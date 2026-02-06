Уведомления
У человека нашли генетическую адаптацию к ожогам
Овладев огнем, люди и их предки-гоминины, в отличие от других видов, в течение жизни сталкивались с повышенным риском ожогов. Авторы нового исследования считают, что огонь сыграл важную роль в эволюции человека, став фактором естественного отбора и отчасти сформировав нашу биологию.
Более миллиона лет контроль над огнем обеспечивал успех человечества как вида. Способность подчинить себе огонь позволила людям распространиться по планете и выжить в регионах с темным и холодным климатом, улучшила наш рацион питания, облегчила разработку и использование орудий труда, а также принесла с собой еще массу других преимуществ.
Но близкое общение с огнем имеет побочный эффект — люди подвергаются воздействию высоких температур в масштабах, не имеющих аналогов в природе. Ведь животные, как правило, стараются держаться подальше от огня и, следовательно, избегают ожогов. В то время как большинство людей в течение жизни обжигается и выживает после ожогов намного чаще, чем любое другое животное.
Исследователи из Имперского колледжа Лондона, статья которых опубликована в журнале BioEssays, обнаружили у человека признаки генетической адаптации к ожогам, отличающие его от других приматов и млекопитающих. Ученые предположили, что частые ожоги стали фактором естественного отбора, определяя то, как наши тела борются с инфекцией, справляются или не справляются с заживлением тканей после контакта с огнем.
Используя сравнительные геномные данные приматов, исследователи обнаружили у человека уникальные адаптивные мутации в нескольких ключевых генах, связанных с реакцией на ожоги.
Эти гены регулируют процессы заживления, воспаления и другие реакции иммунной системы. Такие генетические варианты, вероятно, способствуют быстрому восстановлению тканей и борьбе с инфекцией — серьезным осложнением после ожогов, особенно фатальным до широкого применения антибиотиков.
По мнению ученых, естественный отбор благоприятствовал признакам, помогающим людям выживать после частых небольших ожогов. К таким признакам относится бурная, болезненная воспалительная реакция в месте ожога, которая помогает предотвращать инфекцию и быстрее заживлять поврежденные ткани.
Однако, хотя это полезно при не слишком значительных ожогах, такая чрезмерно мощная реакция может быть опасной при тяжелых травмах, нанесенных огнем. Этим может объясняться то, что обширные ожоги могут привести к тяжелым осложнениям, пожизненной инвалидности или смерти.
Ученые считают, что результаты исследования могут повлиять на изучение ожогов, разработку методов их лечения и понимание того, почему у одних людей после них развиваются осложнения, а у других — нет. Генетические отличия также объясняют, почему результаты исследований ожогов на животных при переносе на людей часто оказываются неэффективными.
Голоса «детей» викторианской эпохи показали, как индустриализация изменила акценты английского языка
Современные акценты английского языка во многом отражают социально-экономические процессы, происходившие в Великобритании в викторианскую эпоху, то есть с 1837 года по 1901 год. Лингвисты доказали это, проанализировав архивные аудиозаписи разговоров с людьми, которые родились в указанный период и после него.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Когнитивные психологи доказали, что человекообразные обезьяны способны понимать концепт «понарошку». Бонобо Канзи, владевший языком символов, успешно отслеживал перемещения невидимого сока и воображаемого винограда. Это открытие опровергает теорию о том, что способность к фантазии — уникальная черта человека.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
