февраля, 08:56
Рейтинг: +315
Посты: 916

Инфографика: максимальные пределы Римской империи

Для любителей античной истории эта карта Римской империи, вероятно, покажется знакомой. На ней показан наибольший территориальный размах, которого Римская империя когда-либо достигала, — сразу после амбициозных восточных походов императора Траяна. В ходе этих войн он покорил Дакию, Армению, Месопотамию, Ассирию и захватил парфянскую столицу Ктесифон (на территории современного Ирака).

Сообщество
# география
# Древний Рим
# инфографика
# история
Инфографика: максимальные пределы Римской империи / © Visual Capitalist 
Инфографика: максимальные пределы Римской империи / © Visual Capitalist 

Хотя историки относят Траяна к числу лучших римских императоров и считают его одним из самых выдающихся военачальников в истории Рима, на деле достигнутый им пик могущества оказался недолговечным.

Траян родился в городе Италика в Испании, неподалеку от современной Севильи. Он был профессиональным военным, сделал карьеру в армии и снискал репутацию исключительно компетентного и уважаемого полководца. Бездетный император Нерва усыновил его и назначил своим наследником, а после смерти Нервы в 98 году нашей эры Траян взошел на престол.

Став императором, Траян прославился как масштабными гражданскими проектами, так и военной экспансией. Он строил дороги, гавани, акведуки и Форум Траяна в Риме — и в то же время решительно покорял отдаленные земли.

История показывает, что любые империи сталкиваются с пределами роста — культурными, географическими, логистическими и административными, — которые не позволяют им расширяться бесконечно.

Траян подошел вплотную к этим границам и в итоге столкнулся с точкой надлома. Завоевание Дакии (современная Румыния) стало, пожалуй, его величайшим военным успехом и обеспечило римское владычество в регионе почти на два столетия. Восточные же кампании оказались куда менее устойчивыми.

Войны с Парфией — второй сверхдержавой Средиземноморья того времени — привели к стремительному расширению в Армении, Месопотамии и Ассирии. Однако эти обширные приобретения были крайне хрупкими:

  • линии снабжения оказались слишком протяженными, уязвимыми и дорогостоящими;
  • вспыхнули масштабные восстания в Иудее и по всей еврейской диаспоре — в Ливии, Египте и на Кипре;
  • Парфянское царство, несмотря на символические поражения, сохранило свою мощь.

Оглядываясь назад, можно сказать, что эта карта запечатлевает не только величайший триумф Рима, но и момент, когда империя вышла за пределы своих возможностей.

Завоевать территорию и удержать ее — задачи совершенно разного порядка. Когда войска оказались распылены по нескольким фронтам, новые владения Траяна начали стремительно утрачивать устойчивость. Одновременно, уже перешагнув шестидесятилетний рубеж, император стал серьезно сдавать по здоровью. По пути обратно в Рим он остановился в Киликии (на территории современной южной Турции), где и скончался.

Его преемник Адриан сразу осознал, что империя достигла своих пределов и теперь нуждается не в дальнейшей экспансии, а в укреплении и консолидации. Он воздвиг Вал Адриана в Британии и отказался от большинства восточных завоеваний Траяна, сосредоточившись на стабилизации державы.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
5 минут назад
-
0
+
Что ж, впечатляет. Хотя история показывает, что ни одна империя не вечна. Вслед за расцветом неуклонно приходит распад.
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Фев
Бесплатно
Бобры сквозь время: от «чертовых штопоров» до инженеров природы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Фев
Бесплатно
Удивительное разнообразие сфагновых мхов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Фев
1000
Хоботные: эволюционная поступь гигантов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Фев
Бесплатно
Искусство Восточной Римской империи IV-XV веков
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Фев
1200
Антропологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Фев
Бесплатно
Почему нам холодно? Или приспособления животных к холоду
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Жизнь на льдине: от палатки до инновационной платформы «Северный полюс»
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Биологическое, социальное, индивидуальное в «природе человека»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Фев
1500
Какие идеи объясняют Вселенную?
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
30 января, 14:17
Максим Абдулаев

Моногамия и скудная пища сделали термитов социальными насекомыми

Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.

