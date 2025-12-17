  • Добавить в закладки
17 декабря, 14:48
Unitsky String Technologies Inc.
16

Специалисты UST Inc. предложили улучшить инфраструктуру острова Хайнань с помощью струнного транспорта

❋ 4.5

Туристический сектор Китая — одна из самых динамичных отраслей экономики — продолжает восстанавливаться после пандемии. Исследования, которые провели специалисты Unitsky String Technologies Inc., показали, что ограниченная транспортная доступность остается главным препятствием развитию туристических кластеров острова Хайнань. Это подчеркивает необходимость новых инженерных решений, снижающих экологические и финансовые издержки.

Unitsky String Technologies Inc.
# Китай
# струнный транспорт
# технологии
# транспорт
# транспортная инфраструктура
Транспорт uST может адаптироваться к любому ландшафту и климату / © UST Inc.

Центральная часть острова характеризуется горными массивами высотой до 2000 метров, что формирует выраженные логистические трудности. Расстояние между курортами Wuzhi Mountain и Wuzhishan Wolong Mountain составляет 38,8 километра по прямой, однако автомобильный маршрут из-за уклонов и извилистых дорог превышает 100 километров. Уклон поверхности в среднем находится в пределах 3%, и для проектирования транспортной инфраструктуры требуются глубокие инженерные изыскания.

Благодаря расположению над землей, трасса комплекса uST может проходить по любому ландшафту. Снимок сделан во время испытаний в ЭкоТехноПарке в Марьиной Горке (Беларусь) / © UST Inc. 

Традиционные транспортные решения, включая канатные дороги, демонстрируют конструктивные ограничения по скорости, длине пролетов, возможности прохождения поворотов и эксплуатационной долговечности. Это делает их менее подходящими для интеграции в сложный горный рельеф Хайнаня.

Потенциал внедрения струнного транспорта в горных регионах

Струнный транспорт — это инженерный комплекс, в основе которого лежит предварительно напряженная рельсо-струнная эстакада, по которой в автоматизированном режиме движутся беспилотные электромобили на стальных колесах.

Транспорт uST способен преодолевать уклоны до 15 %, а в специальном исполнении — до 50 % и более, что значительно превышает характеристики большинства традиционных транспортных систем. Возможность создания пролетов свыше одного километра без промежуточных опор снижает строительные вмешательства и упрощает трассировку маршрута в условиях горного рельефа.

Струнный транспорт не вредит природе и при масштабном внедрении способствует улучшению экологии / © UST Inc. 

Это делает технологию экономически обоснованной для регионов, где капиталоемкость традиционных решений становится критическим фактором.

Струнный транспорт обеспечивает скорости выше 150 километров в час, превосходя канатные дороги более чем в четыре раза. При этом отсутствуют ограничения по длине трассы и имеются большие возможности для маневрирования и построения сложных маршрутов.

Моделирование маршрутов и оценка эффективности

Специалисты UST Inc. построили виртуальную симуляцию струнной трассы между точками Wuzhi Mountain и Wuzhishan Wolong Mountain, общей длиной около 40 километров и с пятью промежуточными остановками. Результаты моделирования показывают, что полное время в пути составляет около 60 минут с учетом всех остановок. Это в несколько раз сокращает длительность традиционного автомобильного маршрута протяженностью более 100 километров.

Струнный транспорт способен органично вписываться в курортную инфраструктуру / © UST Inc. 

Дополнительно рассматривается и проект соединения аэропорта Санья Феникс и железнодорожного вокзала Санья. В настоящее время связь осуществляется посредством автобусов, такси и арендных автомобилей, что формирует транспортную загруженность и экологические риски. Автоматизированная линия струнного транспорта позволяет сократить время перемещения, повысить стабильность транспортного обслуживания и уменьшить воздействие на окружающую среду за счет снижения трафика наземного транспорта.

Стратегическое значение инновационных транспортных решений

По данным исследования, в туристической отрасли Китая транспортные проблемы обладают наибольшим «сдерживающим потенциалом» для развития региональных кластеров. При этом государственная политика КНР активно стимулирует внедрение современных транспортных технологий, включая маглевы, электротранспорт и беспилотные системы. Введение инновационных решений, таких как транспорт uST, логично вписывается в национальную стратегию модернизации транспортной инфраструктуры и экологически устойчивого развития.

Хайнаню интеграция технологии uST позволяет повысить территориальную связанность, обеспечить экологически безопасное перемещение, снизить нагрузку на особо охраняемые территории и расширить спектр туристических услуг за счет появления новых маршрутов. Это делает технологию значимым инструментом пространственного планирования и фактором долгосрочного роста туристической отрасли.

Высокая эффективность

Аналитические материалы, полученные специалистами Unitsky String Technologies Inc. вместе с данными научных публикаций, свидетельствуют о высокой эффективности применения струнного транспорта в условиях горных туристических регионов Китая. 

Технология обеспечивает инженерную адаптивность, экономическую целесообразность и экологическую устойчивость, что делает ее перспективной для развития туристических кластеров, включая остров Хайнань.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Unitsky String Technologies Inc.
64 статей
Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
Unitsky String Technologies Inc.
# Китай
# струнный транспорт
# технологии
# транспорт
# транспортная инфраструктура
