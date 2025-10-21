Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае
Поезд CR450, который называют самым быстрым в мире электрическим составом, в настоящее время проходит эксплуатационные испытания на линии высокоскоростной железной дороги Шанхай–Чунцин–Чэнду.
Прототип CR450 подвергается непрерывным и строгим тестам с момента выхода на рельсы в конце прошлого года. После успешного выполнения всех показателей производительности, включая достижение максимальной скорости 450 километров в час, следующая стадия испытаний предусматривает накатку 600 000 километров безотказной работы, прежде чем поезд будет допущен к коммерческим пассажирским перевозкам.
Как CR450 достиг рекордной скорости? Главная роль здесь отведена аэродинамическим и конструктивным улучшениям. Носовая часть поезда увеличена с 12,5 метров, характерных для существующих составов Fuxing, разгоняющихся до 350 километров в час, до 15 метров, что позволяет снизить сопротивление воздуха.
Кроме того, сопротивление поезда в целом уменьшено на 22% благодаря ряду инженерных решений. Среди них: полностью закрытые тележки и пониженные юбки под вагонами, что минимизирует контакт колес с воздухом — подход, схожий с философией дизайна гоночных автомобилей. Высота поезда снижена на 20 сантиметров, а масса — на 50 тонн.
В течение последних пяти лет разработчики последовательно уменьшали аэродинамическое сопротивление, фиксируя улучшения даже на уровне 0,1%.
Такая конструкция позволяет поезду иметь впечатляющее ускорение: CR450 разгоняется с нуля до 350 километров в час всего за четыре минуты 40 секунд, что на 100 секунд быстрее существующих составов Fuxing, которым для достижения той же скорости требуется шесть минут 20 секунд.
Транспортный сектор Китая быстро продвигается к цели эффективных пассажирских перевозок и бесшовного грузового потока. Страна создала крупнейшие в мире сети высокоскоростных железных дорог и автомагистралей, которые стали частью интегрированной транспортной инфраструктуры общей протяженностью более шести миллионов километров.
У астрономов появилось возможное объяснение феномену, который обнаружили несколько лет назад: у некоторых карликовых планет и даже астероидов есть кольца, как у газовых гигантов. Ученые предположили, что кольца малых тел формируются благодаря их неправильной форме и, как следствие, неравномерно распределенной гравитации.
Ученые по видео и рассказам очевидцев воссоздали смертельное нападение акул на пловца у берегов Израиля
В апреле 2025 года у побережья израильского города Хадера произошла трагедия: мужчину, который плавал с маской и трубкой в нескольких десятках метров от берега, растерзали акулы прямо на глазах у людей на пляже. Морские биологи по видео и рассказам очевидцев восстановили вероятный ход тех событий и объяснили, какие обстоятельства могли спровоцировать коллективную атаку акул.
Еще в 2020 году Россия отставала по квантовым технологиям от лидеров на 10 лет. Квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры — все это, казалось, вскоре войдет в практику везде, но не у нас. В 2025-м ситуация уже изменилась: в области квантовых вычислений страна вошла в число лидеров квантовой гонки. Как это удалось и каких практических результатов можно ждать?
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
