Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Скоростные поезда — это не просто способ перемещения из точки А в точку Б, а живое доказательство возможностей инженерной мысли человека. В 2025 году эти изящные машины не только сокращают время в пути, но и полностью переопределяют понятие скорости на рельсах.

TGV (Франция). Максимальная скорость: почти 575 километров в час / © wikipedia

Французская сеть скоростных электропоездов (TGV) использует высокоскоростные линии LGV. На платформе был установлен мировой рекорд скорости на колесных поездах — 574,8 километров в час в 2007 году на модифицированном составе.

JR SCMaglev L0 Series (Япония). Максимальная скорость: 505 километров в час / © wikipedia

Хотя поезд еще не находится в коммерческой эксплуатации, серия L0 представляет собой высокоскоростной поезд на магнитной подушке , который разрабатывает и тестирует компания Central Japan Railway Company (JR Central). L0 в коммерческом режиме будет работать на скорости 505 километров в час, сокращая путь между Токио и Осакой до 67 минут вместо 150.

Shanghai Maglev (Китай). Максимальная скорость: 460 километров в час / © wikipedia

Shanghai Maglev — самый быстрый коммерческий поезд в мире. Он курсирует со скоростью 460 километров в час по линии между аэропортом Пудун и станцией Longyang Road.

CR450 Fuxing (Китай). Максимальная скорость: 450 километров в час / © wikipedia

CR450 — важнейший шаг в развитии традиционного высокоскоростного движения Китая. Прототип 2025 года рассчитан на 450 километров в час и уже прошел динамические испытания. Планируется запуск в 2026–2027 годах.

CR400 Fuxing (Китай). Максимальная скорость: 350 километров в час / © wikipedia

CR400 — основной поезд китайской сети HSR, соединяющей десятки тысяч километров.

Talgo 350 (Испания). Максимальная скорость: 350 километров в час / © wikipedia

Испанский Talgo 350, разработанный совместно с Bombardier, эксплуатируется с 2005 года, соединяя Барселону, Мадрид, Севилью и Валенсию. Поезда имеют оптимизированную аэродинамику для местных высокоскоростных линий.

Shinkansen E5/H5 (Япония). Максимальная скорость: 320 километров в час / © wikipedia

Поезд Shinkansen E5/H5 поддерживают скорость 320 километров в час, сочетая точность расписания с продуманной инженерией.

ICE 3 (Германия). Максимальная скорость: 320 километров в час / © wikipedia

Семейство ICE 3 развивает скорость до 320 километров в час. Новые поезда ICE 3neo (Class 408) с 2024 года предлагают современные интерьеры и удобства, включая места для велосипедов.

Eurostar Е320 (Великобритания/Франция). Максимальная скорость: 320 километров в час / © wikipedia

Поезда E320 курсируют через Ла-Манш, соединяя Лондон, Париж и Брюссель. Основаны на технологии Siemens Velaro, развивают полную скорость на французских и бельгийских участках.

KTX Series (Южная Корея). Максимальная скорость: 305 километров в час / © wikipedia

KTX основан на технологии TGV. Новая версия KTX-Sancheon (2024) имеет улучшенную аэродинамику, сниженный шум и повышенную безопасность. Сеть связывает Сеул с крупными городами, включая Пусан, Мокпо и Каннын, сокращая время в пути по Корейскому полуострову.