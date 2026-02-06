У человека нашли генетическую адаптацию к ожогам

Овладев огнем, люди и их предки-гоминины, в отличие от других видов, в течение жизни сталкивались с повышенным риском ожогов. Авторы нового исследования считают, что огонь сыграл важную роль в эволюции человека, став фактором естественного отбора и отчасти сформировав нашу биологию.

Более миллиона лет контроль над огнем обеспечивал успех человечества как вида. Способность подчинить себе огонь позволила людям распространиться по планете и выжить в регионах с темным и холодным климатом, улучшила наш рацион питания, облегчила разработку и использование орудий труда, а также принесла с собой еще массу других преимуществ.

Но близкое общение с огнем имеет побочный эффект — люди подвергаются воздействию высоких температур в масштабах, не имеющих аналогов в природе. Ведь животные, как правило, стараются держаться подальше от огня и, следовательно, избегают ожогов. В то время как большинство людей в течение жизни обжигается и выживает после ожогов намного чаще, чем любое другое животное.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона, статья которых опубликована в журнале BioEssays, обнаружили у человека признаки генетической адаптации к ожогам, отличающие его от других приматов и млекопитающих. Ученые предположили, что частые ожоги стали фактором естественного отбора, определяя то, как наши тела борются с инфекцией, справляются или не справляются с заживлением тканей после контакта с огнем.

Используя сравнительные геномные данные приматов, исследователи обнаружили у человека уникальные адаптивные мутации в нескольких ключевых генах, связанных с реакцией на ожоги.

Эти гены регулируют процессы заживления, воспаления и другие реакции иммунной системы. Такие генетические варианты, вероятно, способствуют быстрому восстановлению тканей и борьбе с инфекцией — серьезным осложнением после ожогов, особенно фатальным до широкого применения антибиотиков.

По мнению ученых, естественный отбор благоприятствовал признакам, помогающим людям выживать после частых небольших ожогов. К таким признакам относится бурная, болезненная воспалительная реакция в месте ожога, которая помогает предотвращать инфекцию и быстрее заживлять поврежденные ткани.

Однако, хотя это полезно при не слишком значительных ожогах, такая чрезмерно мощная реакция может быть опасной при тяжелых травмах, нанесенных огнем. Этим может объясняться то, что обширные ожоги могут привести к тяжелым осложнениям, пожизненной инвалидности или смерти.

Ученые считают, что результаты исследования могут повлиять на изучение ожогов, разработку методов их лечения и понимание того, почему у одних людей после них развиваются осложнения, а у других — нет. Генетические отличия также объясняют, почему результаты исследований ожогов на животных при переносе на людей часто оказываются неэффективными.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.