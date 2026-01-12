Уведомления
Слушатели выяснят, почему термин «живое ископаемое», введенный Дарвином, сегодня вызывает споры.
О мероприятии
Принято думать об эволюции как о бесконечной гонке вооружений: быстрее, выше, сложнее. Но пока динозавры одевались в перья, а некоторые приматы спускались с деревьев, некоторые организмы, кажется, просто «пропустили» последние сотни миллионов лет истории, выглядя почти идентично своим древним предкам.
Российский палеонтолог Ярослав Попов расскажет, почему термин «живое ископаемое», введенный Дарвином, сегодня вызывает споры: ведь ученые имеют дело не с существами, «застывшими» во времени, а с мастерами морфологического стазиса.
Слушатели узнают, почему рыба Латимерия, которую считали вымершей 66 миллионов лет назад, на самом деле не та же самая рыба, что плавала с плезиозаврами, и как ее геном все равно продолжал развиваться.
Малый Знаменский пер, д. 11/11
