Физики изучили способность жидкости переходить в стеклообразное состояние под действием давления

Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.

Витрификация (стеклование) вещества — это переход жидкости в стеклообразное (аморфное) твердое состояние. Этот процесс может происходить как за счет температурных изменений, так и под высоким давлением. Большинство исследований посвящено переходу при снижении температуры. Физики из МФТИ с коллегами в своей работе подробно изучили второй механизм перехода — за счет повышения давления — на примере 1-метилнафталина, углеводородной жидкости. Результаты опубликованы в Journal of Molecular Liquids.

«Мы хотели разобраться, как жидкости превращаются в стекло, если не охлаждать их, а сильно сжимать. Хотя теория стеклования при охлаждении довольно хорошо проработана, теория стеклования под высоким давлением развита слабо. При этом в технике — в дизельных двигателях, мощных редукторах или подшипниках — давление может достигать тысяч атмосфер, и там теоретически тоже может происходить стеклование, что влияет на свойства смазок и промышленных жидкостей», — рассказал Николай Кондратюк, исполнительный директор Центра вычислительной физики МФТИ.

Ученые использовали молекулярно-динамические расчеты поведения жидкости в процессе сжатия при постоянной температуре. Они создали вычислительные ячейки из 512 молекул и меняли давление. После чего рассчитали ключевые характеристики жидкости: вязкость, диффузию, релаксационные времена и энтропию. Результаты показали, что в этом веществе происходит динамический переход, сопровождающийся увеличением вязкости сверхэкспоненциально. Исследователи обнаружили, что движение молекул разделяется на виды. Поэтому поступательная диффузия замедляется одним образом, а вращательная — другим. Эта разница поведений — основная характеристика приближения состояния жидкости к стеклованию. Моделирование дало значение давления (3500 атмосфер), при котором система начинает вести себя как переохлажденная жидкость на пути к аморфному состоянию.

«Основная сложность — обеспечить точность и стабильность расчетов в экстремальных условиях. При высоком сжатии малейшая неточность в описании сил взаимодействия между молекулами приводит к большим ошибкам в результатах. Нам пришлось тщательно проверять и валидировать нашу молекулярную модель, сверяя ее с имеющимися экспериментальными данными при более низких давлениях. Кроме того, процессы в переохлажденной жидкости протекают очень медленно, поэтому для получения надежных данных потребовались длительные и ресурсоемкие расчеты», — дополнил Борис Никитюк, младший научный сотрудник Центра вычислительной физики МФТИ, аспирант второго года кафедры вычислительной физики конденсированного состояния и живых систем МФТИ.

Метод молекулярной динамики с точным описанием межатомного взаимодействия, предложенный исследователями, подходит для многих жидкостей. Ученые обнаружили структурный параметр — парную энтропию, которую оказалось возможно использовать в качестве универсального критерия для определения перехода в переохлажденное состояние перед стеклованием. Такой подход можно применять для скрининга и исследования молекулярных жидкостей (смазок, полимеров и растворителей) в поисках условий стеклования под давлением без сложных экспериментов.

Эта модель перспективна для проектирования эффективных и надежных смазочных материалов для высоконагруженных узлов трения (шестерен, подшипников) в транспортной промышленности. Она позволит понять, при каких давлениях начинаются нежелательные явления, связанные с резким ростом вязкости и потерей текучести. Это поможет не только создавать смазочные жидкости с необходимыми характеристиками и точно предсказывать их поведение.

«Мы планируем расширить круг изучаемых веществ, чтобы проверить универсальность найденных закономерностей, включая парную энтропию. Также интересно исследовать, как меняются непосредственно структурные свойства жидкости в окрестности этого перехода, и провести более детальный анализ возникающих динамических неоднородностей. В перспективе это позволит создать более полную теоретическую картину стеклования под давлением и, возможно, предложить практические рекомендации для химиков, разрабатывающих новые материалы», — прокомментировал Василий Писарев, доцент кафедры вычислительной физики конденсированного состояния и живых систем МФТИ, ведущий научный сотрудник международной лаборатории суперкомпьютерного атомистического моделирования и многомасштабного анализа НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией №14.2 теории конденсированного состояния в ОИВТ РАН.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ФизТех 625 статей Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.