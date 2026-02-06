Саратовский врач предупредила россиян о рисках холодовой аллергии

Врач аллерголог-иммунолог, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии СГМУ имени В.И. Разумовского Инна Гамова подробно поделилась о симптомах и причинах возникновения холодовой аллергии. По ее словам, истинная форма болезни встречается крайне редко, однако воздействие низких температур способно вызвать повреждения кожи, особенно если она тонкая и сухая.

Основные признаки холодовой аллергии включают появление кожных высыпаний, сопровождающихся зудом, покраснением и образованием волдырей. Как отметила Инна Гамова, причин возникновения данной аллергии довольно много.

«Бывает врожденная, наследственная отягощенность, когда мы прослеживаем анамнез пациента. А бывают вторичные причины, которые связывают с хроническими заболеваниями, в том числе ревматологического профиля. Но чаще всего, причину выяснить не удается. Это так называемая идеопатическая холодовая реакция», — подчеркивает эксперт Саратовского медуниверситета.

Врач аллерголог-иммунолог, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии СГМУ имени В.И. Разумовского Инна Гамова / © Карина Далгатова, пресс-служба СГМУ

Приобретенная форма аллергии может развиваться на фоне инфекции либо нарушения кожного покрова (при использовании агрессивных химических средств). Ключевое звено иммунной реакции в развитии симптомов – это активация тучных клеток, вырабатывающих гистамин, ведущий к появлению характерных признаков аллергии.

Мишенью иммунных реакций является тучная клетка, которая выделяет гистамин — основное вещество-посредник процесса. Именно оно провоцирует развитие типичных проявлений аллергии, таких как крапивница.

Для диагностики любого вида аллергии врач рекомендует обращаться к квалифицированному специалисту, в данном случае, врачу аллергологу-иммунологу. Для установления заболевания проводится холодовой тест.

«Пациент может и самостоятельно отследить причинно-следственную связь, если симптомы возникают регулярно после пребывания на холоде, при купании в прохладном водоеме зимой. Лучшее лечение — это профилактика. В аллергологии это избегать контакта с провоцирующим фактором. Если вы отмечаете за собой такие реакции, то старайтесь утепляться и минимизировать пребывание на холоде», — рекомендует специалист.

