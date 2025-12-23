Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Топ-10 главных событий космонавтики 2025 года

Почти прошедший 2025 год стал по-настоящему насыщенным и динамичным для мировой космонавтики. Журналисты издания Space.com недавно представили обзор десяти самых значимых космических событий уходящего года.

Starship / © SpaceX

10. Первая в истории пилотируемая миссия на полярную орбиту.

SpaceX 31 марта запустила частную миссию Fram2, отправившую четырех частных астронавтов в 3,5-дневную на полярную орбиту высотой 425-450 километров на корабле Crew Dragon.

Экипаж Fram2 во главе с миллиардером, командиром миссии и ее основным спонсором Чунь Ваном провел на орбите несколько десятков научных экспериментов. Кроме того, астронавты получили беспрецедентные виды ледяных полярных регионов Земли, которыми поделились с теми, кто наблюдал за миссией с поверхности планеты.

9. Индия впервые осуществляет стыковку космических аппаратов на орбите.

В начале 2025 года Индия отметила важнейшее достижение: 15 января два аппарата в рамках эксперимента Space Docking Experiment (SpaDex) успешно состыковались на околоземной орбите.

Таким образом, Индия стала четвертой страной в истории, сумевшей выполнить орбитальную стыковку, после СССР/России, США и Китая. Все эти государства являются признанными космическими державами — статус, к которому стремится и Индия. Проект SpaDex стал важным шагом на этом пути, поскольку технологии стыковки необходимы для создания орбитальных станций, выполнения сложных миссий и доставки образцов с Луны.

8. Европейская миссия создала первое искусственное солнечное затмение.

В 2025 году в строй вступила настоящая «машина затмений». Миссия Европейского космического агентства Proba-3, состоящая из двух спутников, отправилась на орбиту Земли в декабре 2024 года. Ее задача — создавать искусственные солнечные затмения за счет сверхточного группового полета.

Один из спутников Proba-3 перекрывает Солнце, а второй в этот момент наблюдает его внешнюю атмосферу — корону — с помощью телескопа. Обычно корона скрыта ослепительным светом звезды и доступна для изучения лишь во время редких полных затмений. 23 мая Proba-3 впервые успешно «сымитировала» такое затмение и передала ценные научные данные.

7. Сунита Уильямс установила рекорд по выходам в открытый космос.

Последняя экспедиция Суниты Уильямс на орбиту продлилась значительно дольше запланированного — и именно это позволило ей установить новый рекорд.

Уильямс и ее коллега, астронавт NASA Бутч Уилмор, стартовали к МКС 5 июня 2024 года на борту корабля Starliner компании Boeing. Полет должен был продлиться около 10 дней, однако по пути к станции у аппарата возникли проблемы с двигателями и утечки гелия. NASA приняло решение не рисковать экипажем и вернуть Starliner на Землю в беспилотном режиме, что было успешно сделано 7 сентября 2024 года.

В результате Уильямс и Уилмор остались на МКС до марта 2025 года, когда вернулись на Землю на корабле Crew Dragon от SpaceX. За это время их включили в основной экипаж станции, и Сунита Уильямс успела выполнить два выхода в открытый космос — 16 и 30 января. После второго выхода суммарное время ее работы за пределами станции достигло 62 часов 6 минут за девять выходов, что позволило ей установить новый рекорд.

При этом Пегги Уитсон по-прежнему удерживает американский и мировой рекорд среди женщин по суммарному времени пребывания в космосе — 675 суток. У Суниты Уильямс этот показатель составляет 608 дней.

6. Китай отправляет миссию к «квазилуне» Земли.

В 2025 году Китай продолжил стремительное и амбициозное освоение космоса, запустив свою первую миссию по доставке образцов с астероида. Проект под названием Tianwen-2 нацелен не на обычный астероид, а на объект Камо‘оалева, который, по одной из гипотез, является фрагментом Луны, выбитым в космос в результате столкновения.

Камо‘оалева примечателен еще и тем, что относится к числу семи известных «квазиспутников» Земли: такие тела не обращаются вокруг нашей планеты напрямую, а движутся вокруг Солнца, находясь с Землей в своеобразном гравитационном танце.

