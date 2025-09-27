Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире
Скоростные поезда — это не просто способ перемещения из точки А в точку Б, а живое доказательство возможностей инженерной мысли человека. В 2025 году эти изящные машины не только сокращают время в пути, но и полностью переопределяют понятие скорости на рельсах.
Французская сеть скоростных электропоездов (TGV) использует высокоскоростные линии LGV. На платформе был установлен мировой рекорд скорости на колесных поездах — 574,8 километров в час в 2007 году на модифицированном составе.
Хотя поезд еще не находится в коммерческой эксплуатации, серия L0 представляет собой высокоскоростной поезд на магнитной подушке , который разрабатывает и тестирует компания Central Japan Railway Company (JR Central). L0 в коммерческом режиме будет работать на скорости 505 километров в час, сокращая путь между Токио и Осакой до 67 минут вместо 150.
Shanghai Maglev — самый быстрый коммерческий поезд в мире. Он курсирует со скоростью 460 километров в час по линии между аэропортом Пудун и станцией Longyang Road.
CR450 — важнейший шаг в развитии традиционного высокоскоростного движения Китая. Прототип 2025 года рассчитан на 450 километров в час и уже прошел динамические испытания. Планируется запуск в 2026–2027 годах.
CR400 — основной поезд китайской сети HSR, соединяющей десятки тысяч километров.
Испанский Talgo 350, разработанный совместно с Bombardier, эксплуатируется с 2005 года, соединяя Барселону, Мадрид, Севилью и Валенсию. Поезда имеют оптимизированную аэродинамику для местных высокоскоростных линий.
Поезд Shinkansen E5/H5 поддерживают скорость 320 километров в час, сочетая точность расписания с продуманной инженерией.
Семейство ICE 3 развивает скорость до 320 километров в час. Новые поезда ICE 3neo (Class 408) с 2024 года предлагают современные интерьеры и удобства, включая места для велосипедов.
Поезда E320 курсируют через Ла-Манш, соединяя Лондон, Париж и Брюссель. Основаны на технологии Siemens Velaro, развивают полную скорость на французских и бельгийских участках.
KTX основан на технологии TGV. Новая версия KTX-Sancheon (2024) имеет улучшенную аэродинамику, сниженный шум и повышенную безопасность. Сеть связывает Сеул с крупными городами, включая Пусан, Мокпо и Каннын, сокращая время в пути по Корейскому полуострову.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Гипотетические естественные спутники Земли
10 недавно открытых динозавров
Путешествие к центру Земли: как «Психея» найдет прошлое нашей планеты в глубинах космоса
Стон Земли
Вопросы читателей (ч. 11)
Новое лекарство от Covid-19 спасает тяжелобольных и вредит остальным (Upd. и Upd.2)
Место, где крымский хан сам себя перехитрил: археологи нашли поле Судбищенской битвы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии