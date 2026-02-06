Уведомления
Саратовский врач предупредила россиян о рисках холодовой аллергии
Врач аллерголог-иммунолог, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии СГМУ имени В.И. Разумовского Инна Гамова подробно поделилась о симптомах и причинах возникновения холодовой аллергии. По ее словам, истинная форма болезни встречается крайне редко, однако воздействие низких температур способно вызвать повреждения кожи, особенно если она тонкая и сухая.
Основные признаки холодовой аллергии включают появление кожных высыпаний, сопровождающихся зудом, покраснением и образованием волдырей. Как отметила Инна Гамова, причин возникновения данной аллергии довольно много.
«Бывает врожденная, наследственная отягощенность, когда мы прослеживаем анамнез пациента. А бывают вторичные причины, которые связывают с хроническими заболеваниями, в том числе ревматологического профиля. Но чаще всего, причину выяснить не удается. Это так называемая идеопатическая холодовая реакция», — подчеркивает эксперт Саратовского медуниверситета.
Приобретенная форма аллергии может развиваться на фоне инфекции либо нарушения кожного покрова (при использовании агрессивных химических средств). Ключевое звено иммунной реакции в развитии симптомов – это активация тучных клеток, вырабатывающих гистамин, ведущий к появлению характерных признаков аллергии.
Мишенью иммунных реакций является тучная клетка, которая выделяет гистамин — основное вещество-посредник процесса. Именно оно провоцирует развитие типичных проявлений аллергии, таких как крапивница.
Для диагностики любого вида аллергии врач рекомендует обращаться к квалифицированному специалисту, в данном случае, врачу аллергологу-иммунологу. Для установления заболевания проводится холодовой тест.
«Пациент может и самостоятельно отследить причинно-следственную связь, если симптомы возникают регулярно после пребывания на холоде, при купании в прохладном водоеме зимой. Лучшее лечение — это профилактика. В аллергологии это избегать контакта с провоцирующим фактором. Если вы отмечаете за собой такие реакции, то старайтесь утепляться и минимизировать пребывание на холоде», — рекомендует специалист.
Голоса «детей» викторианской эпохи показали, как индустриализация изменила акценты английского языка
Современные акценты английского языка во многом отражают социально-экономические процессы, происходившие в Великобритании в викторианскую эпоху, то есть с 1837 года по 1901 год. Лингвисты доказали это, проанализировав архивные аудиозаписи разговоров с людьми, которые родились в указанный период и после него.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Когнитивные психологи доказали, что человекообразные обезьяны способны понимать концепт «понарошку». Бонобо Канзи, владевший языком символов, успешно отслеживал перемещения невидимого сока и воображаемого винограда. Это открытие опровергает теорию о том, что способность к фантазии — уникальная черта человека.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