Запуск Tianwen-2 состоялся 28 мая. Если миссия пройдет успешно, аппарат доставит образцы этого космического объекта на Землю в 2027 году, предоставив ученым уникальную возможность впервые изучить его вблизи.

5. SpaceX вновь обновляет рекорд по числу запусков.

Здесь без сюрпризов: в 2025 году SpaceX снова побила собственный рекорд по количеству запусков за один год. Компания Илона Маска к настоящему моменту выполнила 170 стартов — 165 запусков ракеты Falcon 9 и пять суборбитальных испытательных полетов транспортной системы Starship, предназначенной для освоения Луны и Марса.

Более 70% запусков Falcon 9 были посвящены развертыванию мегасозвездия Starlink, которое уже насчитывает свыше 9 000 действующих спутников — и это число продолжает расти.

Это уже шестой год подряд, когда SpaceX устанавливает новый годовой рекорд. Для сравнения: 25 запусков в 2020 году, 31 — в 2021-м, 61 — в 2022-м, 98 — в 2023-м, 138 — в 2024-м и, наконец, 170 — в 2025-м. До конца года компания планирует еще два старта Falcon 9, так что итоговая цифра может достичь 172.

4. Китай запустил первую многоразовую ракету.

Китайская компания LandSpace разработала собственный аналог Falcon 9. Ракета Zhuque-3 оснащена многоразовой первой ступенью с девятью двигателями. Первый полет состоялся 3 декабря: верхняя ступень ракеты успешно достигла орбиты, а первая ступень была близка к мягкой посадке.

Однако на заключительном этапе спуска первая ступень потерпела аварию неподалеку от зоны посадки — предположительно из-за отказа одного из двигателей. Тем не менее уже следующий полет Zhuque-3 может принести Китаю первую в истории успешную орбитальную посадку ракеты.

Впрочем, на этот статус претендуют и другие ракеты: Tianlong-3 от Space Pioneer или Long March 12A, разработанная корпорацией CASC. Обе ракеты также имеют многоразовые первые ступени и готовятся к дебютным запускам.

3. Ракета New Glenn от Blue Origin выходит на арену.

В этом году в строй вошла еще одна мощная частично многоразовая ракета — New Glenn, разработанная компанией Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу.

Дебютный пуск состоялся 16 января: ракета успешно вывела на орбиту макет платформы Blue Ring. Попытка посадить первую ступень на морскую платформу тогда не удалась. Зато во втором полете, 14 ноября, ускоритель совершил безупречную посадку в океане, а сама миссия успешно отправила к Марсу два зонда ESCAPADE для NASA.

2. Starship провел два безупречных испытательных полета подряд.

Транспортная система Starship от SpaceX в 2025 году выполнила пять испытательных запусков. Первые три сопровождались неудачами и потерей одной из ступеней. Зато два последних старта, состоявшиеся в августе и октябре, прошли успешно.

В обоих случаях первая ступень Super Heavy выполнила точную посадку в Мексиканском заливе. Верхняя ступень достигла космоса, вывела макеты спутников Starlink и приводнилась в Индийском океане в соответствии с планом.

Starship — самая большая и мощная ракета в истории — все еще должна решить ряд ключевых задач, включая полноценный выход на орбиту и отработку дозаправки в космосе. Однако к 2026 году программа подходит с внушительным запасом уверенности и прогресса.

1. Частная компания успешно посадила свой аппарат на Луне.

Автоматический посадочный аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace 2 марта совершил успешную мягкую посадку на поверхность Луны. Он проработал около двух недель, позволив научным приборам выполнить запланированные исследования.

Это стало беспрецедентным достижением для частной космонавтики. Ранее, в феврале 2024 года, компания Intuitive Machines посадила на Луну аппарат Odysseus, но тот вскоре опрокинулся, что ограничило его миссию. Аналогичная судьба постигла и второй посадочный модуль компании — Athena, который потерял устойчивость после посадки 6 марта 2025 года.

Успех Blue Ghost стал также победой NASA, заказавшего эту и другие миссии в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS). В ближайшие годы запланированы новые лунные экспедиции Firefly, Intuitive Machines, Astrobotic и других компаний, которые могут открыть путь к более масштабным научным исследованиям, пилотируемым миссиям — и, возможно, к будущему освоению и заселению Луны.