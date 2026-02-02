Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: максимальные пределы Римской империи
Для любителей античной истории эта карта Римской империи, вероятно, покажется знакомой. На ней показан наибольший территориальный размах, которого Римская империя когда-либо достигала, — сразу после амбициозных восточных походов императора Траяна. В ходе этих войн он покорил Дакию, Армению, Месопотамию, Ассирию и захватил парфянскую столицу Ктесифон (на территории современного Ирака).
Хотя историки относят Траяна к числу лучших римских императоров и считают его одним из самых выдающихся военачальников в истории Рима, на деле достигнутый им пик могущества оказался недолговечным.
Траян родился в городе Италика в Испании, неподалеку от современной Севильи. Он был профессиональным военным, сделал карьеру в армии и снискал репутацию исключительно компетентного и уважаемого полководца. Бездетный император Нерва усыновил его и назначил своим наследником, а после смерти Нервы в 98 году нашей эры Траян взошел на престол.
Став императором, Траян прославился как масштабными гражданскими проектами, так и военной экспансией. Он строил дороги, гавани, акведуки и Форум Траяна в Риме — и в то же время решительно покорял отдаленные земли.
История показывает, что любые империи сталкиваются с пределами роста — культурными, географическими, логистическими и административными, — которые не позволяют им расширяться бесконечно.
Траян подошел вплотную к этим границам и в итоге столкнулся с точкой надлома. Завоевание Дакии (современная Румыния) стало, пожалуй, его величайшим военным успехом и обеспечило римское владычество в регионе почти на два столетия. Восточные же кампании оказались куда менее устойчивыми.
Войны с Парфией — второй сверхдержавой Средиземноморья того времени — привели к стремительному расширению в Армении, Месопотамии и Ассирии. Однако эти обширные приобретения были крайне хрупкими:
- линии снабжения оказались слишком протяженными, уязвимыми и дорогостоящими;
- вспыхнули масштабные восстания в Иудее и по всей еврейской диаспоре — в Ливии, Египте и на Кипре;
- Парфянское царство, несмотря на символические поражения, сохранило свою мощь.
Оглядываясь назад, можно сказать, что эта карта запечатлевает не только величайший триумф Рима, но и момент, когда империя вышла за пределы своих возможностей.
Завоевать территорию и удержать ее — задачи совершенно разного порядка. Когда войска оказались распылены по нескольким фронтам, новые владения Траяна начали стремительно утрачивать устойчивость. Одновременно, уже перешагнув шестидесятилетний рубеж, император стал серьезно сдавать по здоровью. По пути обратно в Рим он остановился в Киликии (на территории современной южной Турции), где и скончался.
Его преемник Адриан сразу осознал, что империя достигла своих пределов и теперь нуждается не в дальнейшей экспансии, а в укреплении и консолидации. Он воздвиг Вал Адриана в Британии и отказался от большинства восточных завоеваний Траяна, сосредоточившись на стабилизации державы.