Биология
# тараканы
# термиты
# эволюция
# энтомология
# эусоциальность
31 января, 09:50
Полина Меньшова

Гелю для УЗИ нашли твердую альтернативу

Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.

Медицина
# диагностика
# диагностика заболеваний
# УЗИ
# ультразвук
2 февраля, 08:40
Любовь С.

Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» впервые «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# релятивистский джет
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

    2 февраля, 08:40

  2. Сложность позвоночных объяснили умением создавать разные версии белков из одних и тех же генов

    2 февраля, 04:00

  3. Астрономы объяснили, почему «убегающие» звезды Млечного Пути вращаются по-разному

    1 февраля, 15:43

  4. Яркие линии на Меркурии связали с испарением летучих веществ

    31 января, 14:52
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Андрей Папов
32 секунды назад
Victor, ты по Медынскому? Свиносабака бешеная!! Ты сявка конченная, вы россияне настолько тупые, что не понимаете сути происходящего. Вы напали на

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Сергей Механик
5 минут назад
Что ж, впечатляет. Хотя история показывает, что ни одна империя не вечна. Вслед за расцветом неуклонно приходит распад.

Инфографика: максимальные пределы Римской империи

Сергей Механик
14 минут назад
Ну за Mersedes и GMC обидно.

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

U B
14 минут назад
Костя, иди гоблина дальше слушай, зачем так напрягаешься, клапан может выбить

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Anatoliy Novikov
22 минуты назад
Sergey, и как же они доказали? Вели наблюдение в каждой из парадных или лифтах? Включай мозги, если они ещё есть.

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Игорь Коняшов
35 минут назад
София, Вы видимо не поняли ни слова из написанного мной, а написали такую большую "портянку". Ключевое слово было МОНИТОРИНГ. НЕ ЖДАТЬ, пока что-то

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Renju shizumico
43 минуты назад
София, оно и видно одни имеют всё и крутят практически всем миром (за исключением 5-7 стран) как хотят другие вертят миром лишь губами

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
45 минут назад
Foxtrot, а ты тест когда проходил тебя не смутило то, что указать там можно любую страну?

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
47 минут назад
Геннадий, хочешь сказать что без воспитания нет интеллекта? и чё, много у тебя воспитанного интеллекта? покажешь нам чё ты за свои годы жалкой жизни

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
48 минут назад
Беслан, 6 место ☝🤓

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Jacky Jack
52 минуты назад
Хрюкраинец негодует

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
55 минут назад
Oleksii, о какой ты статистике тут затираешь, когда я могу понизить/повысить ботами результаты любой страны? (что я и сделал ещё летом) самому не смешно?

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Антон Чипак
56 минут назад
Genghis,а про кастрюлеголовых шеневмерлов в этом рейтинге вообще не слышно и не видно.Неужели они такие тупые что даже в этот рейтинг не попали?

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Oleksandr Kharchenko
57 минут назад
Владимир, и что же такое произошло в 22 году?

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Renju shizumico
58 минут назад
Violet, кому ты тут затираешь, тебе просто не хватило мозгов скачать и купить VPN, не говоря уже о политике какой-то, "вумник" хренов с 9 классами

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
1 час назад
Blackwater, и поэтому ты поделил мир на хорошо / плохо, высравшись зачем-то в комментариях со своим "Ыкспертным" мнением)) классика.

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
1 час назад
Денис, а у тебя сколько, если ты повёлся на тест, где кто угодно может указать какую -угодно страну? открою возможно тебе тайну, но в других тестах и

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Renju shizumico
1 час назад
Blackwater, внёс вклад в понижение IQ страны так сказать

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

amanda lee
1 час назад
Führerscheine Kosten Suchen Sie nicht weiter als unter https://getlegaldocuments.com/ , Ihre Go-to-Quelle für Premium-Fälschungen, Führerscheine Kosten und IDs.

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

amanda lee
1 час назад
maine coon kittens for sale under $1000 Our journey began with a simple, irresistible love for Maine Coon kittens for sale. Today, we operate under the brand name “Adorable Claw”, proudly pitting ourselves as one of the credible and well-established breeders in

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно