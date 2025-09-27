  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
27 сентября, 16:50
Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Скоростные поезда — это не просто способ перемещения из точки А в точку Б, а живое доказательство возможностей инженерной мысли человека. В 2025 году эти изящные машины не только сокращают время в пути, но и полностью переопределяют понятие скорости на рельсах.

# Рейтинги
# технологии
# транспорт
TGV (Франция). Максимальная скорость: почти 575 километров в час / © wikipedia
TGV (Франция). Максимальная скорость: почти 575 километров в час / © wikipedia

Французская сеть скоростных электропоездов (TGV) использует высокоскоростные линии LGV. На платформе был установлен мировой рекорд скорости на колесных поездах — 574,8 километров в час в 2007 году на модифицированном составе.

JR SCMaglev L0 Series (Япония). Максимальная скорость: 505 километров в час / © wikipedia
JR SCMaglev L0 Series (Япония). Максимальная скорость: 505 километров в час / © wikipedia

Хотя поезд еще не находится в коммерческой эксплуатации, серия L0 представляет собой высокоскоростной поезд на магнитной подушке , который разрабатывает и тестирует компания Central Japan Railway Company (JR Central). L0 в коммерческом режиме будет работать на скорости 505 километров в час, сокращая путь между Токио и Осакой до 67 минут вместо 150.

Shanghai Maglev (Китай). Максимальная скорость: 460 километров в час / © wikipedia
Shanghai Maglev (Китай). Максимальная скорость: 460 километров в час / © wikipedia

Shanghai Maglev — самый быстрый коммерческий поезд в мире. Он курсирует со скоростью 460 километров в час по линии между аэропортом Пудун и станцией Longyang Road. 

CR450 Fuxing (Китай). Максимальная скорость: 450 километров в час / © wikipedia
CR450 Fuxing (Китай). Максимальная скорость: 450 километров в час / © wikipedia

CR450 — важнейший шаг в развитии традиционного высокоскоростного движения Китая. Прототип 2025 года рассчитан на 450 километров в час и уже прошел динамические испытания. Планируется запуск в 2026–2027 годах. 

CR400 Fuxing (Китай). Максимальная скорость: 350 километров в час / © wikipedia
CR400 Fuxing (Китай). Максимальная скорость: 350 километров в час / © wikipedia

CR400 — основной поезд китайской сети HSR, соединяющей десятки тысяч километров.

Talgo 350 (Испания). Максимальная скорость: 350 километров в час / © wikipedia
Talgo 350 (Испания). Максимальная скорость: 350 километров в час / © wikipedia

Испанский Talgo 350, разработанный совместно с Bombardier, эксплуатируется с 2005 года, соединяя Барселону, Мадрид, Севилью и Валенсию. Поезда имеют оптимизированную аэродинамику для местных высокоскоростных линий.

Shinkansen E5/H5 (Япония). Максимальная скорость: 320 километров в час / © wikipedia
Shinkansen E5/H5 (Япония). Максимальная скорость: 320 километров в час / © wikipedia

Поезд Shinkansen E5/H5 поддерживают скорость 320 километров в час, сочетая точность расписания с продуманной инженерией.

ICE 3 (Германия). Максимальная скорость: 320 километров в час / © wikipedia
ICE 3 (Германия). Максимальная скорость: 320 километров в час / © wikipedia

Семейство ICE 3 развивает скорость до 320 километров в час. Новые поезда ICE 3neo (Class 408) с 2024 года предлагают современные интерьеры и удобства, включая места для велосипедов.

Eurostar Е320 (Великобритания/Франция). Максимальная скорость: 320 километров в час / © wikipedia
Eurostar Е320 (Великобритания/Франция). Максимальная скорость: 320 километров в час / © wikipedia

Поезда E320 курсируют через Ла-Манш, соединяя Лондон, Париж и Брюссель. Основаны на технологии Siemens Velaro, развивают полную скорость на французских и бельгийских участках.

KTX Series (Южная Корея). Максимальная скорость: 305 километров в час / © wikipedia
KTX Series (Южная Корея). Максимальная скорость: 305 километров в час / © wikipedia

KTX основан на технологии TGV. Новая версия KTX-Sancheon (2024) имеет улучшенную аэродинамику, сниженный шум и повышенную безопасность. Сеть связывает Сеул с крупными городами, включая Пусан, Мокпо и Каннын, сокращая время в пути по Корейскому полуострову.

26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
26 сентября, 11:17
Александр Березин

Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет

Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.

Биология
# Амазония
# биология
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# тропические леса
25 сентября, 13:57
Любовь С.

Консорциум «Евклид» опубликовал крупнейшую симуляцию Вселенной с 3,4 миллиардами галактик

Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».

Астрономия
# галактики
# Евклид
# космическая паутина
# симуляция
# темная материя
# темная энергия
